https://ria.ru/20240517/monitoring-1946782984.html

Ямал закупит пять БПЛА для мониторинга лесных пожаров

Ямал закупит пять БПЛА для мониторинга лесных пожаров - РИА Новости, 17.05.2024

Ямал закупит пять БПЛА для мониторинга лесных пожаров

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа закупят пять беспилотных летательных аппаратов для мониторинга ситуации с лесными пожарами, сообщает правительство... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T19:50

2024-05-17T19:50

2024-05-17T19:50

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

россия

новый уренгой

дмитрий артюхов

евгений дитрих

гтлк

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа закупят пять беспилотных летательных аппаратов для мониторинга ситуации с лесными пожарами, сообщает правительство региона. Соглашение о пятилетнем сотрудничестве с Государственной транспортной лизинговой компанией подписали глава Ямала Дмитрий Артюхов и генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих. По данным властей автономного округа, в рамках соглашения будет реализована программа по обновлению автомобильного, водного, воздушного транспорта, дорожно-строительной и коммунальной техники в регионе. Так, новые автобусы планируется передать муниципальным транспортным предприятиям Нового Уренгоя, Ноябрьска, Лабытнанги и Губкинского. "Стороны начнут сотрудничество и в сфере беспилотной авиации в рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" (БАС). В 2024 году Ямал приобретет пять комплектов БАС для мониторинга лесных пожаров. Квадрокоптеры планируется закупить на средства федеральной субсидии", - говорится в сообщении. АО "ГТЛК" – крупнейшая компания России в лизинге авиа, железнодорожного, водного и городского пассажирского транспорта. 100% акций принадлежат РФ в лице Минтранса и Минфина. Объем лизингового портфеля на 1 января 2024 года составил 1,7 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20240513/artyukhov-1945744533.html

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новый уренгой

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ямал, россия, новый уренгой, дмитрий артюхов, евгений дитрих, гтлк