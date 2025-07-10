Экс-глава Минтранса Левитин приехал на церемонию прощания со Старовойтом
Советник президента Левитин приехал на церемонию прощания со Старовойтом
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом
Прощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Советник президента РФ - специальный представитель по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин (занимал пост министра транспорта РФ с 2004 по 2021 год) приехал на церемонию прощания с экс-главой Минтранса РФ Романом Старовойтом, передает корреспондент РИА Новости.
Прощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом проходит в Центральной клинической больнице в Москве.
Ранее церемонию посетили вице-премьеры РФ Александр Новак и Дмитрий Григоренко, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр экономического развития Максим Решетников.
Также с Романом Старовойтом простились министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, глава "Глонасса" Алексей Райкевич, глава Государственной транспортной лизинговой компании Евгений Дитрих (занимал пост министра транспорта РФ в 2018-2020 годах). Среди желающих проститься были также и президент транспортной группы Fesco Петр Иванов, глава РЖД Олег Белозеров, президент "Автоваза" Максим Соколов, председатель совета директоров холдинга "Синара - транспортные машины" Александр Мишарин. На церемонию пришлю представители разных агентств Минтранса РФ и заместители главы ведомства.
В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.
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7 июля, 10:23