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ИИ скоро начнет сообщать о заполненных мусорных баках, заявили в Минприроды - РИА Новости, 26.06.2025
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04:02 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/ii-2025479715.html
ИИ скоро начнет сообщать о заполненных мусорных баках, заявили в Минприроды
ИИ скоро начнет сообщать о заполненных мусорных баках, заявили в Минприроды - РИА Новости, 26.06.2025
ИИ скоро начнет сообщать о заполненных мусорных баках, заявили в Минприроды
Искусственный интеллект в ближайшее время научится распознавать заполненность мусорных баков с точностью до 90% и вовремя сообщать о необходимости вывезти... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T04:02:00+03:00
2025-06-26T04:02:00+03:00
технологии
общество
россия
денис буцаев
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект в ближайшее время научится распознавать заполненность мусорных баков с точностью до 90% и вовремя сообщать о необходимости вывезти отходы, сообщил РИА Новости заместитель главы Минприроды РФ Денис Буцаев. "Сейчас у нас искусственный интеллект широко задействован в работе по оценке заполненности мусорных баков. Есть нюансы, связанные с корректностью распознавания изображений и оценкой количества отходов, но те наработки, которые были сделаны в начале года, уже к текущему моменту в значительной степени улучшены. Мы уверены, что в самое ближайшее время уровень распознавания с сегодняшних 85% повысится до 90% и более", - сказал Буцаев. Он добавил, что искусственный интеллект применяется и для оценки состояния мусорных полигонов, в том числе для контроля за скоплениями птиц. Заместитель министра также отметил, что в этой сфере применяются полностью отечественные разработки. "Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% отходов, которые направляются на полигоны.
https://ria.ru/20250625/bak-2025237725.html
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технологии, общество, россия, денис буцаев, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Технологии, Общество, Россия, Денис Буцаев, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
ИИ скоро начнет сообщать о заполненных мусорных баках, заявили в Минприроды

Буцаев: ИИ скоро начнет сообщать о заполненных мусорных баках

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСотрудники коммунальных служб во время уборки мусора в Москве
Сотрудники коммунальных служб во время уборки мусора в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудники коммунальных служб во время уборки мусора в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект в ближайшее время научится распознавать заполненность мусорных баков с точностью до 90% и вовремя сообщать о необходимости вывезти отходы, сообщил РИА Новости заместитель главы Минприроды РФ Денис Буцаев.
"Сейчас у нас искусственный интеллект широко задействован в работе по оценке заполненности мусорных баков. Есть нюансы, связанные с корректностью распознавания изображений и оценкой количества отходов, но те наработки, которые были сделаны в начале года, уже к текущему моменту в значительной степени улучшены. Мы уверены, что в самое ближайшее время уровень распознавания с сегодняшних 85% повысится до 90% и более", - сказал Буцаев.
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Он добавил, что искусственный интеллект применяется и для оценки состояния мусорных полигонов, в том числе для контроля за скоплениями птиц.
Заместитель министра также отметил, что в этой сфере применяются полностью отечественные разработки.
"Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% отходов, которые направляются на полигоны.
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