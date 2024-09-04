https://ria.ru/20240904/soglashenie-1970607420.html

Игорь Кобзев подписал соглашение с лизинговой компанией

Игорь Кобзев подписал соглашение с лизинговой компанией - РИА Новости, 04.09.2024

Игорь Кобзев подписал соглашение с лизинговой компанией

В первый день работы Восточного экономического форума губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал соглашение с главой "Государственной транспортной... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T18:21

2024-09-04T18:21

2024-09-04T18:21

иркутская область

владивосток

дальний восток

игорь кобзев

евгений дитрих

роман старовойт

государственная транспортная лизинговая компания

дальневосточный федеральный университет

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ИРКУТСК, 4 авг - РИА Новости. В первый день работы Восточного экономического форума губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал соглашение с главой "Государственной транспортной лизинговой компании" о сотрудничестве в сфере развития беспилотной авиации, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. Делегация Иркутской области во главе с губернатором региона Игорем Кобзевым принимает участие в IX Восточном экономическом форуме, который проходит с 3 по 5 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема форума в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". Работу на форуме глава региона начал с участия в сессии "Инновации в землепользовании "От устоявшихся практик к современным технологиям" и панельной дискуссии, посвященной стратегии развития энергетики Сибири и Дальнего Востока до 2030 года. Также в первый день работы ВЭФ Игорь Кобзев подписал ряд соглашений, направленных на укрепление экономического и промышленного потенциала региона, развитие технологий и привлечение инвестиций. В частности, на площадке ВЭФ прошла встреча главы Иркутской области с председателем правления Банка ДОМ.РФ Артемом Федорко. Банк до конца 2024 года планирует открыть в Иркутске новое отделение. Еще одно соглашение о сотрудничестве, которое поможет ускорить сроки реализации инвестиционных проектов, подписали Корпорация развития Иркутской области и компания "ПромМаш Тест Инжиниринг". В рамках соглашения с ПАО "Мегафон" в регионе будут внедряться новые решения, повышающие уровень защищенности информационной инфраструктуры от киберугроз. "Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор АО "Государственная транспортная лизинговая компания" Евгений Дитрих подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития беспилотной авиации. В церемонии принял участие министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт", - говорится в сообщении. Объединение усилий поможет региону наиболее быстро и эффективно внедрить беспилотники в гражданские отрасли экономики. Кроме того, в рамках соглашения стороны реализуют совместные образовательные программы.

https://ria.ru/20240903/usole-sibirskij-1970323240.html

https://ria.ru/20240805/bas-1964098361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владивосток, дальний восток, игорь кобзев, евгений дитрих, роман старовойт, государственная транспортная лизинговая компания, дальневосточный федеральный университет