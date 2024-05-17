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Ямал закупит пять БПЛА для мониторинга лесных пожаров - РИА Новости, 17.05.2024
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
19:50 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/monitoring-1946782984.html
Ямал закупит пять БПЛА для мониторинга лесных пожаров
Ямал закупит пять БПЛА для мониторинга лесных пожаров - РИА Новости, 17.05.2024
Ямал закупит пять БПЛА для мониторинга лесных пожаров
Власти Ямало-Ненецкого автономного округа закупят пять беспилотных летательных аппаратов для мониторинга ситуации с лесными пожарами, сообщает правительство... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T19:50
2024-05-17T19:50
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
россия
новый уренгой
дмитрий артюхов
евгений дитрих
гтлк
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа закупят пять беспилотных летательных аппаратов для мониторинга ситуации с лесными пожарами, сообщает правительство региона. Соглашение о пятилетнем сотрудничестве с Государственной транспортной лизинговой компанией подписали глава Ямала Дмитрий Артюхов и генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих. По данным властей автономного округа, в рамках соглашения будет реализована программа по обновлению автомобильного, водного, воздушного транспорта, дорожно-строительной и коммунальной техники в регионе. Так, новые автобусы планируется передать муниципальным транспортным предприятиям Нового Уренгоя, Ноябрьска, Лабытнанги и Губкинского. "Стороны начнут сотрудничество и в сфере беспилотной авиации в рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" (БАС). В 2024 году Ямал приобретет пять комплектов БАС для мониторинга лесных пожаров. Квадрокоптеры планируется закупить на средства федеральной субсидии", - говорится в сообщении. АО "ГТЛК" – крупнейшая компания России в лизинге авиа, железнодорожного, водного и городского пассажирского транспорта. 100% акций принадлежат РФ в лице Минтранса и Минфина. Объем лизингового портфеля на 1 января 2024 года составил 1,7 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240513/artyukhov-1945744533.html
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ямал, россия, новый уренгой, дмитрий артюхов, евгений дитрих, гтлк
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Россия, Новый Уренгой, Дмитрий Артюхов, Евгений Дитрих, ГТЛК

Ямал закупит пять БПЛА для мониторинга лесных пожаров

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа закупят пять беспилотных летательных аппаратов для мониторинга ситуации с лесными пожарами, сообщает правительство региона.
Соглашение о пятилетнем сотрудничестве с Государственной транспортной лизинговой компанией подписали глава Ямала Дмитрий Артюхов и генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
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По данным властей автономного округа, в рамках соглашения будет реализована программа по обновлению автомобильного, водного, воздушного транспорта, дорожно-строительной и коммунальной техники в регионе. Так, новые автобусы планируется передать муниципальным транспортным предприятиям Нового Уренгоя, Ноябрьска, Лабытнанги и Губкинского.
"Стороны начнут сотрудничество и в сфере беспилотной авиации в рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" (БАС). В 2024 году Ямал приобретет пять комплектов БАС для мониторинга лесных пожаров. Квадрокоптеры планируется закупить на средства федеральной субсидии", - говорится в сообщении.
АО "ГТЛК" – крупнейшая компания России в лизинге авиа, железнодорожного, водного и городского пассажирского транспорта. 100% акций принадлежат РФ в лице Минтранса и Минфина. Объем лизингового портфеля на 1 января 2024 года составил 1,7 миллиарда рублей.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалРоссияНовый УренгойДмитрий АртюховЕвгений ДитрихГТЛК
 
 
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