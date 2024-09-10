https://ria.ru/20240910/moskva-1971776222.html

В Москве пройдут выставки по водным технологиям и обращению с отходами

В Москве пройдут выставки по водным технологиям и обращению с отходами - РИА Новости, 10.09.2024

В Москве пройдут выставки по водным технологиям и обращению с отходами

Международные природоохранные выставки "ЭкваТэк" и "ВейстТэк" по водным технологиям и обращению с отходами пройдут с 10 по 12 сентября в Москве в "Крокус... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T00:55

2024-09-10T00:55

2024-09-10T10:55

экономика

россия

москва

белоруссия

денис буцаев

дмитрий тетенькин

михаил иванов

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Международные природоохранные выставки "ЭкваТэк" и "ВейстТэк" по водным технологиям и обращению с отходами пройдут с 10 по 12 сентября в Москве в "Крокус Экспо". Как отмечают организаторы, современные технологии для оснащения и эффективного управления водными ресурсами и отходами на промышленных предприятиях и в сфере ЖКХ на выставке представят более 550 производителей и поставщиков. Экспозиции покажут 30 регионов России, а также компании из Белоруссии, Индии, Ирана, Китая и Турции. На выставке "ЭкваТэк" будут представлены технологии для производства чистой и качественной воды, снижения объемов неочищенных сточных вод, сбрасываемых в водоемы. Ожидается, что экспозиция в этом году вырастет почти вдвое и станет самой масштабной в истории выставки. Участники выставки "ВейстТэк" покажут современные решения для обращения с коммунальными, промышленными, строительными и сельскохозяйственными отходами на предприятиях. В официальных мероприятиях выставок примут участие гендиректор "Российского экологического оператора" Денис Буцаев, заместитель главы Минприроды РФ Дмитрий Тетенькин, заместитель главы Минпромторга Михаил Иванов, депутат Госдумы, глава экспертного совета по особо охраняемым природным территориям при Минприроды РФ Николай Валуев.

https://ria.ru/20240624/otkhody-1955145811.html

https://ria.ru/20240829/otkhody-1969328702.html

россия

москва

белоруссия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, москва, белоруссия, денис буцаев, дмитрий тетенькин, михаил иванов, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), российский экологический оператор, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)