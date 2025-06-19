https://ria.ru/20250619/transport-2023780876.html

ГТЛК поможет обновить общественный транспорт в Якутске

ГТЛК поможет обновить общественный транспорт в Якутске - РИА Новости, 19.06.2025

ГТЛК поможет обновить общественный транспорт в Якутске

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поможет обновить общественный транспорт в Якутске, стороны договорились о сотрудничестве в рамках... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T07:26:00+03:00

2025-06-19T07:26:00+03:00

2025-06-19T07:26:00+03:00

республика саха (якутия)

экономика

якутск

россия

евгений дитрих

айсен николаев

гтлк

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поможет обновить общественный транспорт в Якутске, стороны договорились о сотрудничестве в рамках ПМЭФ-2025, сообщила компания. "В рамках ПМЭФ-2025 состоялась рабочая встреча генерального директора ГТЛК Евгения Дитриха и главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева. Ключевым вопросом встречи стало обновление автобусного парка города Якутска. Стороны договорились о сотрудничестве в этом направлении. Городской общественный транспорт Якутска будет обновлен на условиях льготного лизинга ГТЛК с привлечением финансирования со стороны ВЭБ.РФ", - говорится в сообщении. Общий бюджет проекта составит 934 миллиона рублей, из которых 222 миллиона рублей приходится на средства региона и 712 миллионов рублей – предполагаемое участие ВЭБ.РФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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экономика, якутск, россия, евгений дитрих, айсен николаев, гтлк