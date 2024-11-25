https://ria.ru/20241125/transport-1985271117.html

Новое качество жизни: как общественный транспорт меняет российские регионы

Новое качество жизни: как общественный транспорт меняет российские регионы - РИА Новости, 25.11.2024

Новое качество жизни: как общественный транспорт меняет российские регионы

Общественный транспорт в России за последние годы вышел на новый уровень не только в столице, но и в регионах. Поэтапное обновление парка автобусов,... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T14:27

2024-11-25T14:27

2024-11-25T14:27

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Общественный транспорт в России за последние годы вышел на новый уровень не только в столице, но и в регионах. Поэтапное обновление парка автобусов, троллейбусов, трамваев и запуск инновационных электробусов по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" сделали поездки намного комфортнее. Пассажиры уже начали забывать про изношенные автобусы, опоздания и старые тесные маршрутки. О том, как современный и комфортный транспорт меняет жизнь в городах и что в планах на ближайшие пять лет – в материале РИА Новости.Новый уровень комфортаПо данным Минтранса РФ, с 2020 года по нацпроекту в российские регионы поступило порядка 12,6 тысячи единиц нового подвижного состава – автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов, причем более 50% – в 2024 году.К концу года ожидается пополнение региональных автопарков еще на 800 машин. Таким образом, за пять лет цифра достигнет 13,4 тысячи транспортных средств: из них более 12,2 тысячи – автобусы, более 400 единиц – трамваи, примерно столько же – троллейбусы, и почти 300 – электробусы.Современный городской общественный транспорт отличается высоким уровнем комфорта. В салонах предусмотрены легкая система оплаты, видеонаблюдение и зарядные устройства, оборудованы места для детских колясок и маломобильных граждан, низкий пол для удобства входа-выхода.Также новый подвижной состав стал экологичным и практически бесшумным. Рев мотора, шум в салоне, грохот дверей – все это в прошлом.Как отметил президент РФ Владимир Путин, городской пассажирский транспорт во многом определяет качество жизни людей, поэтому государство уделяет особое внимание модернизации отрасли.По нацпроектам и госпрограммам продолжается "масштабное обновление общественного транспорта, внедряются современные технологии и технические идеи, отвечающие передовым стандартам безопасности и экологичности", говорится в недавнем поздравлении главы государства с Днем автомобилиста.Главное средство против пробокЗа сроки эксплуатации не должно выходить 85% общественного транспорта."Если мы не будем этим заниматься, то мы обречены во всех крупных городах иметь пробки", – заявил в Совете Федерации вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Открывая деловую программу Транспортной недели-2024, министр транспорта РФ Роман Старовойт отметил, что обновление общественного транспорта является важнейшим направлением работы с регионами.Автобусы, троллейбусы, трамваи и электробусы успешно конкурируют с личными автомобилями в поездках по городу и делают жителей более мобильными.Обновление подвижного состава дает мощный социально-экономический толчок регионам и стране в целом, считает заместитель директора Центра развития транспорта общего пользования департамента передовых инженерных школ Российского университета транспорта Андрей Шестопалов."Связано это с увеличением скорости сообщения на маршрутах общественного транспорта, повышением комфорта и безопасности поездок, надежности исполнения расписания", - пояснил Шестопалов РИА Новости.Автопарки молодеютНовый общественный транспорт поступает в регионы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Подвижной состав приобретается по нескольким программам.Делается это благодаря льготному лизингу АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) за счет средств федерального бюджета и Фонда национального благосостояния (ФНБ), проектам комплексного развития городского электрического транспорта по концессии, предоставлению специальных казначейских кредитов, резервному фонду правительства РФ.За две программы отвечает ГТЛК. Так, региональные перевозчики получают экологически чистый и комфортабельный транспорт со скидкой до 60%, а также за счет средств ФНБ по льготной ставке 6,8%."Мы видим огромный интерес регионов к льготным программам обновления общественного транспорта. По ним ГТЛК законтрактовала для передачи в лизинг на льготных условиях перевозчикам порядка 7 тысяч единиц техники для более 50 регионов страны за период 2020-2024 годов", – рассказал РИА Новости гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих.По его словам, заявки от регионов на дополнительные поставки уже на 25 миллиардов рублей превышают максимальный объем программы."Удовлетворить эти потребности можно будет в рамках будущих программ. В частности, нацпроекта "Инфраструктура для жизни", – сообщил Дитрих.По данным ГТЛК, средний возраст российского парка городских автобусов сократился с 17 в 2023 году до 14,6 лет в 2024. Ключевую роль в этом сыграли меры господдержки. Благодаря этому даже регионы с низкой бюджетной обеспеченностью смогли приступить к обновлению транспортных парков."Кроме того, удалось "раскачать промышленность" – рынок продаж автобусов за последние четыре года достиг 29,8 тысячи единиц", – отметил Дитрих на форуме "Общественный транспорт".Электробусы пришли в регионыВ 2023 году в 10 регионах России запустили программу комплексного развития городского электротранспорта. Так, первые электробусы вышли на улицы Волгоградской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Саратовской и Ярославской областей, а также в Краснодарском, Красноярском и Пермском краях.Экспертами подтверждено, что Волгоград является городом, который смог за два года полностью переломить ситуацию с общественным транспортом и практически на 100% обновить и реконструировать весь подвижной состав всех видов транспорта."Город протянулся вдоль Волги на 100 километров. Уличная дорожная сеть составляет порядка 1900 километров. Было огромное засилье маршруток, которые хаотично перевозили жителей. Первый транспортный "рывок" произошел накануне Чемпионата мира по футболу. Второй – в 2022 году. И город сумел воспользоваться всеми имеющимися возможностями. По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" мы получили электробусы – совершенно новый вид транспорта, который очень прижился в городе", – рассказал РИА Новости член Общественной Палаты Волгограда Евгений Князев.В Волгоградской области на городских маршрутах курсирует 21 электробус, для них работает четыре зарядных станции. За год электробусы перевезли более 3,6 миллиона пассажиров. Большое внимание уделяют и трамвайной сети. В Волгограде помимо обычного трамвая работает скоростной. Его линии поэтапно реконструируют, в том числе контактную сеть, также ремонтируют подземные станции. Обновляют подвижной состав. К концу года для жителей Волгограда будет работать 62 трамвая: 38 вагонов — для линии скоростного трамвая, а 24 единицы — на наземных маршрутах. Автобусные парки тоже не остаются без внимания – с прошлого года пассажиров перевозит порядка 220 новых автобусов."Наиболее популярный вид транспорта у горожан – электротранспорт: троллейбус, трамвай. Недавно появились электробусы – у них стремительный рост популярности. Электротранспорт используют 24% жителей. Автобус – 19% , 2% пользуются электричками. По последним подсчетам, которые проводил Университет транспорта, порядка 58% жителей города пользуются общественным транспортом. Последние замеры пассажиропотока показывали, что в будни общественный муниципальный транспорт перевозит в среднем 335 тысяч пассажиров в день", – сообщил Князев.Масштабное обновление парка общественного транспорта переживает и Ростовская область. За два года в регион поставлено 158 автобусов и 40 электробусов, работают 14 зарядных станций. В Волгодонске и Таганроге электробусы связывают отдаленные районы с центром.В Ростове-на-Дону запуск экологически чистого транспорта позволил организовать три новых маршрута, которыми пользуются более 8,5 тысячи человек в сутки.Повышенная проходимость в суровых условияхВ Магадан поступило 13 новых автобусов: два автобуса малого класса, шесть автобусов среднего класса и пять автобусов повышенной проходимости на базе автомобиля КаМАЗ. Суровый климат и дальние расстояния здесь диктуют свои условия."В сентябре у нас было подтопление дороги в направлении Клепки, но для того, чтобы продолжать доставку пассажиров, мы на эти маршруты поставили автобусы повышенной проходимости", – рассказал РИА Новости руководитель управления транспорта и логистики министерства дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области Антон Олейник.Шесть автобусов Курганского автобусного завода (КАВЗ) вышли на линии "Магадан – Армань" и "Магадан – Клепка".Новые отечественные автобусы оборудованы климат-контролем, утеплены двойными стеклопакетами, имеют обогреватели двигателя и приспособлены к грунтовым дорогам. В планах ― увеличение количества маршрутов.В Новосибирскую область с 2021 по 2024 годы поступило 246 автобусов и 58 троллейбусов. В этом году поставлено 49 троллейбусов "Горожанин" большой вместимости. Они позволили связать удаленные точки Новосибирска. Их преимущество – увеличенный автономный ход. При необходимости они способны продолжать движение за счет аккумулятора.Поступает новый транспорт и в курортные регионы России. Так, в Сочи уже ходит 77 новых комфортабельных автобусов. С начала 2024 года они перевезли 4,5 миллиона пассажиров.Активное обновление транспортной сети идет в Астраханской области. Так, за без малого два года транспортный парк региона пополнило более 450 автобусов различного класса. Благодаря такому масштабному обновлению в Астрахани запустили 48 новых маршрутов общественного транспорта."В Астрахани от нашей компании работают 94 автобуса большого класса и больше 250 машин среднего класса, которые перевозят более 30 тысяч пассажиров в день. Была учтена региональная специфика, в салонах поставили мощные кондиционеры, введены электронные билеты, единые проездные карты, внесли корректировку в маршрутную сеть, в расписание. Поэтому все это положительно сказалось", – рассказал РИА Новости операционный директор крупной компании-перевозчика Роман Юренев.По словам спикера, водители высоко оценили простоту в управлении и надежность российской техники. По просьбам водителей, поменяли конфигурацию сидений, руль, поставили дополнительные камеры, а также датчики по безопасности и системы климат-контроля.С 2025 года эстафету нацпроекта "Безопасные качественные дороги" примет новая инициатива – "Инфраструктура для жизни". По поручению президента к 2030 году доля современных автобусов, электробусов, трамваев и троллейбусов в российских регионах должна достигнуть 85%.

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Артем Смирнов

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