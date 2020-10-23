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Почти 95% российских СМИ являются частными, заявил Волин
Почти 95% средств массовой информации в РФ являются частными, сообщил в интервью РИА Новости экс-замглавы Минцифры РФ Алексей Волин. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T10:58
2020-10-23T12:08
алексей волин
михаил мишустин
общество
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Почти 95% средств массовой информации в РФ являются частными, сообщил в интервью РИА Новости экс-замглавы Минцифры РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Volin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Волин</a>.Ранее премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> освободил от должности замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексея Волина. Курировать медиаотрасль в Минцифры будет Бэлла Черкесова из администрации президента."В стране 70 тысяч СМИ. Из них государственных, федеральных, региональных и муниципальных в лучшем случае около 3 тысяч. 95% - частные", - рассказал Волин.<strong><a href="https://ria.ru/20201023/volin-1581146850.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Алексеем Волиным &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201023/volin-1581138434.html
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алексей волин, михаил мишустин, общество

Почти 95% российских СМИ являются частными, заявил Волин

10:58 23.10.2020 (обновлено: 12:08 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве во время брифинга. 23 апреля 2019
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве во время брифинга. 23 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Почти 95% средств массовой информации в РФ являются частными, сообщил в интервью РИА Новости экс-замглавы Минцифры РФ Алексей Волин.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексея Волина. Курировать медиаотрасль в Минцифры будет Бэлла Черкесова из администрации президента.
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на брифинге о первых итогах отключения аналогового вещания федеральных телеканалов в субъектах первой волны - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
Вчера, 10:18
Волин ответил на заявления о цензуре в России
"В стране 70 тысяч СМИ. Из них государственных, федеральных, региональных и муниципальных в лучшем случае около 3 тысяч. 95% - частные", - рассказал Волин.
Читайте полный текст интервью с Алексеем Волиным >>
 
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Алексей ВолинМихаил МишустинОбщество
 
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