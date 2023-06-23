https://ria.ru/20230623/ditrikh-1880040441.html
Дитрих связал санкции Евросоюза с хорошими темпами своей работы
Дитрих связал санкции Евросоюза с хорошими темпами своей работы - РИА Новости, 23.06.2023
Дитрих связал санкции Евросоюза с хорошими темпами своей работы
Глава Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгений Дитрих рассказал РИА Новости, что удивлен медлительностью ЕС в введении санкций против... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T16:18
2023-06-23T16:18
2023-06-23T17:25
экономика
евросоюз
санкции в отношении россии
евгений дитрих
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгений Дитрих рассказал РИА Новости, что удивлен медлительностью ЕС в введении санкций против него и связал их с хорошими темпами своей работы.Евросоюз в пятницу утвердил 11-й пакет санкций против России, в рамках которого под персональные санкции попал гендиректор ГТЛК, бывший министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Он также находится под санкциями США."Удивлен медлительностью европейцев в этом вопросе. Больше года ГТЛК находится под блокирующими санкциями ЕС, США и Великобритании, продолжая при этом работать на благо отечественной промышленности и транспорта. ...Принятое решение о введении персональных санкций свидетельствует о хороших темпах проводимой мной работы. Продолжу повышать роль ГТЛК как инструмента развития экономики Российской Федерации", - сказал Дитрих.Он напомнил, что компания уверенно наращивает объемы поставок и успешно реализует государственные программы.Сама компания и ее структуры в 2022 году попали под блокирующие санкции США, Евросоюза и Великобритании. Это привело к фактической заморозке бизнеса и счетов GTLK Europe Capital DAC и GTLK Europe DAC, на которые приходилось 30% активов группы компаний ГТЛК, что привело также к трудностям с осуществлением выплат по еврооблигациям.ГТЛК находится в федеральной собственности под управлением Минтранса и Минфина. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.
https://ria.ru/20230623/sanktsii-1880027072.html
https://ria.ru/20230623/sanktsii-1880022115.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, евросоюз, санкции в отношении россии, евгений дитрих
Экономика, Евросоюз, Санкции в отношении России, Евгений Дитрих
Дитрих связал санкции Евросоюза с хорошими темпами своей работы
Глава ГТЛК Дитрих заявил, что удивлен медлительностью ЕС в введении санкций против него