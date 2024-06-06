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Татарстан и ГТЛК будут сотрудничать в развитии пассажирских перевозок - РИА Новости, 06.06.2024
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Республика Татарстан
 
19:24 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/perevozki-1951132838.html
Татарстан и ГТЛК будут сотрудничать в развитии пассажирских перевозок
Татарстан и ГТЛК будут сотрудничать в развитии пассажирских перевозок - РИА Новости, 06.06.2024
Татарстан и ГТЛК будут сотрудничать в развитии пассажирских перевозок
Татарстан и Государственная транспортная лизинговая компания будут взаимодействовать в развитии компании "Флот Республики Татарстан" и развитии скоростных... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T19:24
2024-06-06T19:24
республика татарстан
экономика
казань
набережные челны
рустам минниханов
евгений дитрих
государственная транспортная лизинговая компания
гтлк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Татарстан и Государственная транспортная лизинговая компания будут взаимодействовать в развитии компании "Флот Республики Татарстан" и развитии скоростных пассажирских перевозок водным транспортом, сообщает пресс-служба главы Татарстана по итогам встречи Рустама Минниханова с генеральным директором ГТЛК Евгением Дитрихом. "На встрече обсудили стратегическое сотрудничество в рамках проекта развития скоростных пассажирских перевозок водными видами транспорта. Речь идет о планах финансовой аренды (лизинга) пассажирских скоростных судов на подводных крыльях проекта "Метеор-2020", - говорится в сообщении. Ранее Татарстан создал компанию "Флот Республики Татарстан" и передал ей два первых судна "Метеор-2020" производства Зеленодольского судостроительного завода, которые осенью 2023 года осуществляли первые пассажирские перевозки по маршрутам Казань-Ульяновск и Казань-Чебоксары. В навигацию этого года планируется также эксплуатировать эти два судна. Отмечается, что с учетом высокого интереса к данному виду перевозок видится актуальным увеличение состава. На встрече обсудили вопросы организации межрегиональных водных маршрутов. Также речь шла о реализации на территории Татарстана инвестиционного проекта по приобретению подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг с привлечением средств Фонда национального благосостояния. Ранее в рамках проекта в республике было приобретено 119 автобусов для 12 муниципальных образований. На встрече обсудили возможности приобретения автобусов отдельного класса для крупных городов республики - Казани и Набережных Челнов. В завершение встречи в присутствии состоялось подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве между министерством транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, АО "Государственная транспортная лизинговая компания" и АО "Флот Республики Татарстан".
https://ria.ru/20240606/investproekty-1951097445.html
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экономика, казань, набережные челны, рустам минниханов, евгений дитрих, государственная транспортная лизинговая компания, гтлк
Республика Татарстан, Экономика, Казань, Набережные Челны, Рустам Минниханов, Евгений Дитрих, Государственная транспортная лизинговая компания, ГТЛК

Татарстан и ГТЛК будут сотрудничать в развитии пассажирских перевозок

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на Кремлевскую набережную в Казани и центр города
Вид на Кремлевскую набережную в Казани и центр города - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вид на Кремлевскую набережную в Казани и центр города. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Татарстан и Государственная транспортная лизинговая компания будут взаимодействовать в развитии компании "Флот Республики Татарстан" и развитии скоростных пассажирских перевозок водным транспортом, сообщает пресс-служба главы Татарстана по итогам встречи Рустама Минниханова с генеральным директором ГТЛК Евгением Дитрихом.
"На встрече обсудили стратегическое сотрудничество в рамках проекта развития скоростных пассажирских перевозок водными видами транспорта. Речь идет о планах финансовой аренды (лизинга) пассажирских скоростных судов на подводных крыльях проекта "Метеор-2020", - говорится в сообщении.
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Ранее Татарстан создал компанию "Флот Республики Татарстан" и передал ей два первых судна "Метеор-2020" производства Зеленодольского судостроительного завода, которые осенью 2023 года осуществляли первые пассажирские перевозки по маршрутам Казань-Ульяновск и Казань-Чебоксары. В навигацию этого года планируется также эксплуатировать эти два судна.
Отмечается, что с учетом высокого интереса к данному виду перевозок видится актуальным увеличение состава. На встрече обсудили вопросы организации межрегиональных водных маршрутов.
Также речь шла о реализации на территории Татарстана инвестиционного проекта по приобретению подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг с привлечением средств Фонда национального благосостояния. Ранее в рамках проекта в республике было приобретено 119 автобусов для 12 муниципальных образований. На встрече обсудили возможности приобретения автобусов отдельного класса для крупных городов республики - Казани и Набережных Челнов.
В завершение встречи в присутствии состоялось подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве между министерством транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, АО "Государственная транспортная лизинговая компания" и АО "Флот Республики Татарстан".
Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов во время подписания соглашения - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
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Республика ТатарстанЭкономикаКазаньНабережные ЧелныРустам МиннихановЕвгений ДитрихГосударственная транспортная лизинговая компанияГТЛК
 
 
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