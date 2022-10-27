https://ria.ru/20221027/sputnik-1827120736.html
В России начали производство полностью отечественного спутника связи
В России начали производство полностью отечественного спутника связи - РИА Новости, 27.10.2022
В России начали производство полностью отечественного спутника связи
Российские предприятия уже приступили к производству первого полностью отечественного спутника связи, сообщил в четверг гендиректор госкомпании "Космическая... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T11:14
2022-10-27T11:14
2022-10-27T16:20
россия
космос - риа наука
алексей волин
исс имени решетнева
фгуп "космическая связь"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751704681_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ddeac1ad5d1ea906a98485167db337dd.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российские предприятия уже приступили к производству первого полностью отечественного спутника связи, сообщил в четверг гендиректор госкомпании "Космическая связь" Алексей Волин.Этим аппаратом станет "Экспресс-АМУ4". Головным предприятием кооперации избрано красноярское "ИСС имени Решетнева". Изначально предполагалось, что полезную нагрузку для аппарата будет делать франко-итальянская компания Thales Alenia Space, однако, как уточнил Волин, ей пришлось "не совсем по своей воле" отказаться от проекта.Сейчас уже создана новая кооперации российских предприятий - в нее вошли 13 компаний, которые изготовят в общей сложности свыше 300 деталей и узлов.В целом, по линии "Космической связи" сейчас находятся в производстве пять спутников, рассказал гендиректор.Он отметил, что 81,4% поверхности Земли находится в зоне обслуживания спутников госкомпании. При этом ГП КС вместе с "Газпром космические системы", по словам Волина, способны полностью удовлетворить все потребности российских клиентов в услугах космической связи.Сейчас орбитальная группировка ГП КС состоит из 12 телекоммуникационных спутников "Экспресс". Самые молодые из них на орбите "Экспресс-АМУ3" и "-АМУ7", запущенные в декабре 2021 года, начали работать по целевому назначению в мае этого года.Ранее сообщалось, что в 2026 году запустят "Экспресс-АМУ4", а в 2027 и 2028 годах - аппараты с индексами "-АМУ5" и "-АМУ6". В 2028 году ожидается запуск "Экспресса-40" и "Экспресса-Р1", а в 2029 году аппаратов "Экспресс-36", "Экспресс-АМУ8", "Экспресс-АТ3" и "-АТ4". В 2030 году будут запущены "Экспресс-АМУ5" и "Экспресс-Р2". "Экспресс-Р3" запустят в 2032 году.Также в 2025-2026 годах ожидается развертывание системы из четырех аппаратов "Экспресс-РВ" на высокоэллиптической орбите. Они должны стать частью многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера".Конференция Satcomrus-2022 посвящена 55-летию российского оператора ФГУП "Космическая связь", а также всей отечественной отрасли спутниковой связи и вещания. В 1967 году начала работу первая в стране телевизионная спутниковая распределительная сеть.
https://ria.ru/20221023/roskosmos-1825999026.html
https://ria.ru/20221023/gonets-1825989065.html
https://ria.ru/20221025/mks-1826420668.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751704681_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_af143fcefdfe143bc1f7712909b6d1fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, космос - риа наука, алексей волин, исс имени решетнева, фгуп "космическая связь"
Россия, Космос - РИА Наука, Алексей Волин, ИСС имени Решетнева, ФГУП "Космическая связь"
11:14 27.10.2022 (обновлено: 16:20 27.10.2022)
В России начали производство полностью отечественного спутника связи
Российские предприятия начали производство первого полностью отечественного спутника связи
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российские предприятия уже приступили к производству первого полностью отечественного спутника связи, сообщил в четверг гендиректор госкомпании "Космическая связь" Алексей Волин.
"Первый стопроцентно российский спутник связи и вещания сейчас уже находится в стадии производства", - сказал Волин на конференции Satcomrus-2022.
Этим аппаратом станет "Экспресс-АМУ4". Головным предприятием кооперации избрано красноярское "ИСС имени Решетнева
". Изначально предполагалось, что полезную нагрузку для аппарата будет делать франко-итальянская компания Thales Alenia Space
, однако, как уточнил Волин, ей пришлось "не совсем по своей воле" отказаться от проекта.
Сейчас уже создана новая кооперации российских предприятий - в нее вошли 13 компаний, которые изготовят в общей сложности свыше 300 деталей и узлов.
В целом, по линии "Космической связи" сейчас находятся в производстве пять спутников, рассказал гендиректор.
Он отметил, что 81,4% поверхности Земли
находится в зоне обслуживания спутников госкомпании. При этом ГП КС вместе с "Газпром космические системы
", по словам Волина, способны полностью удовлетворить все потребности российских клиентов в услугах космической связи.
Сейчас орбитальная группировка ГП КС состоит из 12 телекоммуникационных спутников "Экспресс". Самые молодые из них на орбите "Экспресс-АМУ3" и "-АМУ7", запущенные в декабре 2021 года, начали работать по целевому назначению в мае этого года.
Ранее сообщалось, что в 2026 году запустят "Экспресс-АМУ4", а в 2027 и 2028 годах - аппараты с индексами "-АМУ5" и "-АМУ6". В 2028 году ожидается запуск "Экспресса-40" и "Экспресса-Р1", а в 2029 году аппаратов "Экспресс-36", "Экспресс-АМУ8", "Экспресс-АТ3" и "-АТ4". В 2030 году будут запущены "Экспресс-АМУ5" и "Экспресс-Р2". "Экспресс-Р3" запустят в 2032 году.
Также в 2025-2026 годах ожидается развертывание системы из четырех аппаратов "Экспресс-РВ" на высокоэллиптической орбите. Они должны стать частью многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера".
Конференция Satcomrus-2022 посвящена 55-летию российского оператора ФГУП "Космическая связь"
, а также всей отечественной отрасли спутниковой связи и вещания. В 1967 году начала работу первая в стране телевизионная спутниковая распределительная сеть.