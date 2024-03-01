https://ria.ru/20240301/sanktsii-1930384338.html
Япония расширила санкционные списки в отношении России
Япония расширила санкционные списки в отношении России - РИА Новости, 01.03.2024
Япония расширила санкционные списки в отношении России
Япония вводит санкции против девяти частных лиц и семи компаний из России, "Тинькофф банка", а также вводит экспортные ограничения для 29 организаций из РФ,... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T04:28
2024-03-01T04:28
2024-03-01T04:51
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муслим хучиев
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евгений дитрих
артем усс
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ТОКИО, 1 мар – РИА Новости. Япония вводит санкции против девяти частных лиц и семи компаний из России, "Тинькофф банка", а также вводит экспортные ограничения для 29 организаций из РФ, говорится в пресс-релизе МИД Японии.Отдельным пунктом указано, что санкции вводятся также против трех частных лиц, "которые считаются прямо участвующими в присоединении Крыма и города федерального значения Севастополя к Российской Федерации, или в дестабилизации восточной части Украины, а также лица, считающиеся прямо участвующими в действиях, которые РФ называет "включением", в отношении регионов восточной и южной Украины".В частности, в новый санкционный список попали ФГУП "Атомфлот", Балашихинский литейно-механический завод, Дубненский машиностроительный завод, АО "Государственная транспортная лизинговая компания", Омсктрансмаш, НПО "Эшелон" и другие.Среди частных лиц, внесенных в санкционный список, указаны председатель правительства Чеченской республики Муслим Хучиев, гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих, Артём Усс и другие. Отдельно указаны директор детского центра "Артек" Константин Федоренко, ректор Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев и начальник штаба регионального отделения общественного движения "Юнармия" в Севастополе Владимир Коваленко.Также санкции вводятся против "Тинькофф банка". Это предполагает запрет на проведение транзакций и заморозку счетов в случае их обнаружения. Санкции против банка вступят в силу 31 марта.Кроме этого, в рамках нового санкционного пакета вводятся экспортные ограничения для 29 организаций из России.
https://ria.ru/20240229/sanktsii-1930115433.html
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экономика, япония, россия, тинькофф. кредитные системы, муслим хучиев, севастополь, евгений дитрих, артем усс, атомфлот, государственная транспортная лизинговая компания
Экономика, Япония, Россия, Тинькофф. Кредитные Системы, Муслим Хучиев, Севастополь, Евгений Дитрих, Артем Усс, Атомфлот, Государственная транспортная лизинговая компания
Япония расширила санкционные списки в отношении России
Япония ввела санкции против девяти частных лиц и семи компаний из России