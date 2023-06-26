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В Астраханской области построят шесть земснарядов - РИА Новости, 26.06.2023
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Астраханская область
Астраханская область
 
15:07 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/zemsnaryady-1880481283.html
В Астраханской области построят шесть земснарядов
В Астраханской области построят шесть земснарядов - РИА Новости, 26.06.2023
В Астраханской области построят шесть земснарядов
Шесть земснарядов, предназначенных для дноуглубительных и гидротехнических работ, построят в Астраханской области, сообщает администрация губернатора региона. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T15:07
2023-06-26T15:07
астраханская область
астраханская область
евгений дитрих
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн - РИА Новости. Шесть земснарядов, предназначенных для дноуглубительных и гидротехнических работ, построят в Астраханской области, сообщает администрация губернатора региона. Строить самоходные земснаряды со сменным фрезерным/роторно-ковшевым рыхлителем проекта 93.159А будут в рамках контракта между Южным центром судостроения и судоремонта и Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК). Основное назначение судна – проведение дноуглубительных работ: разработка илистых, песчаных и песчано-гравелистых грунтов. Также их будут использовать для чистки рек от наносов, прокладки каналов и других гидротехнических строительств. "Земснаряды изготавливают по отечественному проекту с использованием российского судового комплектующего оборудования. Срок поставки первой партии – 2025 год, второй - 2026-й", - говорится в сообщении. Отмечается, что всего планируется построить шесть земснарядов. Генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих отметил, что перевозки внутренним водным транспортом в России имеют большой потенциал роста, но для форсированного развития отрасли и понятной экономики таких перевозок необходимо устранить лимитирующие участки, затрудняющие проход судов по рекам и каналам. "ГТЛК как инструмент развития транспортной отрасли страны уделяет большое внимание решению этой важной задачи. Построенные по заказу компании современные земснаряды будут способствовать достижению поставленной президентом России Владимиром Путиным цели по созданию условий для развития внутреннего водного транспорта", - приводятся в сообщении его слова. Министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илья Волынский отметил, что астраханские предприятия имеют большой опыт строительства земснарядов. Ранее их конструировали для федерального агентства морского и речного транспорта и заказчиков из Казахстана.
https://ria.ru/20230622/astrakhan-1879818294.html
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астраханская область, евгений дитрих
Астраханская область, Астраханская область, Евгений Дитрих

В Астраханской области построят шесть земснарядов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗемснаряд Watermaster
Земснаряд Watermaster - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Земснаряд Watermaster. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн - РИА Новости. Шесть земснарядов, предназначенных для дноуглубительных и гидротехнических работ, построят в Астраханской области, сообщает администрация губернатора региона.
Строить самоходные земснаряды со сменным фрезерным/роторно-ковшевым рыхлителем проекта 93.159А будут в рамках контракта между Южным центром судостроения и судоремонта и Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК). Основное назначение судна – проведение дноуглубительных работ: разработка илистых, песчаных и песчано-гравелистых грунтов. Также их будут использовать для чистки рек от наносов, прокладки каналов и других гидротехнических строительств.
"Земснаряды изготавливают по отечественному проекту с использованием российского судового комплектующего оборудования. Срок поставки первой партии – 2025 год, второй - 2026-й", - говорится в сообщении. Отмечается, что всего планируется построить шесть земснарядов.
Генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих отметил, что перевозки внутренним водным транспортом в России имеют большой потенциал роста, но для форсированного развития отрасли и понятной экономики таких перевозок необходимо устранить лимитирующие участки, затрудняющие проход судов по рекам и каналам. "ГТЛК как инструмент развития транспортной отрасли страны уделяет большое внимание решению этой важной задачи. Построенные по заказу компании современные земснаряды будут способствовать достижению поставленной президентом России Владимиром Путиным цели по созданию условий для развития внутреннего водного транспорта", - приводятся в сообщении его слова.
Министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илья Волынский отметил, что астраханские предприятия имеют большой опыт строительства земснарядов. Ранее их конструировали для федерального агентства морского и речного транспорта и заказчиков из Казахстана.
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Астраханская областьАстраханская областьЕвгений Дитрих
 
 
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