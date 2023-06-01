https://ria.ru/20230601/tatarstan-1875504050.html

Компания "Флот Республики Татарстан" получила два пассажирских судна

Компания "Флот Республики Татарстан" получила два пассажирских судна - РИА Новости, 01.06.2023

Компания "Флот Республики Татарстан" получила два пассажирских судна

Новые пассажирские речные суда "Метеор-2020" "Михаил Девятаев" и А217-1, построенные на Зеленодольском заводе им. А.М. Горького, переданы в четверг судоходной... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T12:36

2023-06-01T12:36

2023-06-01T12:36

республика татарстан

рустам минниханов

евгений дитрих

зеленодольский завод имени а. м. горького

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 1 июн – РИА Новости. Новые пассажирские речные суда "Метеор-2020" "Михаил Девятаев" и А217-1, построенные на Зеленодольском заводе им. А.М. Горького, переданы в четверг судоходной компании "Флот Республики Татарстан", передает корреспондент РИА Новости. Ранее премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление правительства региона о создании АО "Флот Республики Татарстан" в целях развития пассажирских перевозок внутренним водным транспортом. Компания создана по предложению региональных министерств транспорта и дорожного хозяйства и земельных и имущественных отношений со 100-процентным участием республики в уставном капитале. Размер бюджетных инвестиций составит 2 миллиарда рублей. Основные задачи компании - обновление речного флота, развитие речного туризма и межрегиональных пассажирских перевозок. "Это современные корабли с совершенно новыми характеристиками. Качество жизни определяется в том числе транспортной доступностью, качеством транспортного обслуживания. Если мы много что сумели сделать в сфере пассажирских автоперевозок - автобусы, электротранспорт, то в части водного транспорта мы работали на тех судах, которые у нас были… Мы сдаем два новых судна, через месяц будет готово еще одно", - сказал глава Татарстана Рустам Минниханов на церемонии передачи судов. Он подчеркнул, что республика намерена тесно взаимодействовать с федеральными структурами и системно работать над обновлением подвижного состава речного флота в Татарстане, чтобы качественно обслуживать пассажиров. Генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгений Дитрих отметил, что сегодня отечественное судостроение нуждается в новых проектах, которые подразумевают высокий уровень локализации и использования отечественных технологий. По его словам, сотрудничество с Татарстаном, где выпускают самые современные суда, позволит выполнить программу развития отечественного судостроения, которая предусматривает строительство более 260 гражданских судов различного назначения. Строительство пассажирского судна на подводных крыльях "Метеор-2020" и водоизмещающего судна А217-1 ведет Зеленодольский завод имени А.М. Горького. Пассажировместимость судов составляет 124 и 176 человек соответственно. По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, общая протяженность внутренних водных путей по территории республики составляет около 1,1 тысячи километров. Пригородные пассажирские перевозки осуществляют два предприятия по десяти социально значимым маршрутам. Действуют восемь пассажирских причалов и две паромные переправы. За навигацию 2022 года в пригородном сообщении перевезено 330 тысяч пассажиров. В навигацию 2023 года планируется задействовать 13 пассажирских теплоходов (10 водоизмещающих и три скоростных судна).

https://ria.ru/20230528/tatarstan-1874600455.html

https://ria.ru/20230512/rubezhnoe-1871230028.html

республика татарстан (татарстан)

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рустам минниханов, евгений дитрих, зеленодольский завод имени а. м. горького, республика татарстан (татарстан)