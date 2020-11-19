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Биография Евгения Дитриха
Биография Евгения Дитриха
Евгений Иванович Дитрих родился 8 сентября 1973 года в Мытищах Московской области. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T15:44
2020-11-19T15:44
россия
отставки и назначения - новости
евгений дитрих
справки
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Евгений Иванович Дитрих родился 8 сентября 1973 года в Мытищах Московской области. В 1996 году окончил Московский инженерно-физический институт по специальности "Прикладная математика", в 1999 году – Высшую школу приватизации по специальности "Юриспруденция". В 2000 году прошел профессиональную переподготовку в Российской академии труда и занятости Минтруда России по программе "Оценочная деятельность", в 2005 году – в Финансовой академии при правительстве Российской Федерации по программе "Финансовый менеджмент". В 1995-1998 годах работал советником, заместителем начальника, начальником отдела Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом РФ.С 1998 года по 2004 год был заместителем начальника, начальником отдела, заместителем руководителя департамента нормативно-методического обеспечения министерства имущественных отношений РФ.C 2004 по 2005 год – заместитель директора департамента министерства экономического развития и торговли РФ.В 2005-2012 годах занимал должность заместителя руководителя Федерального дорожного агентства.В 2012-2015 годах – заместитель директора департамента промышленности и инфраструктуры правительства РФ.В 2015 году был руководителем Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.В 2015-2018 годах Дитрих занимал должность первого заместителя министра транспорта РФ. 18 мая 2018 года указом президента РФ Дитрих назначен министром транспорта Российской Федерации. С 15 января 2020 года – исполняющий обязанности министра транспорта РФ.21 января 2020 года вновь переназначен на должность министра транспорта Российской Федерации. 9 ноября 2020 года указом президента России Евгений Дитрих был отправлен в отставку.19 ноября 2020 года Евгений Дитрих назначен на должность главы "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК)Евгений Дитрих – действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2017). Награжден орденом Почета. Отмечен почетной грамотой президента РФ.Имеет благодарности президента РФ (2017), и правительства РФ (2009). Удостоен нагрудного знака "Почетный работник транспорта России".В 2019 году он был награжден медалью "За вклад в укрепление обороны Российской Федерации" министерства обороны РФ. Декларированный годовой доход Дитриха за 2019 год составил около 8 миллионов рублей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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россия, отставки и назначения - новости, евгений дитрих, справки

Биография Евгения Дитриха

15:44 19.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЕвгений Дитрих на церемонии запуска движения по самому длинному участку ЦКАД-3
Евгений Дитрих на церемонии запуска движения по самому длинному участку ЦКАД-3 - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Евгений Иванович Дитрих родился 8 сентября 1973 года в Мытищах Московской области.
В 1996 году окончил Московский инженерно-физический институт по специальности "Прикладная математика", в 1999 году – Высшую школу приватизации по специальности "Юриспруденция".
В 2000 году прошел профессиональную переподготовку в Российской академии труда и занятости Минтруда России по программе "Оценочная деятельность", в 2005 году – в Финансовой академии при правительстве Российской Федерации по программе "Финансовый менеджмент".
В 1995-1998 годах работал советником, заместителем начальника, начальником отдела Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом РФ.
С 1998 года по 2004 год был заместителем начальника, начальником отдела, заместителем руководителя департамента нормативно-методического обеспечения министерства имущественных отношений РФ.
C 2004 по 2005 год – заместитель директора департамента министерства экономического развития и торговли РФ.
В 2005-2012 годах занимал должность заместителя руководителя Федерального дорожного агентства.
В 2012-2015 годах – заместитель директора департамента промышленности и инфраструктуры правительства РФ.
В 2015 году был руководителем Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.
В 2015-2018 годах Дитрих занимал должность первого заместителя министра транспорта РФ.
18 мая 2018 года указом президента РФ Дитрих назначен министром транспорта Российской Федерации.
С 15 января 2020 года – исполняющий обязанности министра транспорта РФ.
21 января 2020 года вновь переназначен на должность министра транспорта Российской Федерации.
9 ноября 2020 года указом президента России Евгений Дитрих был отправлен в отставку.
19 ноября 2020 года Евгений Дитрих назначен на должность главы "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК)
Евгений Дитрих – действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2017).
Награжден орденом Почета. Отмечен почетной грамотой президента РФ.
Имеет благодарности президента РФ (2017), и правительства РФ (2009).
Удостоен нагрудного знака "Почетный работник транспорта России".
В 2019 году он был награжден медалью "За вклад в укрепление обороны Российской Федерации" министерства обороны РФ.
Декларированный годовой доход Дитриха за 2019 год составил около 8 миллионов рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
РоссияОтставки и назначения - НовостиЕвгений ДитрихСправки
 
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