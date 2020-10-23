https://ria.ru/20201023/volin-1581146850.html

Алексей Волин: моя задача выполнена, пора передавать эстафету

О перспективах медиаотрасли, работе с тремя министрами и недостатках современных журналистов, охвате цифровым эфирным телевещанием 70 миллионов человек, росте... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T12:00

2020-10-23T12:00

2020-10-23T12:04

алексей волин

интервью

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<em>О перспективах медиаотрасли, работе с тремя министрами и недостатках современных журналистов, охвате цифровым эфирным телевещанием 70 миллионов человек, росте количества пользователей, готовых тратить деньги на покупку легального контента в интернете, а также двукратном развитии рынка платного телевидения в интервью РИА Новости рассказал теперь уже экс-замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Volin" target="_blank">Алексей Волин</a>. Беседу вела Евгения Стогова. </em>— <strong>Алексей Константинович, с чем связано ваше решение об уходе? </strong>— Главной моей задачей в министерстве было перевести российское телевидение на цифру и отключить аналоговое вещание федеральных каналов. Задача была полностью выполнена. Ничего сопоставимого по масштабам, объемам и драйву здесь у меня не будет. Затем, правда, случилась пандемия. Антикризисная программа поддержки отрасли разработана, принята и реализуется. Так что пора передавать эстафету.— <strong>Цифровизация телевидения, действительно, стала одним из главных событий медиаотрасли последних лет. Кратко, каковы итоги?</strong>— За время моей работы в рамках цифровизации телевидения было построено 4101 объектов цифрового эфирного вещания. На них было размещено 9141 передатчиков первого и второго мультиплексов. Если в 2012 году цифровой сигнал только первого мультиплекса, а это десять каналов, могло принимать 52% жителей России, то сегодня 20 каналов могут принимать все. Таким образом, охватили бесплатным цифровым эфирным ТВ 70 миллионов человек.— <strong>Что происходит на рынке платного телевидения?</strong>— Число абонентов платного ТВ с 2012 года увеличилось на треть – с 32 миллионов до 44 миллионов человек. Добавилось 12 миллионов абонентов. За это же время рынок платного телевидения возрос почти вдвое – с 47 миллиардов рублей в год до 90 миллиардов рублей.— <strong>Одной из ваших инициатив была борьба с пиратством в интернете.</strong>— В рамках увеличения "кормовой базы" медиа. Лично моими решениями заблокировано свыше 20 тысяч пиратских "зеркал". В результате нашей деятельности количество пользователей, покупающих легальный контент в сети, увеличилось в девять раз — с четырех миллионов до 36 миллионов человек. Это привело к тому, что производство цифрового контента (видео, музыка, игры и электронные книги) возросло почти в четыре раза – с 24 миллиардов до 90 миллиардов рублей.— <strong>Что еще можно было бы отметить по итогам?</strong>— В приоритете было воспитание цифровой грамотности населения. За восемь лет индекс цифровой грамотности возрос в шесть раз — с 10% до 60%. Адаптация ТВ-продукции и сайтов для нужд слабослышащих и слабовидящих. Объем эфира, приспособленного для нужд слабослышащих, увеличился в 200 раз — с двух тысяч часов в год до 400 тысяч часов в этом году. Уровень инклюзивности сайтов вырос в четыре раза — с 10% до 40%.Серьезно возросла познавательно-образовательная и культурная составляющая в медиа. Так, доля детских юношеских и образовательных программ в общем объеме вещания обязательных общедоступных общероссийских телеканалов увеличилась в два раза — с 12% до 25%. Кроме этого, объем трафика общеобразовательных, культурных и просветительских медиапроектов возрос на 30 миллионов пользователей — с 25 миллионов до 55 миллионов. А объем трафика ресурсов для детей и юношества вырос с 20 миллионов до 47 миллионов пользователей.Мы также договорились с КНР о постоянном показе в местном прокате российских полнометражных фильмов. В 2012 году не было ни одного фильма от российских прокатчиков, сейчас ежегодно идет от пяти до восьми картин. Кроме того, я возглавлял межправительственную комиссию по торгово-экономическим отношениям с Угандой. За время работы МПК товарооборот между Россией и Угандой удвоился.— <strong>Продолжите ли вы как-то влиять на медиасферу?</strong>— Влиять на медиасферу можно, работая внутри нее. Те проекты, которые я сейчас обсуждаю, напрямую с медиа не связаны. Хотя в нашей современной цифровой жизни все очень тесно переплетено. — <strong>На ваш взгляд, топ-3 основные проблемы, с которыми имеют дело СМИ в России?</strong>— Во-первых, квалификация журналистов. Многие вообще не понимают в тех темах, которые освещают. И не могут интересно рассказать историю. Второе – неумение превращать трафик в деньги. И третье – пассивность и инфантильность. Многие в индустрии считают, что их проблемы должен решить кто-то: государство, акционеры, общество. Способы решения очень просты: быть профессиональным и интересным, помнить, что занимаешься бизнесом, рассчитывать только на себя и не считать, что тебе кто-то что-то должен.— <strong>Нужно ли расширять государственный контроль в сфере медиа? Или наоборот, должно быть больше частных СМИ? </strong>— Государственный контроль вообще не надо расширять. Это не только медиа касается. У нас уже на каждого работающего по два контролера. А частных СМИ у нас и так подавляющее большинство. В стране 70 тысяч СМИ. Из них государственных, федеральных, региональных и муниципальных в лучшем случае около трех тысяч. 95% — частные.— <strong>Что бы вы ответили тем, кто обвиняет российские власти в цензуре СМИ?</strong>— Посоветовал бы открыть Конституцию РФ, где прямо прописан запрет на цензуру. И спросил бы: сколько секунд уходит на то, чтобы найти альтернативную точку зрения?— <strong>В министерстве в последнее время было много кадровых перестановок. Как оцениваете деятельность нового министра Максута Шадаева? </strong>— Деятельность министра оцениваю не я, а председатель правительства и президент. Я могу сказать, что со всеми тремя министрами (Николай Никифоров, Константин Носков и Максут Шадаев. – Прим. ред.) мне работалось очень комфортно. У нас со всеми товарищеские отношения. У нас в работе возникали разные ситуации, в которых человек проявляется. Все мои министры вели себя в них, как правильные парни. С каждым из них можно в разведку.— <strong>Каковы перспективы нового руководства?</strong>— Хорошие. На нехватку работы она (Куратором медиаотрасли в статусе заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 23 октября 2020 года назначена <a href="https://ria.ru/person_bella-cherkesova" target="_blank">Бэлла Черкесова</a>. – Прим. ред.) точно жаловаться не будет. Но уверен, что со всем справится. Характер у нее бойцовский.— <strong>Остались ли у вас вопросы, которые вы не успели или не смогли решить?</strong>— Отмена обязательной возрастной маркировки. Унифицированный счетчик для интернета или единый измеритель. Изменение закона о персональных данных, потому что с нынешним работать невозможно. Обязательный стандарт для телевизоров, принимающих эфирный HD. Реклама алкоголя и рецептурных лекарств. Перенос и реконструкция Шуховской башни. И игровики — очень перспективная индустрия с аудиторией внутри страны 50 миллионов человек. Только начали общение. Задача — помочь им развиваться. И не лезть с излишней регуляторикой.

https://ria.ru/20201014/tsifra-1579677491.html

https://ria.ru/20201005/uroki-1578207798.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200912/mediavoyny-1577143912.html

https://ria.ru/20201023/mintsifry-1581137639.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей волин, интервью