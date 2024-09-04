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ГТЛК и ОАК подписали соглашение об условиях поставки 238 самолетов - РИА Новости, 04.09.2024
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04:52 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/gtlk-1970392284.html
ГТЛК и ОАК подписали соглашение об условиях поставки 238 самолетов
ГТЛК и ОАК подписали соглашение об условиях поставки 238 самолетов - РИА Новости, 04.09.2024
ГТЛК и ОАК подписали соглашение об условиях поставки 238 самолетов
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и Объединенная авиастроительная корпорация (входит в ГК "Ростех") подписали соглашение об условиях... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T04:52
2024-09-04T04:52
экономика
россия
владивосток
евгений дитрих
юрий слюсарь
гтлк
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и Объединенная авиастроительная корпорация (входит в ГК "Ростех") подписали соглашение об условиях поставки 132 самолетов SJ-100, 65 самолетов Ил-114-300 и 41 Ту-214, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания в рамках Восточного экономического форума. Соглашение закрепляет основные условия поставки в 2027-2032 годах воздушных судов, которые в дальнейшем будут отражены в твердых контрактах. "Как институт развития ГТЛК определена квалифицированным заказчиком авиационной техники в рамках нового нацпроекта "Промышленность". Мы уже выступаем базовым поставщиком для региональной авиации и видим большой запрос перевозчиков на отечественные самолеты современных модификаций", – прокомментировал генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих. "При этом наша работа нацелена не только на обновление флота авиакомпаний, но и на развитие отечественного авиастроения и достижение технологического суверенитета, что в нынешних условиях имеет стратегическое значение для страны", - добавил он. Прорабатывается возможность финансирования сделок с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках нового инвестиционного проекта. Это позволит обеспечить льготную лизинговую ставку для отечественных авиаперевозчиков. "Более двухсот самолетов различной пассажировместимости и дальности от магистральных до региональных пойдут в парки российских авиакомпаний. Наше взаимодействие с ГТЛК будет способствовать реализации стратегии импортозамещения, удовлетворению потребности авиакомпаний в отечественных самолетах и обеспечению транспортной доступности и связанности регионов России", – в свою очередь отметил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь. Количество воздушных судов в рамках проекта в дальнейшем может быть скорректировано в соответствии с Комплексной программой развития авиационной отрасли РФ до 2030 года. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240331/samolet-1936934502.html
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экономика, россия, владивосток, евгений дитрих, юрий слюсарь , гтлк, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), sj-100, ил-114-300, ту-214, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Владивосток, Евгений Дитрих, Юрий Слюсарь , ГТЛК, Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), SJ-100, Ил-114-300, Ту-214, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
ГТЛК и ОАК подписали соглашение об условиях поставки 238 самолетов

ГТЛК и ОАК подписали договор о поставке 132 SJ-100, 65 Ил-114-300 и 41 Ту-214

© Фото : официальный сайт ОАО "Компания "Сухой"Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Фото : официальный сайт ОАО "Компания "Сухой"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и Объединенная авиастроительная корпорация (входит в ГК "Ростех") подписали соглашение об условиях поставки 132 самолетов SJ-100, 65 самолетов Ил-114-300 и 41 Ту-214, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания в рамках Восточного экономического форума.
Соглашение закрепляет основные условия поставки в 2027-2032 годах воздушных судов, которые в дальнейшем будут отражены в твердых контрактах.
Новый российский пассажирский самолет Ил-114-300 - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
ОАК возобновила программу летных испытаний Ил-114-300
31 марта, 12:42
"Как институт развития ГТЛК определена квалифицированным заказчиком авиационной техники в рамках нового нацпроекта "Промышленность". Мы уже выступаем базовым поставщиком для региональной авиации и видим большой запрос перевозчиков на отечественные самолеты современных модификаций", – прокомментировал генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.
"При этом наша работа нацелена не только на обновление флота авиакомпаний, но и на развитие отечественного авиастроения и достижение технологического суверенитета, что в нынешних условиях имеет стратегическое значение для страны", - добавил он.
Прорабатывается возможность финансирования сделок с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках нового инвестиционного проекта. Это позволит обеспечить льготную лизинговую ставку для отечественных авиаперевозчиков.
"Более двухсот самолетов различной пассажировместимости и дальности от магистральных до региональных пойдут в парки российских авиакомпаний. Наше взаимодействие с ГТЛК будет способствовать реализации стратегии импортозамещения, удовлетворению потребности авиакомпаний в отечественных самолетах и обеспечению транспортной доступности и связанности регионов России", – в свою очередь отметил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.
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ОАК объяснила перенос сроков поставок российских самолетов
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Количество воздушных судов в рамках проекта в дальнейшем может быть скорректировано в соответствии с Комплексной программой развития авиационной отрасли РФ до 2030 года.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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ЭкономикаРоссияВладивостокЕвгений ДитрихЮрий СлюсарьГТЛКРостехОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)SJ-100Ил-114-300Ту-214ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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