https://ria.ru/20201023/smi-1581147220.html
Почти 95% российских СМИ являются частными, заявил Волин
Почти 95% средств массовой информации в РФ являются частными, сообщил в интервью РИА Новости экс-замглавы Минцифры РФ Алексей Волин. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T10:58
2020-10-23T10:58
2020-10-23T12:08
алексей волин
михаил мишустин
общество
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Почти 95% средств массовой информации в РФ являются частными, сообщил в интервью РИА Новости экс-замглавы Минцифры РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Volin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Волин</a>.Ранее премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> освободил от должности замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексея Волина. Курировать медиаотрасль в Минцифры будет Бэлла Черкесова из администрации президента."В стране 70 тысяч СМИ. Из них государственных, федеральных, региональных и муниципальных в лучшем случае около 3 тысяч. 95% - частные", - рассказал Волин.<strong><a href="https://ria.ru/20201023/volin-1581146850.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Алексеем Волиным >></a></strong>
https://ria.ru/20201023/volin-1581138434.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей волин, михаил мишустин, общество