https://ria.ru/20240705/drony-1957538222.html
ГТЛК тестирует демоверсию маркетплейса маркетплейса дронов
ГТЛК тестирует демоверсию маркетплейса маркетплейса дронов - РИА Новости, 05.07.2024
ГТЛК тестирует демоверсию маркетплейса маркетплейса дронов
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) тестирует демоверсию маркетплейса отечественных беспилотников "Налетай.рф", рассказал РИА Новости... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T04:36
2024-07-05T04:36
2024-07-05T04:36
экономика
технологии
россия
евгений дитрих
владимир путин
гтлк
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) тестирует демоверсию маркетплейса отечественных беспилотников "Налетай.рф", рассказал РИА Новости источник в компании-производителе БАС. "На маркетплейсе работают уже 12 поставщиков дронов и один оператор услуг", - добавил собеседник, заявив, что его компания входит в число этих поставщиков. Как следует из предоставленных РИА Новости источником эксклюзивных скриншотов пока закрытого для массового пользования сервиса, на онлайн-площадке уже заполнены и каталоги беспилотников и услуг. Также работает система фильтров, которая позволит пользователям найти необходимый беспилотник по применению, отраслям или типу БАС. Как ранее заявляла ГТЛК, на маркетплейсе внедрены уникальные функции - по подаче заявок на участие в программе государственного гражданского заказа БАС и льготного лизинга ГТЛК. Маркетплейс работает как и привычные всем сервисы для онлайн-покупок. Необходимо добавить нужный беспилотник в корзину, а позже выбрать способ приобретения. Впервые сервис был представлен в ноябре в рамках "Транспортной недели - 2023". Ранее гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих отмечал, что в перспективе маркетплейс может стать единой платформой по БАС в России. "Налетай.рф" - первый в России онлайн-магазин беспилотных авиационных систем. Создан Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) - базовым заказчиком беспилотников в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы". Нацпроект был утвержден президентом РФ Владимиром Путиным в конце 2023 года. ГТЛК выступает в качестве базового поставщика беспилотников и квалифицированного заказчика в рамках гражданского госзаказа.
https://ria.ru/20240125/dron-1923333513.html
https://ria.ru/20240206/dron-1925621328.html
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экономика, технологии, россия, евгений дитрих, владимир путин, гтлк
Экономика, Технологии, Россия, Евгений Дитрих, Владимир Путин, ГТЛК
ГТЛК тестирует демоверсию маркетплейса маркетплейса дронов
ГТЛК тестирует демоверсию маркетплейса отечественных беспилотников "Налетай.рф"
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) тестирует демоверсию маркетплейса отечественных беспилотников "Налетай.рф", рассказал РИА Новости источник в компании-производителе БАС.
"На маркетплейсе работают уже 12 поставщиков дронов и один оператор услуг", - добавил собеседник, заявив, что его компания входит в число этих поставщиков.
Как следует из предоставленных РИА Новости источником эксклюзивных скриншотов пока закрытого для массового пользования сервиса, на онлайн-площадке уже заполнены и каталоги беспилотников и услуг. Также работает система фильтров, которая позволит пользователям найти необходимый беспилотник по применению, отраслям или типу БАС.
Как ранее заявляла ГТЛК
, на маркетплейсе внедрены уникальные функции - по подаче заявок на участие в программе государственного гражданского заказа БАС и льготного лизинга ГТЛК.
Маркетплейс работает как и привычные всем сервисы для онлайн-покупок. Необходимо добавить нужный беспилотник в корзину, а позже выбрать способ приобретения.
Впервые сервис был представлен в ноябре в рамках "Транспортной недели - 2023". Ранее гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих
отмечал, что в перспективе маркетплейс может стать единой платформой по БАС в России
.
"Налетай.рф" - первый в России онлайн-магазин беспилотных авиационных систем. Создан Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) - базовым заказчиком беспилотников в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы". Нацпроект был утвержден президентом РФ Владимиром Путиным
в конце 2023 года. ГТЛК выступает в качестве базового поставщика беспилотников и квалифицированного заказчика в рамках гражданского госзаказа.