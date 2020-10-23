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https://ria.ru/20201023/volin-1581135984.html
Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры Алексея Волина
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексея Волина, сообщает... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T10:02
2020-10-23T14:34
алексей волин
михаил мишустин
политика
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> освободил от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Volin/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Волина</a>, сообщает пресс-служба кабмина.Его наградили орденом Почета и медалью Совбеза "За заслуги в обеспечении национальной безопасности". В кабмине отметили, что после ухода из министерства Волин продолжит заниматься проектами в сфере цифрового развития.Курировать медиаотрасль в должности замминистра будет Бэлла Черкесова, ранее руководившая департаментом в управлении президента по общественным связям и коммуникациям. Волин подчеркнул, что перед ведомством стоит много нерешенных задач.По словам экс-замминистра, у Черкесовой хорошие перспективы и "бойцовский характер", который позволит ей справиться с этой работой.Волин занял пост заместителя министра в 2012 году, уже имея масштабный опыт работы в сфере медиа. Карьеру он начинал в Агентстве печати "Новости", позже — РИА Новости, где стал заместителем гендиректора генеральной дирекции информации. С 1996 года возглавил телеканал "Деловая Россия", уйдя в том же году на государственную службу.В разное время Волин занимал посты начальника отдела СМИ, первого замначальника управления по связям с общественностью администрации президента, руководителя управления правительственной информации аппарата правительства, председателя правления РИА Новости, а также заместителя руководителя аппарата правительства, где курировал сферы СМИ, культуры, образования и туризма. После временного ухода с госслужбы в 2003 году Волин совместно с владельцем компании IBS Анатолием Карачинским создал систему "Медиалогия", занимающуюся автоматическим мониторингом и анализом СМИ и соцсетей. Кроме того, в его послужном списке — руководство Издательским домом Родионова и компанией "Амедиа", являющейся одним из крупнейших отечественных производителей кино и сериалов. Одним из достижений Министерства связи и массовых коммуникаций при Волине стал успешный проект по переводу аналогового телевизионного вещания в цифровой формат.
https://ria.ru/20201023/volin-1581138434.html
https://ria.ru/20201023/cherkesova-1581146564.html
https://ria.ru/20200923/it-1577663233.html
https://ria.ru/20200830/chinovnik-1576488847.html
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алексей волин, михаил мишустин, политика

Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры Алексея Волина

10:02 23.10.2020 (обновлено: 14:34 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на заседании комитета Госдумы РФ по информационной политике, технологиям и связи
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на заседании комитета Госдумы РФ по информационной политике, технологиям и связи - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексея Волина, сообщает пресс-служба кабмина.
Его наградили орденом Почета и медалью Совбеза "За заслуги в обеспечении национальной безопасности".
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на брифинге о первых итогах отключения аналогового вещания федеральных телеканалов в субъектах первой волны - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
Вчера, 10:18
Волин ответил на заявления о цензуре в России
В кабмине отметили, что после ухода из министерства Волин продолжит заниматься проектами в сфере цифрового развития.
Курировать медиаотрасль в должности замминистра будет Бэлла Черкесова, ранее руководившая департаментом в управлении президента по общественным связям и коммуникациям. Волин подчеркнул, что перед ведомством стоит много нерешенных задач.
"Изменение закона о персональных данных, потому что с нынешним работать невозможно. Обязательный стандарт для телевизоров, принимающих эфирный HD. Реклама алкоголя и рецептурных лекарств. Перенос и реконструкция Шуховской башни. И игровики — очень перспективная индустрия с аудиторией внутри страны 50 миллионов человек. Только начали общение. Задача — помочь им развиваться. И не лезть с излишней регуляторикой", — отметил он.
По словам экс-замминистра, у Черкесовой хорошие перспективы и "бойцовский характер", который позволит ей справиться с этой работой.
Бэлла Черкесова - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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Биография Бэллы Черкесовой
Волин занял пост заместителя министра в 2012 году, уже имея масштабный опыт работы в сфере медиа. Карьеру он начинал в Агентстве печати "Новости", позже — РИА Новости, где стал заместителем гендиректора генеральной дирекции информации. С 1996 года возглавил телеканал "Деловая Россия", уйдя в том же году на государственную службу.
В разное время Волин занимал посты начальника отдела СМИ, первого замначальника управления по связям с общественностью администрации президента, руководителя управления правительственной информации аппарата правительства, председателя правления РИА Новости, а также заместителя руководителя аппарата правительства, где курировал сферы СМИ, культуры, образования и туризма.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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После временного ухода с госслужбы в 2003 году Волин совместно с владельцем компании IBS Анатолием Карачинским создал систему "Медиалогия", занимающуюся автоматическим мониторингом и анализом СМИ и соцсетей. Кроме того, в его послужном списке — руководство Издательским домом Родионова и компанией "Амедиа", являющейся одним из крупнейших отечественных производителей кино и сериалов.
Одним из достижений Министерства связи и массовых коммуникаций при Волине стал успешный проект по переводу аналогового телевизионного вещания в цифровой формат.
Алексей Волин - РИА Новости, 1920, 30.08.2020
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