https://ria.ru/20250805/senator-2033548586.html
Экс-министр транспорта может стать сенатором от Новгородской области
Экс-министр транспорта может стать сенатором от Новгородской области - РИА Новости, 05.08.2025
Экс-министр транспорта может стать сенатором от Новгородской области
Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов, выдвинутый "Единой Россией" кандидатом на выборы главы региона, включил гендиректора Государственной... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T18:33:00+03:00
2025-08-05T18:33:00+03:00
2025-08-05T18:34:00+03:00
новгородская область
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евгений дитрих
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов, выдвинутый "Единой Россией" кандидатом на выборы главы региона, включил гендиректора Государственной транспортной лизинговой компании, экс-министра транспорта РФ Евгения Дитриха в свою "сенаторскую тройку", сообщили РИА Новости в облизбиркоме. Каждый кандидат в губернаторы в ходе избирательной кампании должен представить в избирательную комиссию три кандидатуры на пост сенатора. После победы кандидат выбирает из своего списка только одного человека, который и будет наделен полномочиями члена Совета Федерации. "Да, действительно, Евгений Дитрих включен в список кандидатур для наделения полномочиями сенатора, представленный Александром Дроновым", - сказали агентству в облизбиркоме. В облизбиркоме также уточнили, что в "сенаторскую тройку" Дронова вошли сенатор от законодательной власти Новгородской области РФ Елена Писарева и депутат новгородской областной думы Олег Стрыгин. Сейчас сенатор от исполнительной власти региона - экс-губернатор Новгородской области Сергей Митин.
https://ria.ru/20250803/kandidaty-2033085477.html
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новгородская область, россия, евгений дитрих, совет федерации рф
Новгородская область, Россия, Евгений Дитрих, Совет Федерации РФ
Экс-министр транспорта может стать сенатором от Новгородской области
Экс-министр транспорта Дитрих может стать сенатором от Новгородской области