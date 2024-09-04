Игорь Кобзев подписал соглашение с лизинговой компанией
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Иркутской области Игорь Кобзев принимает участие в IX Восточном экономическом форуме
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принимает участие в IX Восточном экономическом форуме
ИРКУТСК, 4 авг - РИА Новости. В первый день работы Восточного экономического форума губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал соглашение с главой "Государственной транспортной лизинговой компании" о сотрудничестве в сфере развития беспилотной авиации, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
Делегация Иркутской области во главе с губернатором региона Игорем Кобзевым принимает участие в IX Восточном экономическом форуме, который проходит с 3 по 5 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема форума в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности".
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Работу на форуме глава региона начал с участия в сессии "Инновации в землепользовании "От устоявшихся практик к современным технологиям" и панельной дискуссии, посвященной стратегии развития энергетики Сибири и Дальнего Востока до 2030 года.
Также в первый день работы ВЭФ Игорь Кобзев подписал ряд соглашений, направленных на укрепление экономического и промышленного потенциала региона, развитие технологий и привлечение инвестиций. В частности, на площадке ВЭФ прошла встреча главы Иркутской области с председателем правления Банка ДОМ.РФ Артемом Федорко. Банк до конца 2024 года планирует открыть в Иркутске новое отделение. Еще одно соглашение о сотрудничестве, которое поможет ускорить сроки реализации инвестиционных проектов, подписали Корпорация развития Иркутской области и компания "ПромМаш Тест Инжиниринг". В рамках соглашения с ПАО "Мегафон" в регионе будут внедряться новые решения, повышающие уровень защищенности информационной инфраструктуры от киберугроз.
"Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор АО "Государственная транспортная лизинговая компания" Евгений Дитрих подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития беспилотной авиации. В церемонии принял участие министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт", - говорится в сообщении.
Объединение усилий поможет региону наиболее быстро и эффективно внедрить беспилотники в гражданские отрасли экономики. Кроме того, в рамках соглашения стороны реализуют совместные образовательные программы.
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