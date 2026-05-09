В Великом Новгороде прошел митинг в честь Дня Победы.

"Стоять перед вами для меня великая честь. Я не герой. Я тот, кто вернулся, исполнив свой долг. И находясь здесь, у древних стен Кремля, я понимаю, что войны становятся историей, но мужество вне времени. И на сегодняшний день мы точно это доказали. Восемьдесят один год назад наши деды горели в танках, мёрзли в окопах, но они выстояли. Они отстояли для нас с вами самое главное – право жить, растить детей и смотреть в будущее. То, что сделали они, - бессмертно. То, что делаем мы сейчас, защищая нашу Родину, – это продолжение их боя", - сказал ветеран СВО Андрей Павлов.