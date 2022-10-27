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В России начали производство полностью отечественного спутника связи - РИА Новости, 27.10.2022
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В России начали производство полностью отечественного спутника связи
В России начали производство полностью отечественного спутника связи - РИА Новости, 27.10.2022
В России начали производство полностью отечественного спутника связи
Российские предприятия уже приступили к производству первого полностью отечественного спутника связи, сообщил в четверг гендиректор госкомпании "Космическая... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T11:14
2022-10-27T16:20
россия
космос - риа наука
алексей волин
исс имени решетнева
фгуп "космическая связь"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российские предприятия уже приступили к производству первого полностью отечественного спутника связи, сообщил в четверг гендиректор госкомпании "Космическая связь" Алексей Волин.Этим аппаратом станет "Экспресс-АМУ4". Головным предприятием кооперации избрано красноярское "ИСС имени Решетнева". Изначально предполагалось, что полезную нагрузку для аппарата будет делать франко-итальянская компания Thales Alenia Space, однако, как уточнил Волин, ей пришлось "не совсем по своей воле" отказаться от проекта.Сейчас уже создана новая кооперации российских предприятий - в нее вошли 13 компаний, которые изготовят в общей сложности свыше 300 деталей и узлов.В целом, по линии "Космической связи" сейчас находятся в производстве пять спутников, рассказал гендиректор.Он отметил, что 81,4% поверхности Земли находится в зоне обслуживания спутников госкомпании. При этом ГП КС вместе с "Газпром космические системы", по словам Волина, способны полностью удовлетворить все потребности российских клиентов в услугах космической связи.Сейчас орбитальная группировка ГП КС состоит из 12 телекоммуникационных спутников "Экспресс". Самые молодые из них на орбите "Экспресс-АМУ3" и "-АМУ7", запущенные в декабре 2021 года, начали работать по целевому назначению в мае этого года.Ранее сообщалось, что в 2026 году запустят "Экспресс-АМУ4", а в 2027 и 2028 годах - аппараты с индексами "-АМУ5" и "-АМУ6". В 2028 году ожидается запуск "Экспресса-40" и "Экспресса-Р1", а в 2029 году аппаратов "Экспресс-36", "Экспресс-АМУ8", "Экспресс-АТ3" и "-АТ4". В 2030 году будут запущены "Экспресс-АМУ5" и "Экспресс-Р2". "Экспресс-Р3" запустят в 2032 году.Также в 2025-2026 годах ожидается развертывание системы из четырех аппаратов "Экспресс-РВ" на высокоэллиптической орбите. Они должны стать частью многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера".Конференция Satcomrus-2022 посвящена 55-летию российского оператора ФГУП "Космическая связь", а также всей отечественной отрасли спутниковой связи и вещания. В 1967 году начала работу первая в стране телевизионная спутниковая распределительная сеть.
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россия, космос - риа наука, алексей волин, исс имени решетнева, фгуп "космическая связь"
Россия, Космос - РИА Наука, Алексей Волин, ИСС имени Решетнева, ФГУП "Космическая связь"
11:14 27.10.2022 (обновлено: 16:20 27.10.2022)
 
В России начали производство полностью отечественного спутника связи

Российские предприятия начали производство первого полностью отечественного спутника связи

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкРабота предприятия ОАО "ИСС" имени академика М.Ф. Решетнева"
Работа предприятия ОАО ИСС имени академика М.Ф. Решетнева - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Работа предприятия ОАО "ИСС" имени академика М.Ф. Решетнева". Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российские предприятия уже приступили к производству первого полностью отечественного спутника связи, сообщил в четверг гендиректор госкомпании "Космическая связь" Алексей Волин.
"Первый стопроцентно российский спутник связи и вещания сейчас уже находится в стадии производства", - сказал Волин на конференции Satcomrus-2022.
Этим аппаратом станет "Экспресс-АМУ4". Головным предприятием кооперации избрано красноярское "ИСС имени Решетнева". Изначально предполагалось, что полезную нагрузку для аппарата будет делать франко-итальянская компания Thales Alenia Space, однако, как уточнил Волин, ей пришлось "не совсем по своей воле" отказаться от проекта.
Сейчас уже создана новая кооперации российских предприятий - в нее вошли 13 компаний, которые изготовят в общей сложности свыше 300 деталей и узлов.
В целом, по линии "Космической связи" сейчас находятся в производстве пять спутников, рассказал гендиректор.
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Он отметил, что 81,4% поверхности Земли находится в зоне обслуживания спутников госкомпании. При этом ГП КС вместе с "Газпром космические системы", по словам Волина, способны полностью удовлетворить все потребности российских клиентов в услугах космической связи.
Сейчас орбитальная группировка ГП КС состоит из 12 телекоммуникационных спутников "Экспресс". Самые молодые из них на орбите "Экспресс-АМУ3" и "-АМУ7", запущенные в декабре 2021 года, начали работать по целевому назначению в мае этого года.
Ранее сообщалось, что в 2026 году запустят "Экспресс-АМУ4", а в 2027 и 2028 годах - аппараты с индексами "-АМУ5" и "-АМУ6". В 2028 году ожидается запуск "Экспресса-40" и "Экспресса-Р1", а в 2029 году аппаратов "Экспресс-36", "Экспресс-АМУ8", "Экспресс-АТ3" и "-АТ4". В 2030 году будут запущены "Экспресс-АМУ5" и "Экспресс-Р2". "Экспресс-Р3" запустят в 2032 году.
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Конференция Satcomrus-2022 посвящена 55-летию российского оператора ФГУП "Космическая связь", а также всей отечественной отрасли спутниковой связи и вещания. В 1967 году начала работу первая в стране телевизионная спутниковая распределительная сеть.
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