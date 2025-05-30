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В Минприроды рассказали о реализации нацпроекта "Экология" - РИА Новости, 30.05.2025
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03:51 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/ekologiya-2019886246.html
В Минприроды рассказали о реализации нацпроекта "Экология"
В Минприроды рассказали о реализации нацпроекта "Экология" - РИА Новости, 30.05.2025
В Минприроды рассказали о реализации нацпроекта "Экология"
Цели завершенного в 2024 году нацпроекта "Экология", связанные с "мусорной" реформой, выполнены полностью, на данный момент 56% бытовых отходов в стране... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T03:51:00+03:00
2025-05-30T03:51:00+03:00
россия
денис буцаев
владимир путин
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
общество
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Цели завершенного в 2024 году нацпроекта "Экология", связанные с "мусорной" реформой, выполнены полностью, на данный момент 56% бытовых отходов в стране сортируется, 14% - утилизируется, сообщил РИА Новости заместитель главы Минприроды РФ Денис Буцаев. "Мы завершили проект ("Экология" - ред.) в 2024 году с выполнением тех целевых показателей, которые были установлены. Мы достигли 56% в обработке и 14% - в утилизации", - сказал Буцаев. Он уточнил, что все цели нацпроекта "Экология", связанные с реформой обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), были выполнены на 100%. Национальные проекты были приняты правительством по поручению президента РФ в 2018 году. Реализация нацпроекта "Экология" завершилась в 2024 году. В апреле президент РФ Владимир Путин поручил выделить не менее 600 миллиардов рублей на реализацию мероприятий обновленного нацпроекта "Экологическое благополучие" в 2025-2030 годах. Цель "мусорной" реформы к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% отходов, которые направляются на полигоны.
https://ria.ru/20250523/gosudarstvo-2018647716.html
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россия, денис буцаев, владимир путин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общество
Россия, Денис Буцаев, Владимир Путин, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Общество
В Минприроды рассказали о реализации нацпроекта "Экология"

Замглавы Минприроды Буцаев: переработка отходов в России достигла 14 процентов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПереработка и утилизация мусора в Москве
Переработка и утилизация мусора в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Цели завершенного в 2024 году нацпроекта "Экология", связанные с "мусорной" реформой, выполнены полностью, на данный момент 56% бытовых отходов в стране сортируется, 14% - утилизируется, сообщил РИА Новости заместитель главы Минприроды РФ Денис Буцаев.
"Мы завершили проект ("Экология" - ред.) в 2024 году с выполнением тех целевых показателей, которые были установлены. Мы достигли 56% в обработке и 14% - в утилизации", - сказал Буцаев.
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Он уточнил, что все цели нацпроекта "Экология", связанные с реформой обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), были выполнены на 100%.
Национальные проекты были приняты правительством по поручению президента РФ в 2018 году. Реализация нацпроекта "Экология" завершилась в 2024 году. В апреле президент РФ Владимир Путин поручил выделить не менее 600 миллиардов рублей на реализацию мероприятий обновленного нацпроекта "Экологическое благополучие" в 2025-2030 годах.
Цель "мусорной" реформы к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% отходов, которые направляются на полигоны.
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РоссияДенис БуцаевВладимир ПутинМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Общество
 
 
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