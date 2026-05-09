Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Великом Новгороде прошел митинг в честь Дня Победы.
- Ветеран СВО Андрей Павлов выступил с речью у Монумента Победы, подчеркнув важность подвига предков и продолжения их дела.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 мая - РИА Новости. Митинг в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне прошел в Великом Новгороде, передает корреспондент РИА Новости.
У Монумента Победы собрались несколько сотен человек - жители, ветераны, бойцы СВО, сенаторы РФ Евгений Дитрих и Елена Писарева, сотрудники правоохранительных органов, представители мэрии и правительства региона, депутаты, молодежь.
"Стоять перед вами для меня великая честь. Я не герой. Я тот, кто вернулся, исполнив свой долг. И находясь здесь, у древних стен Кремля, я понимаю, что войны становятся историей, но мужество вне времени. И на сегодняшний день мы точно это доказали. Восемьдесят один год назад наши деды горели в танках, мёрзли в окопах, но они выстояли. Они отстояли для нас с вами самое главное – право жить, растить детей и смотреть в будущее. То, что сделали они, - бессмертно. То, что делаем мы сейчас, защищая нашу Родину, – это продолжение их боя", - сказал ветеран СВО Андрей Павлов.
Завершился митинг залпами орудий и возложением венков и цветов к Монументу Победы. С другой стороны памятника размещена небольшая выставка военной техники времен Великой Отечественной войны.
Утром в субботу официальные лица во главе с губернатором Новгородской области Александром Дроновым возложили венки и цветы к мемориалу "Вечный Огонь Славы" в Новгородском кремле. Кроме того, глава региона традиционно поздравил ветеранов по телефону.
Парад Победы, как и акция "Бессмертный полк", были отменены властями в регионе по соображениям безопасности. Тем не менее, планируется, что в субботу по всей области пройдут более 700 различных мероприятий.