https://ria.ru/20240606/perevozki-1951132838.html

Татарстан и ГТЛК будут сотрудничать в развитии пассажирских перевозок

Татарстан и ГТЛК будут сотрудничать в развитии пассажирских перевозок - РИА Новости, 06.06.2024

Татарстан и ГТЛК будут сотрудничать в развитии пассажирских перевозок

Татарстан и Государственная транспортная лизинговая компания будут взаимодействовать в развитии компании "Флот Республики Татарстан" и развитии скоростных... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T19:24

2024-06-06T19:24

2024-06-06T19:24

республика татарстан

экономика

казань

набережные челны

рустам минниханов

евгений дитрих

государственная транспортная лизинговая компания

гтлк

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Татарстан и Государственная транспортная лизинговая компания будут взаимодействовать в развитии компании "Флот Республики Татарстан" и развитии скоростных пассажирских перевозок водным транспортом, сообщает пресс-служба главы Татарстана по итогам встречи Рустама Минниханова с генеральным директором ГТЛК Евгением Дитрихом. "На встрече обсудили стратегическое сотрудничество в рамках проекта развития скоростных пассажирских перевозок водными видами транспорта. Речь идет о планах финансовой аренды (лизинга) пассажирских скоростных судов на подводных крыльях проекта "Метеор-2020", - говорится в сообщении. Ранее Татарстан создал компанию "Флот Республики Татарстан" и передал ей два первых судна "Метеор-2020" производства Зеленодольского судостроительного завода, которые осенью 2023 года осуществляли первые пассажирские перевозки по маршрутам Казань-Ульяновск и Казань-Чебоксары. В навигацию этого года планируется также эксплуатировать эти два судна. Отмечается, что с учетом высокого интереса к данному виду перевозок видится актуальным увеличение состава. На встрече обсудили вопросы организации межрегиональных водных маршрутов. Также речь шла о реализации на территории Татарстана инвестиционного проекта по приобретению подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг с привлечением средств Фонда национального благосостояния. Ранее в рамках проекта в республике было приобретено 119 автобусов для 12 муниципальных образований. На встрече обсудили возможности приобретения автобусов отдельного класса для крупных городов республики - Казани и Набережных Челнов. В завершение встречи в присутствии состоялось подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве между министерством транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, АО "Государственная транспортная лизинговая компания" и АО "Флот Республики Татарстан".

https://ria.ru/20240606/investproekty-1951097445.html

https://ria.ru/20240603/sotrudnichestvo-1950271823.html

казань

набережные челны

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, казань, набережные челны, рустам минниханов, евгений дитрих, государственная транспортная лизинговая компания, гтлк