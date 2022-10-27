https://ria.ru/20221027/sputnik-1827120736.html

В России начали производство полностью отечественного спутника связи

В России начали производство полностью отечественного спутника связи - РИА Новости, 27.10.2022

В России начали производство полностью отечественного спутника связи

Российские предприятия уже приступили к производству первого полностью отечественного спутника связи, сообщил в четверг гендиректор госкомпании "Космическая... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T11:14

2022-10-27T11:14

2022-10-27T16:20

россия

космос - риа наука

алексей волин

исс имени решетнева

фгуп "космическая связь"

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российские предприятия уже приступили к производству первого полностью отечественного спутника связи, сообщил в четверг гендиректор госкомпании "Космическая связь" Алексей Волин.Этим аппаратом станет "Экспресс-АМУ4". Головным предприятием кооперации избрано красноярское "ИСС имени Решетнева". Изначально предполагалось, что полезную нагрузку для аппарата будет делать франко-итальянская компания Thales Alenia Space, однако, как уточнил Волин, ей пришлось "не совсем по своей воле" отказаться от проекта.Сейчас уже создана новая кооперации российских предприятий - в нее вошли 13 компаний, которые изготовят в общей сложности свыше 300 деталей и узлов.В целом, по линии "Космической связи" сейчас находятся в производстве пять спутников, рассказал гендиректор.Он отметил, что 81,4% поверхности Земли находится в зоне обслуживания спутников госкомпании. При этом ГП КС вместе с "Газпром космические системы", по словам Волина, способны полностью удовлетворить все потребности российских клиентов в услугах космической связи.Сейчас орбитальная группировка ГП КС состоит из 12 телекоммуникационных спутников "Экспресс". Самые молодые из них на орбите "Экспресс-АМУ3" и "-АМУ7", запущенные в декабре 2021 года, начали работать по целевому назначению в мае этого года.Ранее сообщалось, что в 2026 году запустят "Экспресс-АМУ4", а в 2027 и 2028 годах - аппараты с индексами "-АМУ5" и "-АМУ6". В 2028 году ожидается запуск "Экспресса-40" и "Экспресса-Р1", а в 2029 году аппаратов "Экспресс-36", "Экспресс-АМУ8", "Экспресс-АТ3" и "-АТ4". В 2030 году будут запущены "Экспресс-АМУ5" и "Экспресс-Р2". "Экспресс-Р3" запустят в 2032 году.Также в 2025-2026 годах ожидается развертывание системы из четырех аппаратов "Экспресс-РВ" на высокоэллиптической орбите. Они должны стать частью многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера".Конференция Satcomrus-2022 посвящена 55-летию российского оператора ФГУП "Космическая связь", а также всей отечественной отрасли спутниковой связи и вещания. В 1967 году начала работу первая в стране телевизионная спутниковая распределительная сеть.

https://ria.ru/20221023/roskosmos-1825999026.html

https://ria.ru/20221023/gonets-1825989065.html

https://ria.ru/20221025/mks-1826420668.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, космос - риа наука, алексей волин, исс имени решетнева, фгуп "космическая связь"