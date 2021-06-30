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Бывший замглавы Минцифры Волин стал гендиректором "Космической связи"

Бывший замглавы Минцифры Волин стал гендиректором "Космической связи" - РИА Новости, 30.06.2021

Бывший замглавы Минцифры Волин стал гендиректором "Космической связи"

Бывший замглавы Минцифры РФ Алексей Волин назначен гендиректором оператора спутниковой связи "Космическая связь", сообщило министерство. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T09:48

2021-06-30T09:48

2021-06-30T10:05

россия

фгуп "космическая связь"

алексей волин

экономика

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Бывший замглавы Минцифры РФ Алексей Волин назначен гендиректором оператора спутниковой связи "Космическая связь", сообщило министерство."Минцифры России сообщает, что приказом министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на должность генерального директора ФГУП "Космическая связь" назначен Алексей Волин. В 2012-2020 годах Алексей Волин занимал пост замглавы Минцифры России", - говорится в сообщении.Отмечается, что среди основных задач Волина на новом посту - усиление и модернизация существующей спутниковой группировки, удержание позиций на рынке в условиях возрастающей конкуренции, обеспечение гарантированной связью удаленных районов Крайнего Севера, участие в международной кооперации и, прежде всего, в работе международной организации космической связи (МОКС) "Интерспутник".Под руководством Волина "Космическая связь" также продолжит разработку технологий, связанных с развитием цифрового телевидения и аудиовизуальных сервисов.

https://ria.ru/20200306/1568228077.html

россия

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2021

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россия, фгуп "космическая связь", алексей волин, экономика