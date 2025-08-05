https://ria.ru/20250805/senator-2033548586.html

Экс-министр транспорта может стать сенатором от Новгородской области

Экс-министр транспорта может стать сенатором от Новгородской области - РИА Новости, 05.08.2025

Экс-министр транспорта может стать сенатором от Новгородской области

Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов, выдвинутый "Единой Россией" кандидатом на выборы главы региона, включил гендиректора Государственной... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T18:33:00+03:00

2025-08-05T18:33:00+03:00

2025-08-05T18:34:00+03:00

новгородская область

россия

евгений дитрих

совет федерации рф

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов, выдвинутый "Единой Россией" кандидатом на выборы главы региона, включил гендиректора Государственной транспортной лизинговой компании, экс-министра транспорта РФ Евгения Дитриха в свою "сенаторскую тройку", сообщили РИА Новости в облизбиркоме. Каждый кандидат в губернаторы в ходе избирательной кампании должен представить в избирательную комиссию три кандидатуры на пост сенатора. После победы кандидат выбирает из своего списка только одного человека, который и будет наделен полномочиями члена Совета Федерации. "Да, действительно, Евгений Дитрих включен в список кандидатур для наделения полномочиями сенатора, представленный Александром Дроновым", - сказали агентству в облизбиркоме. В облизбиркоме также уточнили, что в "сенаторскую тройку" Дронова вошли сенатор от законодательной власти Новгородской области РФ Елена Писарева и депутат новгородской областной думы Олег Стрыгин. Сейчас сенатор от исполнительной власти региона - экс-губернатор Новгородской области Сергей Митин.

https://ria.ru/20250803/kandidaty-2033085477.html

https://ria.ru/20250801/slyusar-2032883138.html

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новгородская область, россия, евгений дитрих, совет федерации рф