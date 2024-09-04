https://ria.ru/20240904/gtlk-1970392284.html

ГТЛК и ОАК подписали соглашение об условиях поставки 238 самолетов

ГТЛК и ОАК подписали соглашение об условиях поставки 238 самолетов - РИА Новости, 04.09.2024

ГТЛК и ОАК подписали соглашение об условиях поставки 238 самолетов

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и Объединенная авиастроительная корпорация (входит в ГК "Ростех") подписали соглашение об условиях... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T04:52

2024-09-04T04:52

2024-09-04T04:52

экономика

россия

владивосток

евгений дитрих

юрий слюсарь

гтлк

ростех

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и Объединенная авиастроительная корпорация (входит в ГК "Ростех") подписали соглашение об условиях поставки 132 самолетов SJ-100, 65 самолетов Ил-114-300 и 41 Ту-214, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания в рамках Восточного экономического форума. Соглашение закрепляет основные условия поставки в 2027-2032 годах воздушных судов, которые в дальнейшем будут отражены в твердых контрактах. "Как институт развития ГТЛК определена квалифицированным заказчиком авиационной техники в рамках нового нацпроекта "Промышленность". Мы уже выступаем базовым поставщиком для региональной авиации и видим большой запрос перевозчиков на отечественные самолеты современных модификаций", – прокомментировал генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих. "При этом наша работа нацелена не только на обновление флота авиакомпаний, но и на развитие отечественного авиастроения и достижение технологического суверенитета, что в нынешних условиях имеет стратегическое значение для страны", - добавил он. Прорабатывается возможность финансирования сделок с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках нового инвестиционного проекта. Это позволит обеспечить льготную лизинговую ставку для отечественных авиаперевозчиков. "Более двухсот самолетов различной пассажировместимости и дальности от магистральных до региональных пойдут в парки российских авиакомпаний. Наше взаимодействие с ГТЛК будет способствовать реализации стратегии импортозамещения, удовлетворению потребности авиакомпаний в отечественных самолетах и обеспечению транспортной доступности и связанности регионов России", – в свою очередь отметил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь. Количество воздушных судов в рамках проекта в дальнейшем может быть скорректировано в соответствии с Комплексной программой развития авиационной отрасли РФ до 2030 года. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240331/samolet-1936934502.html

https://ria.ru/20240518/oak-1946818771.html

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россия

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экономика, россия, владивосток, евгений дитрих, юрий слюсарь , гтлк, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), sj-100, ил-114-300, ту-214, вэф — 2024 (восточный экономический форум)