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Первого замгендиректора "России сегодня" Галину Кожину похоронили в Москве - РИА Новости, 30.06.2025
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13:48 30.06.2025 (обновлено: 19:06 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/kozhina-2026293242.html
Первого замгендиректора "России сегодня" Галину Кожину похоронили в Москве
Первого замгендиректора "России сегодня" Галину Кожину похоронили в Москве - РИА Новости, 30.06.2025
Первого замгендиректора "России сегодня" Галину Кожину похоронили в Москве
Первого заместителя генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Галину Кожину похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T13:48:00+03:00
2025-06-30T19:06:00+03:00
москва
галина кожина
новости агентства
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Первого заместителя генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Галину Кожину похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Кожина умерла в среду 25 июня после тяжелой и продолжительной болезни. На церемонии прощания и похоронах присутствовали генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, гендиректор предприятия "Космическая связь" Алексей Волин, заместитель министра цифрового развития Бэлла Черкесова, гендиректор RT Вера Харина, коллеги, родные и близкие.&quot;Галину Ивановну по праву можно считать матерью-основательницей нашей большой команды, которая трудится десятилетия. Подумайте, она с 1987 года работает в Агентстве печати &quot;Новости&quot; (АПН), в РИА Новости, а потом в медиагруппе &quot;Россия сегодня&quot;. Можно сказать, что она сделала прекрасную карьеру, но никто никогда не ставил под сомнение ее профессиональные и человеческие качества. Эта карьера была абсолютно оправдана, понятна, объяснима&quot;, — сказал Киселев на церемонии прощания.Он отметил, что баланс и добрые отношения в коллективе медиагруппы во многом являются ее заслугой, подчеркнув, что "за Галиной Ивановной все журналисты были как за каменной стеной". Киселев добавил, что Кожина обладала "редкой суммой качеств", трудно сочетаемых между собой: женской элегантностью, скрупулезностью, работоспособностью, легкостью, а также способностью сопереживать и сочувствовать.На церемонии прощания Волин, который многие годы работал в АПН и агентстве РИА Новости вместе с Кожиной, также вспомнил о человечности Галины Ивановны, о ее доброте и справедливости."Всегда, когда Галя была рядом, я знал, что все будет хорошо, мы на самом деле со всем справимся. Она была не только профессиональный человек, она была очень добрый человек. Очень добрый и очень приличный... Одна такая очень важная вещь, которая ее характеризовала уже лет десять — когда занимались составлением бюджетов, Галя видела не цифры, она за цифрами видела людей. И вот эта человечность во всех подходах, умение видеть людей за циферками, такая тоже хорошая характерная черта. Мы все любили и будем любить, и будем помнить, это совершенно точно", — сказал Волин.Траурные венки направили медиагруппа "Россия сегодня", ВГТРК, телеканал RT, агентства РАПСИ и ТАСС, коллеги и друзья. После гражданской панихиды был совершен чин отпевания, затем Галину Ивановну похоронили на аллее журналистов Троекуровского кладбища.Галина Кожина окончила Московский полиграфический институт в 1982 году, затем работала в издательстве и типографии газеты "Правда", позже — в системе Министерства тяжелого и транспортного машиностроения СССР, затем пришла на работу в АПН. В нашем агентстве — АПН, РИА Новости, медиагруппе "Россия сегодня" — занимала должности старшего бухгалтера, старшего экономиста, заместителя главного бухгалтера, главного бухгалтера, финансового директора и первого заместителя генерального директора.За заслуги в профессиональной деятельности Галина Ивановна была награждена высокими государственными наградами — орденом Почета, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, Почетной грамотой президента России, отмечена почетным знаком Россотрудничества "За дружбу и сотрудничество", благодарностью министерства финансов, званием "Заслуженный экономист России".
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РИА Новости
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5
4.7
96
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москва, галина кожина, новости агентства, миа "россия сегодня"
Москва, Галина Кожина, Новости агентства, МИА "Россия сегодня"
Первого замгендиректора "России сегодня" Галину Кожину похоронили в Москве

В Москве похоронили первого замгендиректора "России сегодня" Галину Кожину

© РИА НовостиПервого замгендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Галину Кожину похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Первого замгендиректора медиагруппы Россия сегодня Галину Кожину похоронили на Троекуровском кладбище в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Первого заместителя генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Галину Кожину похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Кожина умерла в среду 25 июня после тяжелой и продолжительной болезни. На церемонии прощания и похоронах присутствовали генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, гендиректор предприятия "Космическая связь" Алексей Волин, заместитель министра цифрового развития Бэлла Черкесова, гендиректор RT Вера Харина, коллеги, родные и близкие.
© РИА НовостиПервого замгендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Галину Кожину похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Первого замгендиректора медиагруппы Россия сегодня Галину Кожину похоронили на Троекуровском кладбище в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости
Первого замгендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Галину Кожину похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
«

"Галину Ивановну по праву можно считать матерью-основательницей нашей большой команды, которая трудится десятилетия. Подумайте, она с 1987 года работает в Агентстве печати "Новости" (АПН), в РИА Новости, а потом в медиагруппе "Россия сегодня". Можно сказать, что она сделала прекрасную карьеру, но никто никогда не ставил под сомнение ее профессиональные и человеческие качества. Эта карьера была абсолютно оправдана, понятна, объяснима", — сказал Киселев на церемонии прощания.

Он отметил, что баланс и добрые отношения в коллективе медиагруппы во многом являются ее заслугой, подчеркнув, что "за Галиной Ивановной все журналисты были как за каменной стеной". Киселев добавил, что Кожина обладала "редкой суммой качеств", трудно сочетаемых между собой: женской элегантностью, скрупулезностью, работоспособностью, легкостью, а также способностью сопереживать и сочувствовать.
© РИА Новости

Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на похоронах Галины Кожиной

Первого замгендиректора медиагруппы Россия сегодня Галину Кожину похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на похоронах Галины Кожиной

© РИА Новости
1 из 3
© РИА Новости

Похороны Галины Кожиной

Первого замгендиректора медиагруппы Россия сегодня Галину Кожину похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Похороны Галины Кожиной

© РИА Новости
2 из 3
© РИА НовостиПервого замгендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Галину Кожину похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Первого замгендиректора медиагруппы Россия сегодня Галину Кожину похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Первого замгендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Галину Кожину похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
© РИА Новости
3 из 3

Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на похоронах Галины Кожиной

© РИА Новости
1 из 3

Похороны Галины Кожиной

© РИА Новости
2 из 3
Первого замгендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Галину Кожину похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
© РИА Новости
3 из 3
На церемонии прощания Волин, который многие годы работал в АПН и агентстве РИА Новости вместе с Кожиной, также вспомнил о человечности Галины Ивановны, о ее доброте и справедливости.
«
"Всегда, когда Галя была рядом, я знал, что все будет хорошо, мы на самом деле со всем справимся. Она была не только профессиональный человек, она была очень добрый человек. Очень добрый и очень приличный... Одна такая очень важная вещь, которая ее характеризовала уже лет десять — когда занимались составлением бюджетов, Галя видела не цифры, она за цифрами видела людей. И вот эта человечность во всех подходах, умение видеть людей за циферками, такая тоже хорошая характерная черта. Мы все любили и будем любить, и будем помнить, это совершенно точно", — сказал Волин.
Траурные венки направили медиагруппа "Россия сегодня", ВГТРК, телеканал RT, агентства РАПСИ и ТАСС, коллеги и друзья. После гражданской панихиды был совершен чин отпевания, затем Галину Ивановну похоронили на аллее журналистов Троекуровского кладбища.
Галина Кожина окончила Московский полиграфический институт в 1982 году, затем работала в издательстве и типографии газеты "Правда", позже — в системе Министерства тяжелого и транспортного машиностроения СССР, затем пришла на работу в АПН. В нашем агентстве — АПН, РИА Новости, медиагруппе "Россия сегодня" — занимала должности старшего бухгалтера, старшего экономиста, заместителя главного бухгалтера, главного бухгалтера, финансового директора и первого заместителя генерального директора.
За заслуги в профессиональной деятельности Галина Ивановна была награждена высокими государственными наградами — орденом Почета, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, Почетной грамотой президента России, отмечена почетным знаком Россотрудничества "За дружбу и сотрудничество", благодарностью министерства финансов, званием "Заслуженный экономист России".
 
МоскваГалина КожинаНовости агентстваМИА "Россия сегодня"
 
 
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