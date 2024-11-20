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Кобзев: инфраструктуру для беспилотной авиации развивают в Приангарье - РИА Новости, 20.11.2024
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Иркутская область
 
13:02 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/kobzev-1984802444.html
Кобзев: инфраструктуру для беспилотной авиации развивают в Приангарье
Кобзев: инфраструктуру для беспилотной авиации развивают в Приангарье - РИА Новости, 20.11.2024
Кобзев: инфраструктуру для беспилотной авиации развивают в Приангарье
В Иркутской области формируется сеть посадочных площадок и обеспечивающей инфраструктуры для работы беспилотной авиации, работа ведется в рамках нацпроекта... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T13:02
2024-11-20T13:02
иркутская область
игорь кобзев
евгений дитрих
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ИРКУТСК, 20 ноя - РИА Новости. В Иркутской области формируется сеть посадочных площадок и обеспечивающей инфраструктуры для работы беспилотной авиации, работа ведется в рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы", сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Вопросы, связанные с развитием беспилотной авиации в регионе, обсудили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, генеральный директор АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (АО "ГТЛК") Евгений Дитрих и генеральный директор ООО "Беспилотные авиационные системы" (ООО "БАС") Алексей Варятченко. Встреча состоялась в Москве на Международной выставке "Транспорт России". "В Иркутской области в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы" идет формирование сети посадочных площадок и обеспечивающей инфраструктуры, интеграция систем управления воздушным движением", - сообщил Кобзев. Он отметил, что беспилотная авиация имеет большой потенциал для развития в таком регионе, как Иркутская область, где населенные пункты находятся в значительном удалении друг от друга и есть труднодоступные территории. В частности беспилотники уже используют для мониторинга лесных пожаров. Участники встречи обсудили перспективы совместной работы по мониторингу пожаров, открытию учебного центра для подготовки специалистов в сфере беспилотных авиационных систем, а также филиала ООО "БАС" с центром обслуживания и ремонта дронов. Рассматривалась также возможность запуска дополнительных специализированных программ и трудоустройства выпускников региональных техникумов на работу, связанную с использованием и техподдержкой беспилотных авиационных систем. По этой специальности уже начали обучать студентов в Ангарском технологическом техникуме, программы дополнительного образования в данной сфере также действуют в 17 школах области. Кроме этого, Государственная транспортная лизинговая компания готова выступать поставщиком беспилотников и соинвестором проектов по предотвращению столкновений дронов в воздухе, содействовать в отработке полетов беспилотников по маршрутной сети и в формировании финансово-экономических моделей услуг с использованием беспилотных авиационных систем для местных заказчиков. Планируется определить дополнительные места для размещения посадочных площадок. В Иркутской области сейчас их две – в селе Оёк и в Слюдянке. Осмотр сети площадок проведут специалисты АО "ГТЛК" и смоделируют программу полетов.
https://ria.ru/20241119/kobzev-1984666121.html
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игорь кобзев, евгений дитрих, гтлк, слюдянка
Иркутская область, Игорь Кобзев, Евгений Дитрих, ГТЛК, Слюдянка

Кобзев: инфраструктуру для беспилотной авиации развивают в Приангарье

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГубернатор Иркутской области Игорь Кобзев
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев
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ИРКУТСК, 20 ноя - РИА Новости. В Иркутской области формируется сеть посадочных площадок и обеспечивающей инфраструктуры для работы беспилотной авиации, работа ведется в рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы", сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Вопросы, связанные с развитием беспилотной авиации в регионе, обсудили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, генеральный директор АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (АО "ГТЛК") Евгений Дитрих и генеральный директор ООО "Беспилотные авиационные системы" (ООО "БАС") Алексей Варятченко. Встреча состоялась в Москве на Международной выставке "Транспорт России".
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"В Иркутской области в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы" идет формирование сети посадочных площадок и обеспечивающей инфраструктуры, интеграция систем управления воздушным движением", - сообщил Кобзев.
Он отметил, что беспилотная авиация имеет большой потенциал для развития в таком регионе, как Иркутская область, где населенные пункты находятся в значительном удалении друг от друга и есть труднодоступные территории. В частности беспилотники уже используют для мониторинга лесных пожаров. Участники встречи обсудили перспективы совместной работы по мониторингу пожаров, открытию учебного центра для подготовки специалистов в сфере беспилотных авиационных систем, а также филиала ООО "БАС" с центром обслуживания и ремонта дронов.
Рассматривалась также возможность запуска дополнительных специализированных программ и трудоустройства выпускников региональных техникумов на работу, связанную с использованием и техподдержкой беспилотных авиационных систем. По этой специальности уже начали обучать студентов в Ангарском технологическом техникуме, программы дополнительного образования в данной сфере также действуют в 17 школах области.
Кроме этого, Государственная транспортная лизинговая компания готова выступать поставщиком беспилотников и соинвестором проектов по предотвращению столкновений дронов в воздухе, содействовать в отработке полетов беспилотников по маршрутной сети и в формировании финансово-экономических моделей услуг с использованием беспилотных авиационных систем для местных заказчиков. Планируется определить дополнительные места для размещения посадочных площадок. В Иркутской области сейчас их две – в селе Оёк и в Слюдянке. Осмотр сети площадок проведут специалисты АО "ГТЛК" и смоделируют программу полетов.
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