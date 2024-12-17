https://ria.ru/20241217/patrushev-1989644212.html
Патрушев призвал обеспечить своевременный вывоз мусора в праздники
Патрушев призвал обеспечить своевременный вывоз мусора в праздники - РИА Новости, 17.12.2024
Патрушев призвал обеспечить своевременный вывоз мусора в праздники
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев попросил Минприроды России обозначить регионам задачу вывозить мусор в новогодние праздники с необходимой частотой и не... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T11:58
2024-12-17T11:58
2024-12-17T11:58
общество
жкх
дмитрий патрушев
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АНОСИНО (Московская обл.), 17 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев попросил Минприроды России обозначить регионам задачу вывозить мусор в новогодние праздники с необходимой частотой и не допускать переполнения контейнеров. "Впереди у нас новогодние праздники. В этот период бытовых отходов, как правило, образуется больше. Необходимо всем включиться. Я со своей стороны попрошу Минприроды обозначить субъектам задачу обеспечить необходимую частоту вывоза мусора, чтобы не допускать переполненных контейнеров", – сказал Патрушев на заседании Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ. Ранее гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев заявил РИА Новости, что проблемы с вывозом мусора в новогодние праздники в регионах не возникнут, если не помешают обильные снегопады или сильные морозы, специальный штаб будет отслеживать ситуацию.
https://ria.ru/20241129/patrushev-1986470803.html
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общество, жкх, дмитрий патрушев, денис буцаев
Общество, ЖКХ, Дмитрий Патрушев, Денис Буцаев
Патрушев призвал обеспечить своевременный вывоз мусора в праздники
Патрушев призвал Минприроды обеспечить своевременный вывоз мусора в праздники