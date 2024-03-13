https://ria.ru/20240313/sukhogruz-1932801271.html

Новый сухогруз спустили на воду на астраханском судостроительном заводе

Новый сухогруз спустили на воду на астраханском судостроительном заводе - РИА Новости, 13.03.2024

Новый сухогруз спустили на воду на астраханском судостроительном заводе

Торжественный спуск на воду сухогруза состоялся на судостроительном заводе "Лотос" Южного центра судостроения и судоремонта в Астраханской области, сообщает... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T18:52

2024-03-13T18:52

2024-03-13T18:52

астраханская область

россия

северное море

игорь бабушкин

евгений дитрих

гтлк

объединенная судостроительная корпорация

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мар - РИА Новости. Торжественный спуск на воду сухогруза состоялся на судостроительном заводе "Лотос" Южного центра судостроения и судоремонта в Астраханской области, сообщает администрация губернатора региона. Сухогруз RSD 49 построили по проекту Фонда национального благосостояния по заказу Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Судно будут использовать для транспортировки генеральных, навалочных, лесных, зерновых, крупногабаритных и опасных грузов в Каспийском, Средиземном, Черном, Балтийском, Белом и Северном морях, включая рейсы вокруг Европы и по Ирландскому морю. Уникальной особенностью водного транспорта является наличие трюма длиной 52 метра. Это третий сухогруз проекта RSD 49, построенный на заводе "Лотос" в Астраханской области. "На астраханских верфях возводятся танкеры и сухогрузы, продолжается реализация нового проекта по строительству серии контейнеровозов проекта 00108. Основные производственные площадки обеспечены заказами на два года вперед", - сказал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Он добавил, что сухогруз проекта RSD 49 пополнит флот российско-иранской судоходной компании, зарегистрированной в Астрахани, и будет способствовать развитию международного транспортного коридора "Север - Юг". ГТЛК - крупнейший заказчик гражданских судов в России как по коммерции, так и в рамках льготных программ. В 2023 году компания законтрактовала рекордный объем флота - 120 судов. "По нашим заказам на заводах ОСК в Астраханской области сейчас строятся еще 13 судов - 4 уникальных, первых в России сухогруза-контейнеровоза и 9 земснарядов. Гарантия работы - на три года вперед. Будем только наращивать объем заказов, в первую очередь в рамках будущего проекта ФНБ по пассажирскому флоту, разрабатываемого ГТЛК по поручению президента России", - заявил генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.

https://ria.ru/20240313/poezd-muzey-1932673912.html

https://ria.ru/20231109/vystavka-1908420406.html

россия

северное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, северное море, игорь бабушкин, евгений дитрих, гтлк, объединенная судостроительная корпорация