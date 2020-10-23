https://ria.ru/20201023/volin-1581150443.html

Биография Алексея Волина

Алексей Константинович Волин родился 31 января 1964 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в семье инженеров. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T11:13

2020-10-23T11:13

2020-10-23T11:13

ленинград

алексей волин

справки

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Алексей Константинович Волин <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/screenwriter/ros/261695/bio/" target="_blank">родился 31 января 1964 года</a> в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в семье инженеров.В 1986 году окончил историко-филологический факультет Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова по специальности "историк-востоковед, референт-переводчик индонезийского языка".В 1986-1989 годах работал младшим редактором, редактором, старшим редактором главной редакции Азии Агентства печати "Новости" (АПН).В 1989-1991 годах был заведующим информационным бюро АПН в городе Джакарте (Индонезия).В 1991-1996 годах трудился на разных должностях в Российском информационном агентстве (РИА) "Новости".В 1996 году занимал пост генерального директора телеканала "Деловая Россия" Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК).В 1996-1998 годах – начальник отдела СМИ по связям с общественностью, первый заместитель начальника управления по связям с общественностью администрации президента РФ. С апреля по май 1998 года – пресс-секретарь ЗАО "Группа компаний "Video International". С мая по август 1998 года – начальник управления правительственной информации аппарата правительства РФ. В 1998-2000 годах – первый заместитель председателя ВГТРК. Одновременно в 1998-2000 годах <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Volin" target="_blank">Волин</a> был председателем правления РИА "Новости".В 1999 году вел на российском телевидении программу "Неделя власти".В 2000-2003 годах <a href="http://viperson.ru/people/volin-aleksey-konstantinovich" target="_blank">занимал пост</a> заместителя руководителя аппарата правительства РФ, курировал вопросы информационной политики, СМИ, культуры, туризма и образования.В 2003 году был организатором группы по созданию информационного сервиса "Медиалогия". В 2003-2007 годах – президент Издательского дома Родионова (журналы "Профиль", "Компания", "Business Week", интернет-сайт Point.ru).С 2007 по 2008 год – генеральный директор кинокомпании "Амедиа".В 2008-2010 годах занимался индивидуальной продюсерской деятельностью. Совместно с "Амедиа" произведены для Первого канала пять исторических многосерийных фильмов "Тухачевский. Заговор маршала", "Земля обетованная от Иосифа Сталина", "…И примкнувший к ним Шепилов", "В одном шаге от третьей мировой", "Осведомленный источник в Москве".С 2011 по 2012 год – президент ООО "А3".В 2009-2012 годах занимал посты заместителя председателя общественного совета при Роспечати и заместителя председателя попечительского совета Института повышения квалификации работников телевидения и радио.В феврале 2012 года Алексей Волин был <a href="https://globalmsk.ru/person/id/8288" target="_blank">включен</a> в состав рабочей группы по вопросам Открытого правительства. 5 июля 2012 года Волин был <a href="https://ria.ru/20120705/692587959.html" target="_blank">назначен</a> заместителем министра связи и массовых коммуникаций РФ (<a href="https://digital.gov.ru/ru/events/40070/" target="_blank">с 2018 года</a> – министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ). 23 октября 2020 года стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин <a href="https://ria.ru/20201023/mintsifry-1581139510.html" target="_blank">освободил</a> Алексея Волина от должности замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. С 2013 года Волин <a href="http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm" target="_blank">входит</a> в состав Совета по присуждению премий правительства РФ.Награжден Орденом Почета (<a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201408260005?index=23&rangeSize=1" target="_blank">2014</a>).Декларированный годовой доход Алексея Волина за 2019 год <a href="https://digital.gov.ru/ru/pages/18/" target="_blank">составил 5,7 миллиона рублей</a>. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинград, алексей волин, справки