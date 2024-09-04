https://ria.ru/20240904/gtlk-1970393283.html

ГТЛК и "Ситроникс Спейс" будут развивать сервисы на спутниковой группировке

ГТЛК и "Ситроникс Спейс" будут развивать сервисы на спутниковой группировке - РИА Новости, 04.09.2024

ГТЛК и "Ситроникс Спейс" будут развивать сервисы на спутниковой группировке

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и компания "Ситроникс Спейс" будут развивать цифровые сервисы на базе низкоорбитальной спутниковой... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T05:00

2024-09-04T05:00

2024-09-04T05:00

экономика

владивосток

евгений дитрих

гтлк

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и компания "Ситроникс Спейс" будут развивать цифровые сервисы на базе низкоорбитальной спутниковой группировки для использования их на транспорте и инфраструктуре, в рамках соглашения, заключенного на Восточном экономическом форуме, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания. "Развитие технологий и масштабирование спутниковых группировок – один из национальных приоритетов. Мы видим большой спрос на спутники, в том числе среди компаний транспортной отрасли, и большие перспективы в рынке лизинга этого оборудования", – прокомментировал генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих. "ГТЛК прорабатывает возможность запуска программы льготного лизинга, что позволит компаниям оперативно развертывать спутниковые группировки без одномоментных капитальных вложений. В то же время реализация такой программы нацелена и на поддержку производителей спутников через гарантированный базовый заказ", - добавил он. Стороны будут совместно участвовать в экспериментах по использованию спутниковых технологий для наблюдения и анализа полетов беспилотников. Кроме того, компании разработают инструменты обработки и анализа данных, получаемых со спутниковых группировок и дронов. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/gtlk-1970392284.html

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экономика, владивосток, евгений дитрих, гтлк, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)