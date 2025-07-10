https://ria.ru/20250710/levitin-2028296800.html

Экс-глава Минтранса Левитин приехал на церемонию прощания со Старовойтом

Экс-глава Минтранса Левитин приехал на церемонию прощания со Старовойтом - РИА Новости, 10.07.2025

Экс-глава Минтранса Левитин приехал на церемонию прощания со Старовойтом

Советник президента РФ - специальный представитель по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин (занимал пост министра транспорта РФ с 2004 РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T10:37:00+03:00

2025-07-10T10:37:00+03:00

2025-07-10T10:51:00+03:00

игорь левитин

россия

роман старовойт

москва

курская область

александр новак

государственная транспортная лизинговая компания

fesco

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028284373_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_327843e031e5f8341d572722ea65b8d4.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Советник президента РФ - специальный представитель по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин (занимал пост министра транспорта РФ с 2004 по 2021 год) приехал на церемонию прощания с экс-главой Минтранса РФ Романом Старовойтом, передает корреспондент РИА Новости.Прощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом проходит в Центральной клинической больнице в Москве.Ранее церемонию посетили вице-премьеры РФ Александр Новак и Дмитрий Григоренко, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр экономического развития Максим Решетников.Также с Романом Старовойтом простились министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, глава "Глонасса" Алексей Райкевич, глава Государственной транспортной лизинговой компании Евгений Дитрих (занимал пост министра транспорта РФ в 2018-2020 годах). Среди желающих проститься были также и президент транспортной группы Fesco Петр Иванов, глава РЖД Олег Белозеров, президент "Автоваза" Максим Соколов, председатель совета директоров холдинга "Синара - транспортные машины" Александр Мишарин. На церемонию пришлю представители разных агентств Минтранса РФ и заместители главы ведомства.В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.

https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027605361.html

россия

москва

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

игорь левитин, россия, роман старовойт, москва, курская область, александр новак, государственная транспортная лизинговая компания, fesco, ржд, политика