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Россиянам рассказали, куда жаловаться на забитые мусором контейнеры - РИА Новости, 10.09.2024
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17:29 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/otkhody-1971904335.html
Россиянам рассказали, куда жаловаться на забитые мусором контейнеры
Россиянам рассказали, куда жаловаться на забитые мусором контейнеры - РИА Новости, 10.09.2024
Россиянам рассказали, куда жаловаться на забитые мусором контейнеры
Российский экологический оператор (РЭО) добавил в сервис для жалоб на нарушения в сфере обращения с отходами "РЭО Радар" категории для сообщений... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T17:29
2024-09-10T17:29
общество
жкх
россия
денис буцаев
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российский экологический оператор (РЭО) добавил в сервис для жалоб на нарушения в сфере обращения с отходами "РЭО Радар" категории для сообщений "Несвоевременный вывоз" и "Нарушение содержания контейнерной площадки", сообщили в пресс-службе компании. "Пользователи "РЭО Радар" оставляют жалобы на несвоевременный вывоз ТКО в категории "Нарушение сбора мусора". Но порой возникает путаница, когда, например, люди жалуются на регоператора за навалы на площадках, хотя за это отвечают органы местного самоуправления. Чтобы не возникало таких ситуаций, мы добавили отдельные категории для жалоб на несвоевременный вывоз и на некачественное содержание площадки. Напоминаем, что ответственность за содержание контейнерной площадки лежит на собственнике территории, в том числе на органах местного самоуправления", — цитирует пресс-служба гендиректора РЭО Дениса Буцаева. Он напомнил, что, согласно нормам СанПиН, срок временного накопления несортированных бытовых отходов определяется исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение трех суток: плюс 5 градусов и выше — не более 1 суток, плюс 4 градуса и ниже — не более 3 суток. "РЭО Радар" - сервис, позволяющий гражданам сообщать о проблемах в сфере обращения с отходами. В частности, о стихийных свалках, сбросе опасных отходов, противозаконной утилизации, отсутствии контейнеров для раздельного сбора мусора. "Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект "Экология". Согласно показателям нацпроекта, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году. Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.
https://ria.ru/20240910/moskva-1971776222.html
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общество, жкх, россия, денис буцаев
Общество, ЖКХ, Россия, Денис Буцаев
Россиянам рассказали, куда жаловаться на забитые мусором контейнеры

Россияне смогут жаловаться на забитые мусором контейнеры через "РЭО Радар"

© "Мосгаз"Раздельный сбор мусора
Раздельный сбор мусора - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© "Мосгаз"
Раздельный сбор мусора. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российский экологический оператор (РЭО) добавил в сервис для жалоб на нарушения в сфере обращения с отходами "РЭО Радар" категории для сообщений "Несвоевременный вывоз" и "Нарушение содержания контейнерной площадки", сообщили в пресс-службе компании.
«
"Пользователи "РЭО Радар" оставляют жалобы на несвоевременный вывоз ТКО в категории "Нарушение сбора мусора". Но порой возникает путаница, когда, например, люди жалуются на регоператора за навалы на площадках, хотя за это отвечают органы местного самоуправления. Чтобы не возникало таких ситуаций, мы добавили отдельные категории для жалоб на несвоевременный вывоз и на некачественное содержание площадки. Напоминаем, что ответственность за содержание контейнерной площадки лежит на собственнике территории, в том числе на органах местного самоуправления", — цитирует пресс-служба гендиректора РЭО Дениса Буцаева.
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Он напомнил, что, согласно нормам СанПиН, срок временного накопления несортированных бытовых отходов определяется исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение трех суток: плюс 5 градусов и выше — не более 1 суток, плюс 4 градуса и ниже — не более 3 суток.
"РЭО Радар" - сервис, позволяющий гражданам сообщать о проблемах в сфере обращения с отходами. В частности, о стихийных свалках, сбросе опасных отходов, противозаконной утилизации, отсутствии контейнеров для раздельного сбора мусора.
"Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект "Экология". Согласно показателям нацпроекта, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году. Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.
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