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Недостаток мусорных баков восполнят за два года, заявили в Минприроды - РИА Новости, 25.06.2025
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03:52 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/bak-2025237725.html
Недостаток мусорных баков восполнят за два года, заявили в Минприроды
Недостаток мусорных баков восполнят за два года, заявили в Минприроды - РИА Новости, 25.06.2025
Недостаток мусорных баков восполнят за два года, заявили в Минприроды
Недостаток мусорных баков в российских регионах будет восполнен в ближайшие два года, всего до 2030 года появится 350 тысяч новых контейнеров, сообщил РИА... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T03:52:00+03:00
2025-06-25T03:52:00+03:00
жкх
россия
денис буцаев
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Недостаток мусорных баков в российских регионах будет восполнен в ближайшие два года, всего до 2030 года появится 350 тысяч новых контейнеров, сообщил РИА Новости заместитель главы Минприроды РФ Денис Буцаев. Ранее глава Минприроды РФ Александр Козлов сообщил, что российским регионам не хватает 350 тысяч мусорных баков и 129 тысяч контейнерных площадок. "Плановая работа будет вестись в течение пяти лет, до 2030 года. Острый дефицит мы закроем в ближайшие два года, и большую часть закроем уже в текущем году. Отмечу, что в эту цифру входят в том числе ротационные объемы, то есть баки, которые требуют замены", - сказал Буцаев. "Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% отходов, которые направляются на полигоны.
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жкх, россия, денис буцаев, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
ЖКХ, Россия, Денис Буцаев, Александр Козлов (глава Минприроды), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Недостаток мусорных баков восполнят за два года, заявили в Минприроды

Замглавы Минприроды Буцаев: недостаток мусорных баков восполнят за два года

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВывоз мусора в Москве
Вывоз мусора в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Недостаток мусорных баков в российских регионах будет восполнен в ближайшие два года, всего до 2030 года появится 350 тысяч новых контейнеров, сообщил РИА Новости заместитель главы Минприроды РФ Денис Буцаев.
Ранее глава Минприроды РФ Александр Козлов сообщил, что российским регионам не хватает 350 тысяч мусорных баков и 129 тысяч контейнерных площадок.
"Плановая работа будет вестись в течение пяти лет, до 2030 года. Острый дефицит мы закроем в ближайшие два года, и большую часть закроем уже в текущем году. Отмечу, что в эту цифру входят в том числе ротационные объемы, то есть баки, которые требуют замены", - сказал Буцаев.
"Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% отходов, которые направляются на полигоны.
Работа мусоросортировочного комплекса - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
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ЖКХРоссияДенис БуцаевАлександр Козлов (глава Минприроды)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
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