https://ria.ru/20250530/ekologiya-2019886246.html

В Минприроды рассказали о реализации нацпроекта "Экология"

В Минприроды рассказали о реализации нацпроекта "Экология" - РИА Новости, 30.05.2025

В Минприроды рассказали о реализации нацпроекта "Экология"

Цели завершенного в 2024 году нацпроекта "Экология", связанные с "мусорной" реформой, выполнены полностью, на данный момент 56% бытовых отходов в стране... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T03:51:00+03:00

2025-05-30T03:51:00+03:00

2025-05-30T03:51:00+03:00

россия

денис буцаев

владимир путин

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

общество

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Цели завершенного в 2024 году нацпроекта "Экология", связанные с "мусорной" реформой, выполнены полностью, на данный момент 56% бытовых отходов в стране сортируется, 14% - утилизируется, сообщил РИА Новости заместитель главы Минприроды РФ Денис Буцаев. "Мы завершили проект ("Экология" - ред.) в 2024 году с выполнением тех целевых показателей, которые были установлены. Мы достигли 56% в обработке и 14% - в утилизации", - сказал Буцаев. Он уточнил, что все цели нацпроекта "Экология", связанные с реформой обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), были выполнены на 100%. Национальные проекты были приняты правительством по поручению президента РФ в 2018 году. Реализация нацпроекта "Экология" завершилась в 2024 году. В апреле президент РФ Владимир Путин поручил выделить не менее 600 миллиардов рублей на реализацию мероприятий обновленного нацпроекта "Экологическое благополучие" в 2025-2030 годах. Цель "мусорной" реформы к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% отходов, которые направляются на полигоны.

https://ria.ru/20250523/gosudarstvo-2018647716.html

https://ria.ru/20250328/otkhody-2007962685.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, денис буцаев, владимир путин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общество