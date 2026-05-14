СМИ: в отношении экс-замглавы Минприроды возбудили дело о мошенничестве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В отношении экс-замглавы Минприроды Дениса Буцаева возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
- Следствие намерено обратиться в Тверской суд с ходатайством о заочном аресте Буцаева для организации международного розыска.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в отношении экс-замминистра природных ресурсов и экологии РФ Дениса Буцаева, сообщают "Ведомости" со ссылкой на два источника, знакомых с ходом расследования.
"Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра природных ресурсов и экологии, а также экс-руководителя Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева", - говорится в публикации.
Как отмечает издание со ссылкой на собеседников, Буцаеву заочно предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). По данным газеты "Коммерсант", дело было возбуждено Главным следственным управлением Главного управления МВД России по Москве в феврале 2026 года.
Ранее РИА Новости со ссылкой на данные базы МВД РФ сообщало, что Буцаев объявлен в розыск по уголовной статье.
Премьер-министр России Михаил Мишустин 22 апреля подписал распоряжение об освобождении Буцаева от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ по его просьбе. Как сообщали "Ведомости", экс-замминистра уехал из России.
Как пишет "Коммерсант", Буцаев обвиняется в многомиллионных хищениях бюджетных средств, которые выделялись компании "Российский экологический оператор" на мусорную реформу - эту структуру Буцаев возглавлял до перехода в Минприроды. По данным газеты, в ближайшее время следствие намерено обратиться в Тверской суд с ходатайством о его заочном аресте, что необходимо для организации международного розыска.