https://ria.ru/20240910/moskva-1971776222.html
В Москве пройдут выставки по водным технологиям и обращению с отходами
В Москве пройдут выставки по водным технологиям и обращению с отходами - РИА Новости, 10.09.2024
В Москве пройдут выставки по водным технологиям и обращению с отходами
Международные природоохранные выставки "ЭкваТэк" и "ВейстТэк" по водным технологиям и обращению с отходами пройдут с 10 по 12 сентября в Москве в "Крокус... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T00:55
2024-09-10T00:55
2024-09-10T10:55
экономика
россия
москва
белоруссия
денис буцаев
дмитрий тетенькин
михаил иванов
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Международные природоохранные выставки "ЭкваТэк" и "ВейстТэк" по водным технологиям и обращению с отходами пройдут с 10 по 12 сентября в Москве в "Крокус Экспо". Как отмечают организаторы, современные технологии для оснащения и эффективного управления водными ресурсами и отходами на промышленных предприятиях и в сфере ЖКХ на выставке представят более 550 производителей и поставщиков. Экспозиции покажут 30 регионов России, а также компании из Белоруссии, Индии, Ирана, Китая и Турции. На выставке "ЭкваТэк" будут представлены технологии для производства чистой и качественной воды, снижения объемов неочищенных сточных вод, сбрасываемых в водоемы. Ожидается, что экспозиция в этом году вырастет почти вдвое и станет самой масштабной в истории выставки. Участники выставки "ВейстТэк" покажут современные решения для обращения с коммунальными, промышленными, строительными и сельскохозяйственными отходами на предприятиях. В официальных мероприятиях выставок примут участие гендиректор "Российского экологического оператора" Денис Буцаев, заместитель главы Минприроды РФ Дмитрий Тетенькин, заместитель главы Минпромторга Михаил Иванов, депутат Госдумы, глава экспертного совета по особо охраняемым природным территориям при Минприроды РФ Николай Валуев.
https://ria.ru/20240624/otkhody-1955145811.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, москва, белоруссия, денис буцаев, дмитрий тетенькин, михаил иванов, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), российский экологический оператор, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Москва, Белоруссия, Денис Буцаев, Дмитрий Тетенькин, Михаил Иванов, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Российский экологический оператор, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В Москве пройдут выставки по водным технологиям и обращению с отходами
В Москве пройдут выставки "ЭкваТэк" и "ВейстТэк" по водным технологиям и отходам