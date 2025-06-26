https://ria.ru/20250626/ii-2025479715.html

ИИ скоро начнет сообщать о заполненных мусорных баках, заявили в Минприроды

ИИ скоро начнет сообщать о заполненных мусорных баках, заявили в Минприроды - РИА Новости, 26.06.2025

ИИ скоро начнет сообщать о заполненных мусорных баках, заявили в Минприроды

Искусственный интеллект в ближайшее время научится распознавать заполненность мусорных баков с точностью до 90% и вовремя сообщать о необходимости вывезти... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T04:02:00+03:00

2025-06-26T04:02:00+03:00

2025-06-26T04:02:00+03:00

технологии

общество

россия

денис буцаев

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876870384_0:272:3156:2047_1920x0_80_0_0_515c1b582acfef11c7d6dd8de92baafc.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект в ближайшее время научится распознавать заполненность мусорных баков с точностью до 90% и вовремя сообщать о необходимости вывезти отходы, сообщил РИА Новости заместитель главы Минприроды РФ Денис Буцаев. "Сейчас у нас искусственный интеллект широко задействован в работе по оценке заполненности мусорных баков. Есть нюансы, связанные с корректностью распознавания изображений и оценкой количества отходов, но те наработки, которые были сделаны в начале года, уже к текущему моменту в значительной степени улучшены. Мы уверены, что в самое ближайшее время уровень распознавания с сегодняшних 85% повысится до 90% и более", - сказал Буцаев. Он добавил, что искусственный интеллект применяется и для оценки состояния мусорных полигонов, в том числе для контроля за скоплениями птиц. Заместитель министра также отметил, что в этой сфере применяются полностью отечественные разработки. "Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% отходов, которые направляются на полигоны.

https://ria.ru/20250625/bak-2025237725.html

https://ria.ru/20250619/kozlov-2024062443.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, общество, россия, денис буцаев, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)