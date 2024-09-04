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Игорь Кобзев подписал соглашение с лизинговой компанией - РИА Новости, 04.09.2024
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Иркутская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Иркутская область
 
18:21 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/soglashenie-1970607420.html
Игорь Кобзев подписал соглашение с лизинговой компанией
Игорь Кобзев подписал соглашение с лизинговой компанией - РИА Новости, 04.09.2024
Игорь Кобзев подписал соглашение с лизинговой компанией
В первый день работы Восточного экономического форума губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал соглашение с главой "Государственной транспортной... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T18:21
2024-09-04T18:21
иркутская область
владивосток
дальний восток
игорь кобзев
евгений дитрих
роман старовойт
государственная транспортная лизинговая компания
дальневосточный федеральный университет
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ИРКУТСК, 4 авг - РИА Новости. В первый день работы Восточного экономического форума губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал соглашение с главой "Государственной транспортной лизинговой компании" о сотрудничестве в сфере развития беспилотной авиации, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. Делегация Иркутской области во главе с губернатором региона Игорем Кобзевым принимает участие в IX Восточном экономическом форуме, который проходит с 3 по 5 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема форума в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". Работу на форуме глава региона начал с участия в сессии "Инновации в землепользовании "От устоявшихся практик к современным технологиям" и панельной дискуссии, посвященной стратегии развития энергетики Сибири и Дальнего Востока до 2030 года. Также в первый день работы ВЭФ Игорь Кобзев подписал ряд соглашений, направленных на укрепление экономического и промышленного потенциала региона, развитие технологий и привлечение инвестиций. В частности, на площадке ВЭФ прошла встреча главы Иркутской области с председателем правления Банка ДОМ.РФ Артемом Федорко. Банк до конца 2024 года планирует открыть в Иркутске новое отделение. Еще одно соглашение о сотрудничестве, которое поможет ускорить сроки реализации инвестиционных проектов, подписали Корпорация развития Иркутской области и компания "ПромМаш Тест Инжиниринг". В рамках соглашения с ПАО "Мегафон" в регионе будут внедряться новые решения, повышающие уровень защищенности информационной инфраструктуры от киберугроз. "Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор АО "Государственная транспортная лизинговая компания" Евгений Дитрих подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития беспилотной авиации. В церемонии принял участие министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт", - говорится в сообщении. Объединение усилий поможет региону наиболее быстро и эффективно внедрить беспилотники в гражданские отрасли экономики. Кроме того, в рамках соглашения стороны реализуют совместные образовательные программы.
https://ria.ru/20240903/usole-sibirskij-1970323240.html
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владивосток, дальний восток, игорь кобзев, евгений дитрих, роман старовойт, государственная транспортная лизинговая компания, дальневосточный федеральный университет
Иркутская область, Владивосток, Дальний Восток, Игорь Кобзев, Евгений Дитрих, Роман Старовойт, Государственная транспортная лизинговая компания, Дальневосточный федеральный университет

Игорь Кобзев подписал соглашение с лизинговой компанией

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Иркутской области Игорь Кобзев принимает участие в IX Восточном экономическом форуме
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принимает участие в IX Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принимает участие в IX Восточном экономическом форуме
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 4 авг - РИА Новости. В первый день работы Восточного экономического форума губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал соглашение с главой "Государственной транспортной лизинговой компании" о сотрудничестве в сфере развития беспилотной авиации, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
Делегация Иркутской области во главе с губернатором региона Игорем Кобзевым принимает участие в IX Восточном экономическом форуме, который проходит с 3 по 5 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема форума в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности".
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Работу на форуме глава региона начал с участия в сессии "Инновации в землепользовании "От устоявшихся практик к современным технологиям" и панельной дискуссии, посвященной стратегии развития энергетики Сибири и Дальнего Востока до 2030 года.
Также в первый день работы ВЭФ Игорь Кобзев подписал ряд соглашений, направленных на укрепление экономического и промышленного потенциала региона, развитие технологий и привлечение инвестиций. В частности, на площадке ВЭФ прошла встреча главы Иркутской области с председателем правления Банка ДОМ.РФ Артемом Федорко. Банк до конца 2024 года планирует открыть в Иркутске новое отделение. Еще одно соглашение о сотрудничестве, которое поможет ускорить сроки реализации инвестиционных проектов, подписали Корпорация развития Иркутской области и компания "ПромМаш Тест Инжиниринг". В рамках соглашения с ПАО "Мегафон" в регионе будут внедряться новые решения, повышающие уровень защищенности информационной инфраструктуры от киберугроз.
"Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор АО "Государственная транспортная лизинговая компания" Евгений Дитрих подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития беспилотной авиации. В церемонии принял участие министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт", - говорится в сообщении.
Объединение усилий поможет региону наиболее быстро и эффективно внедрить беспилотники в гражданские отрасли экономики. Кроме того, в рамках соглашения стороны реализуют совместные образовательные программы.
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Иркутская областьВладивостокДальний ВостокИгорь КобзевЕвгений ДитрихРоман СтаровойтГосударственная транспортная лизинговая компанияДальневосточный федеральный университет
 
 
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