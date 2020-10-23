https://ria.ru/20201023/smi-1581147220.html

Почти 95% российских СМИ являются частными, заявил Волин

Почти 95% средств массовой информации в РФ являются частными, сообщил в интервью РИА Новости экс-замглавы Минцифры РФ Алексей Волин. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T10:58

2020-10-23T10:58

2020-10-23T12:08

алексей волин

михаил мишустин

общество

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Почти 95% средств массовой информации в РФ являются частными, сообщил в интервью РИА Новости экс-замглавы Минцифры РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Volin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Волин</a>.Ранее премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> освободил от должности замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексея Волина. Курировать медиаотрасль в Минцифры будет Бэлла Черкесова из администрации президента."В стране 70 тысяч СМИ. Из них государственных, федеральных, региональных и муниципальных в лучшем случае около 3 тысяч. 95% - частные", - рассказал Волин.<strong><a href="https://ria.ru/20201023/volin-1581146850.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Алексеем Волиным >></a></strong>

https://ria.ru/20201023/volin-1581138434.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей волин, михаил мишустин, общество