https://ria.ru/20230623/ditrikh-1880040441.html

Дитрих связал санкции Евросоюза с хорошими темпами своей работы

Дитрих связал санкции Евросоюза с хорошими темпами своей работы - РИА Новости, 23.06.2023

Дитрих связал санкции Евросоюза с хорошими темпами своей работы

Глава Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгений Дитрих рассказал РИА Новости, что удивлен медлительностью ЕС в введении санкций против... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T16:18

2023-06-23T16:18

2023-06-23T17:25

экономика

евросоюз

санкции в отношении россии

евгений дитрих

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгений Дитрих рассказал РИА Новости, что удивлен медлительностью ЕС в введении санкций против него и связал их с хорошими темпами своей работы.Евросоюз в пятницу утвердил 11-й пакет санкций против России, в рамках которого под персональные санкции попал гендиректор ГТЛК, бывший министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Он также находится под санкциями США."Удивлен медлительностью европейцев в этом вопросе. Больше года ГТЛК находится под блокирующими санкциями ЕС, США и Великобритании, продолжая при этом работать на благо отечественной промышленности и транспорта. ...Принятое решение о введении персональных санкций свидетельствует о хороших темпах проводимой мной работы. Продолжу повышать роль ГТЛК как инструмента развития экономики Российской Федерации", - сказал Дитрих.Он напомнил, что компания уверенно наращивает объемы поставок и успешно реализует государственные программы.Сама компания и ее структуры в 2022 году попали под блокирующие санкции США, Евросоюза и Великобритании. Это привело к фактической заморозке бизнеса и счетов GTLK Europe Capital DAC и GTLK Europe DAC, на которые приходилось 30% активов группы компаний ГТЛК, что привело также к трудностям с осуществлением выплат по еврооблигациям.ГТЛК находится в федеральной собственности под управлением Минтранса и Минфина. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.

https://ria.ru/20230623/sanktsii-1880027072.html

https://ria.ru/20230623/sanktsii-1880022115.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, евросоюз, санкции в отношении россии, евгений дитрих