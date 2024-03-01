https://ria.ru/20240301/sanktsii-1930384338.html

Япония расширила санкционные списки в отношении России

Япония расширила санкционные списки в отношении России - РИА Новости, 01.03.2024

Япония расширила санкционные списки в отношении России

Япония вводит санкции против девяти частных лиц и семи компаний из России, "Тинькофф банка", а также вводит экспортные ограничения для 29 организаций из РФ,... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T04:28

2024-03-01T04:28

2024-03-01T04:51

экономика

япония

россия

тинькофф. кредитные системы

муслим хучиев

севастополь

евгений дитрих

артем усс

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ТОКИО, 1 мар – РИА Новости. Япония вводит санкции против девяти частных лиц и семи компаний из России, "Тинькофф банка", а также вводит экспортные ограничения для 29 организаций из РФ, говорится в пресс-релизе МИД Японии.Отдельным пунктом указано, что санкции вводятся также против трех частных лиц, "которые считаются прямо участвующими в присоединении Крыма и города федерального значения Севастополя к Российской Федерации, или в дестабилизации восточной части Украины, а также лица, считающиеся прямо участвующими в действиях, которые РФ называет "включением", в отношении регионов восточной и южной Украины".В частности, в новый санкционный список попали ФГУП "Атомфлот", Балашихинский литейно-механический завод, Дубненский машиностроительный завод, АО "Государственная транспортная лизинговая компания", Омсктрансмаш, НПО "Эшелон" и другие.Среди частных лиц, внесенных в санкционный список, указаны председатель правительства Чеченской республики Муслим Хучиев, гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих, Артём Усс и другие. Отдельно указаны директор детского центра "Артек" Константин Федоренко, ректор Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев и начальник штаба регионального отделения общественного движения "Юнармия" в Севастополе Владимир Коваленко.Также санкции вводятся против "Тинькофф банка". Это предполагает запрет на проведение транзакций и заморозку счетов в случае их обнаружения. Санкции против банка вступят в силу 31 марта.Кроме этого, в рамках нового санкционного пакета вводятся экспортные ограничения для 29 организаций из России.

https://ria.ru/20240229/sanktsii-1930115433.html

https://ria.ru/20240228/sanktsii-1930005675.html

япония

россия

севастополь

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экономика, япония, россия, тинькофф. кредитные системы, муслим хучиев, севастополь, евгений дитрих, артем усс, атомфлот, государственная транспортная лизинговая компания