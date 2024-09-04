ГТЛК и ОАК подписали соглашение об условиях поставки 238 самолетов
ГТЛК и ОАК подписали договор о поставке 132 SJ-100, 65 Ил-114-300 и 41 Ту-214
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и Объединенная авиастроительная корпорация (входит в ГК "Ростех") подписали соглашение об условиях поставки 132 самолетов SJ-100, 65 самолетов Ил-114-300 и 41 Ту-214, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания в рамках Восточного экономического форума.
Соглашение закрепляет основные условия поставки в 2027-2032 годах воздушных судов, которые в дальнейшем будут отражены в твердых контрактах.
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"Как институт развития ГТЛК определена квалифицированным заказчиком авиационной техники в рамках нового нацпроекта "Промышленность". Мы уже выступаем базовым поставщиком для региональной авиации и видим большой запрос перевозчиков на отечественные самолеты современных модификаций", – прокомментировал генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.
"При этом наша работа нацелена не только на обновление флота авиакомпаний, но и на развитие отечественного авиастроения и достижение технологического суверенитета, что в нынешних условиях имеет стратегическое значение для страны", - добавил он.
Прорабатывается возможность финансирования сделок с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках нового инвестиционного проекта. Это позволит обеспечить льготную лизинговую ставку для отечественных авиаперевозчиков.
"Более двухсот самолетов различной пассажировместимости и дальности от магистральных до региональных пойдут в парки российских авиакомпаний. Наше взаимодействие с ГТЛК будет способствовать реализации стратегии импортозамещения, удовлетворению потребности авиакомпаний в отечественных самолетах и обеспечению транспортной доступности и связанности регионов России", – в свою очередь отметил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.
Количество воздушных судов в рамках проекта в дальнейшем может быть скорректировано в соответствии с Комплексной программой развития авиационной отрасли РФ до 2030 года.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.