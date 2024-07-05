https://ria.ru/20240705/drony-1957538222.html

ГТЛК тестирует демоверсию маркетплейса маркетплейса дронов

ГТЛК тестирует демоверсию маркетплейса маркетплейса дронов - РИА Новости, 05.07.2024

ГТЛК тестирует демоверсию маркетплейса маркетплейса дронов

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) тестирует демоверсию маркетплейса отечественных беспилотников "Налетай.рф", рассказал РИА Новости... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T04:36

2024-07-05T04:36

2024-07-05T04:36

экономика

технологии

россия

евгений дитрих

владимир путин

гтлк

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) тестирует демоверсию маркетплейса отечественных беспилотников "Налетай.рф", рассказал РИА Новости источник в компании-производителе БАС. "На маркетплейсе работают уже 12 поставщиков дронов и один оператор услуг", - добавил собеседник, заявив, что его компания входит в число этих поставщиков. Как следует из предоставленных РИА Новости источником эксклюзивных скриншотов пока закрытого для массового пользования сервиса, на онлайн-площадке уже заполнены и каталоги беспилотников и услуг. Также работает система фильтров, которая позволит пользователям найти необходимый беспилотник по применению, отраслям или типу БАС. Как ранее заявляла ГТЛК, на маркетплейсе внедрены уникальные функции - по подаче заявок на участие в программе государственного гражданского заказа БАС и льготного лизинга ГТЛК. Маркетплейс работает как и привычные всем сервисы для онлайн-покупок. Необходимо добавить нужный беспилотник в корзину, а позже выбрать способ приобретения. Впервые сервис был представлен в ноябре в рамках "Транспортной недели - 2023". Ранее гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих отмечал, что в перспективе маркетплейс может стать единой платформой по БАС в России. "Налетай.рф" - первый в России онлайн-магазин беспилотных авиационных систем. Создан Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) - базовым заказчиком беспилотников в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы". Нацпроект был утвержден президентом РФ Владимиром Путиным в конце 2023 года. ГТЛК выступает в качестве базового поставщика беспилотников и квалифицированного заказчика в рамках гражданского госзаказа.

https://ria.ru/20240125/dron-1923333513.html

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экономика, технологии, россия, евгений дитрих, владимир путин, гтлк