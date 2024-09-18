https://ria.ru/20240918/murmansk-1973458324.html

Более 20 млрд рублей вложат в создание судоремонтного кластера в Мурманске

Более 20 млрд рублей вложат в создание судоремонтного кластера в Мурманске - РИА Новости, 18.09.2024

Более 20 млрд рублей вложат в создание судоремонтного кластера в Мурманске

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал соглашение с ГТЛК и Росрыболовством по строительству в регионе судоремонтного кластера, инвестиции превысят... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T16:41

2024-09-18T16:41

2024-09-18T16:41

мурманская область

мурманск

евгений дитрих

андрей чибис

илья шестаков

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

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МУРМАНСК, 18 сен – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал соглашение с ГТЛК и Росрыболовством по строительству в регионе судоремонтного кластера, инвестиции превысят 20 миллиардов рублей, сообщило министерство информационной политики региона. Соглашение о взаимодействии по формированию корпоративной структуры проектной компании для создания современного судоремонтного комплекса в Мурманске было заключено в среду на полях Международного рыбопромышленного форума, подписи под документом поставили губернатор, генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих и руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. "Проектные мощности комплекса позволят обеспечить доковым и надводным ремонтом до 90 судов торгового и рыбопромыслового флота в год. Общий объем инвестиций в проект оценивается в сумму более 20 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. "Переходим в практическую плоскость создания судоремонтного кластера в столице нашего региона. Вместе с ГТЛК мы детально отрабатывали все нюансы чтобы приступить к реализации этого масштабного проекта. Судоремонт для Мурманской области имеет историческое значение", - приводятся в сообщении слова губернатора. Глава региона пояснял, что на существующих предприятиях этой отрасли есть компетенции, но имеется проблема высокой изношенности, так как достаточных инвестиций не было со времен СССР. "И мы вместе с нашими партнерами, Росрыболовством и правительством России работаем над развитием судоремонта и кроме того, над появлением в нашем регионе еще и судостроительной отрасли", – пояснил Чибис. В августе этого года ГТЛК заключила корпоративный договор с Мурманским морским рыбным портом и региональной Корпорацией развития по созданию судоремонтного комплекса кластерного типа в Мурманской области. Проект предусматривает строительство плавучего ремонтного дока, оборудование открытых и закрытых стапельных мест. Предприятие сможет обслуживать суда малых, средних и больших размеров. "Для стабильной работы рыбохозяйственного комплекса необходима модернизация портовой инфраструктуры, которая, прежде всего, обеспечивает эксплуатационное обслуживание гражданского и промыслового флота. В рамках выполнения этой задачи в Мурманской области создается судоремонтный комплекс кластерного типа", – заявил руководитель Росрыболовства. По его словам, за счет кооперации организаций, привлечения малого и среднего бизнеса будет построено современное судоремонтное предприятие, которое сможет предоставлять качественные, конкурентоспособные услуги. Генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих отметил, что в прошлые годы половина работ по ремонту судов мурманского региона проводилась в Европе, часть – в Турции и странах Азии. Новый объект закроет не только имеющиеся, но и будущие потребности. Компания нацелена на скорейшее предоставление судовладельцам услуг по ремонту и обслуживанию судов: проектирование должно завершиться до конца 2025 года, после чего планируется строительство комплекса и поэтапная сдача его в эксплуатацию. "Новый судоремонтный комплекс в Мурманске призван решить проблему дефицита судоремонтных мощностей и обеспечить безопасную эксплуатацию флота арктической зоны России. Благодаря ему в экономике страны останутся десятки миллиардов рублей. Кластерный формат проекта позволит вовлечь в кооперацию производителей судового оборудования и комплектующих", – прокомментировал Дитрих.

https://ria.ru/20240918/zhenschiny-1973343106.html

https://ria.ru/20240916/zapolyare-1972923789.html

мурманск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мурманск, евгений дитрих, андрей чибис, илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)