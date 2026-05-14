Защита обжалует заочный арест экс-замглавы Минприроды Буцаева

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Защита обжалует заочный арест бывшего замглавы Минприроды РФ Дениса Буцаева по делу об особо крупном мошенничестве, сообщил РИА Новости его адвокат.
"Будем обжаловать", - сказал собеседник агентства.
Как стало известно из озвученных в суде данных, Буцаев объявлен в международный розыск по обвинению в двух эпизодах мошенничества в виде хищения денежных средств "Российского экологического оператора" (РЭО) в особо крупном размере.
Россию он покинул 18 апреля, сначала оказавшись в Белоруссии, а затем в Тбилиси, сообщалось в ходе процесса.
Ранее Буцаева объявили в розыск по уголовной статье, о чем свидетельствуют данные базы МВД.
Премьер-министр России Михаил Мишустин 22 апреля подписал распоряжение об освобождении Буцаева от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ по его просьбе. Буцаева назначили замглавы Минприроды в марте 2025 года, до этого он занимал должность гендиректора "Российского экологического оператора" (РЭО).