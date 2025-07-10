https://ria.ru/20250710/starovojt-2028311253.html

В Москве завершилась церемония прощания со Старовойтом

В Москве завершилась церемония прощания со Старовойтом - РИА Новости, 10.07.2025

В Москве завершилась церемония прощания со Старовойтом

Церемония прощания с экс-министром транспорта РФ Романом Старовойтом завершилась, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T11:13:00+03:00

2025-07-10T11:13:00+03:00

2025-07-10T12:49:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Церемония прощания с экс-министром транспорта РФ Романом Старовойтом завершилась, передает корреспондент РИА Новости. Прощание прошло в Центральной клинической больнице в Москве. В ходе церемонии многие не могли сдержать слез и теплыми словами вспоминали Старовойта. Церемонию посетили вице-премьеры РФ Александр Новак и Дмитрий Григоренко, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр экономического развития Максим Решетников. Приехал советник президента РФ - специальный представитель по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин (занимал пост министра транспорта РФ с 2004 по 2021 год). Также с Романом Старовойтом простились министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, глава "Глонасса" Алексей Райкевич, глава Государственной транспортной лизинговой компании Евгений Дитрих (занимал пост министра транспорта РФ в 2018-2020 годах). Среди желающих проститься были также и президент транспортной группы Fesco Петр Иванов, глава РЖД Олег Белозеров, президент "Автоваза" Максим Соколов, председатель совета директоров холдинга "Синара - транспортные машины" Александр Мишарин. На церемонию пришлю представители разных агентств Минтранса РФ и заместители главы ведомства. В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.

https://ria.ru/20250708/starovoyt-2027869480.html

https://ria.ru/20250708/starovojt-2027937007.html

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Церемония прощания с Романом Старовойтом завершилась Церемония прощания с экс-министром транспорта Романом Старовойтом завершилась в московской ЦКБ, передает корреспондент РИА Новости 2025-07-10T11:13 true PT0M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, курская область, роман старовойт, александр новак, дмитрий григоренко, государственная транспортная лизинговая компания, fesco, ржд, самоубийство романа старовойта