https://ria.ru/20250710/starovojt-2028311253.html
В Москве завершилась церемония прощания со Старовойтом
В Москве завершилась церемония прощания со Старовойтом - РИА Новости, 10.07.2025
В Москве завершилась церемония прощания со Старовойтом
Церемония прощания с экс-министром транспорта РФ Романом Старовойтом завершилась, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T11:13:00+03:00
2025-07-10T11:13:00+03:00
2025-07-10T12:49:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Церемония прощания с экс-министром транспорта РФ Романом Старовойтом завершилась, передает корреспондент РИА Новости. Прощание прошло в Центральной клинической больнице в Москве. В ходе церемонии многие не могли сдержать слез и теплыми словами вспоминали Старовойта. Церемонию посетили вице-премьеры РФ Александр Новак и Дмитрий Григоренко, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр экономического развития Максим Решетников. Приехал советник президента РФ - специальный представитель по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин (занимал пост министра транспорта РФ с 2004 по 2021 год). Также с Романом Старовойтом простились министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, глава "Глонасса" Алексей Райкевич, глава Государственной транспортной лизинговой компании Евгений Дитрих (занимал пост министра транспорта РФ в 2018-2020 годах). Среди желающих проститься были также и президент транспортной группы Fesco Петр Иванов, глава РЖД Олег Белозеров, президент "Автоваза" Максим Соколов, председатель совета директоров холдинга "Синара - транспортные машины" Александр Мишарин. На церемонию пришлю представители разных агентств Минтранса РФ и заместители главы ведомства. В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.
https://ria.ru/20250708/starovoyt-2027869480.html
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Церемония прощания с Романом Старовойтом завершилась
Церемония прощания с экс-министром транспорта Романом Старовойтом завершилась в московской ЦКБ, передает корреспондент РИА Новости
2025-07-10T11:13
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РИА Новости
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россия, москва, курская область, роман старовойт, александр новак, дмитрий григоренко, государственная транспортная лизинговая компания, fesco, ржд, самоубийство романа старовойта
Россия, Москва, Курская область, Роман Старовойт, Александр Новак, Дмитрий Григоренко, Государственная транспортная лизинговая компания, FESCO, РЖД, Самоубийство Романа Старовойта
В Москве завершилась церемония прощания со Старовойтом
В Москве в ЦКБ завершилась церемония прощания со Старовойтом