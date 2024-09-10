https://ria.ru/20240910/otkhody-1971904335.html

Россиянам рассказали, куда жаловаться на забитые мусором контейнеры

Россиянам рассказали, куда жаловаться на забитые мусором контейнеры - РИА Новости, 10.09.2024

Россиянам рассказали, куда жаловаться на забитые мусором контейнеры

Российский экологический оператор (РЭО) добавил в сервис для жалоб на нарушения в сфере обращения с отходами "РЭО Радар" категории для сообщений... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T17:29

2024-09-10T17:29

2024-09-10T17:29

общество

жкх

россия

денис буцаев

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российский экологический оператор (РЭО) добавил в сервис для жалоб на нарушения в сфере обращения с отходами "РЭО Радар" категории для сообщений "Несвоевременный вывоз" и "Нарушение содержания контейнерной площадки", сообщили в пресс-службе компании. "Пользователи "РЭО Радар" оставляют жалобы на несвоевременный вывоз ТКО в категории "Нарушение сбора мусора". Но порой возникает путаница, когда, например, люди жалуются на регоператора за навалы на площадках, хотя за это отвечают органы местного самоуправления. Чтобы не возникало таких ситуаций, мы добавили отдельные категории для жалоб на несвоевременный вывоз и на некачественное содержание площадки. Напоминаем, что ответственность за содержание контейнерной площадки лежит на собственнике территории, в том числе на органах местного самоуправления", — цитирует пресс-служба гендиректора РЭО Дениса Буцаева. Он напомнил, что, согласно нормам СанПиН, срок временного накопления несортированных бытовых отходов определяется исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение трех суток: плюс 5 градусов и выше — не более 1 суток, плюс 4 градуса и ниже — не более 3 суток. "РЭО Радар" - сервис, позволяющий гражданам сообщать о проблемах в сфере обращения с отходами. В частности, о стихийных свалках, сбросе опасных отходов, противозаконной утилизации, отсутствии контейнеров для раздельного сбора мусора. "Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект "Экология". Согласно показателям нацпроекта, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году. Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.

https://ria.ru/20240910/moskva-1971776222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, жкх, россия, денис буцаев