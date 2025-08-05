Рейтинг@Mail.ru
Экс-министр транспорта может стать сенатором от Новгородской области - РИА Новости, 05.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:33 05.08.2025 (обновлено: 18:34 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/senator-2033548586.html
Экс-министр транспорта может стать сенатором от Новгородской области
Экс-министр транспорта может стать сенатором от Новгородской области - РИА Новости, 05.08.2025
Экс-министр транспорта может стать сенатором от Новгородской области
Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов, выдвинутый "Единой Россией" кандидатом на выборы главы региона, включил гендиректора Государственной... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T18:33:00+03:00
2025-08-05T18:34:00+03:00
новгородская область
россия
евгений дитрих
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156155/08/1561550897_0:223:2851:1827_1920x0_80_0_0_14869d4d6de40817b7ee95a6108ebdbb.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов, выдвинутый "Единой Россией" кандидатом на выборы главы региона, включил гендиректора Государственной транспортной лизинговой компании, экс-министра транспорта РФ Евгения Дитриха в свою "сенаторскую тройку", сообщили РИА Новости в облизбиркоме. Каждый кандидат в губернаторы в ходе избирательной кампании должен представить в избирательную комиссию три кандидатуры на пост сенатора. После победы кандидат выбирает из своего списка только одного человека, который и будет наделен полномочиями члена Совета Федерации. "Да, действительно, Евгений Дитрих включен в список кандидатур для наделения полномочиями сенатора, представленный Александром Дроновым", - сказали агентству в облизбиркоме. В облизбиркоме также уточнили, что в "сенаторскую тройку" Дронова вошли сенатор от законодательной власти Новгородской области РФ Елена Писарева и депутат новгородской областной думы Олег Стрыгин. Сейчас сенатор от исполнительной власти региона - экс-губернатор Новгородской области Сергей Митин.
https://ria.ru/20250803/kandidaty-2033085477.html
https://ria.ru/20250801/slyusar-2032883138.html
новгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156155/08/1561550897_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_d8b9189d3de9af24cfa071c76b9c6c6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новгородская область, россия, евгений дитрих, совет федерации рф
Новгородская область, Россия, Евгений Дитрих, Совет Федерации РФ
Экс-министр транспорта может стать сенатором от Новгородской области

Экс-министр транспорта Дитрих может стать сенатором от Новгородской области

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЕвгений Дитрих
Евгений Дитрих - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Евгений Дитрих. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов, выдвинутый "Единой Россией" кандидатом на выборы главы региона, включил гендиректора Государственной транспортной лизинговой компании, экс-министра транспорта РФ Евгения Дитриха в свою "сенаторскую тройку", сообщили РИА Новости в облизбиркоме.
Каждый кандидат в губернаторы в ходе избирательной кампании должен представить в избирательную комиссию три кандидатуры на пост сенатора. После победы кандидат выбирает из своего списка только одного человека, который и будет наделен полномочиями члена Совета Федерации.
Девушка голосует на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
В Ростовской области завершился период представления кандидатов на выборах
3 августа, 13:06
"Да, действительно, Евгений Дитрих включен в список кандидатур для наделения полномочиями сенатора, представленный Александром Дроновым", - сказали агентству в облизбиркоме.
В облизбиркоме также уточнили, что в "сенаторскую тройку" Дронова вошли сенатор от законодательной власти Новгородской области РФ Елена Писарева и депутат новгородской областной думы Олег Стрыгин.
Сейчас сенатор от исполнительной власти региона - экс-губернатор Новгородской области Сергей Митин.
Юрий Слюсарь - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Слюсаря зарегистрировали кандидатом в губернаторы Ростовской области
1 августа, 17:10
 
Новгородская областьРоссияЕвгений ДитрихСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала