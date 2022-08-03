https://ria.ru/20220803/podkup-1806853546.html

Топ-менеджер Российского фонда развития IT отказался от "отката"

Топ-менеджер Российского фонда развития IT отказался от "отката" - РИА Новости, 03.08.2022

Топ-менеджер Российского фонда развития IT отказался от "отката"

Двух дельцов задержали за попытку подкупа топ-менеджера государственного Российского фонда развития информационных технологий - ему обещали "откат" от грантов в РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T10:13

2022-08-03T10:13

2022-08-03T11:02

происшествия

алексей волин

россия

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

аркадий дворкович

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806864886_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_bd3fd66c4b9498bea9fbeb728af5f60e.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Двух дельцов задержали за попытку подкупа топ-менеджера государственного Российского фонда развития информационных технологий - ему обещали "откат" от грантов в 700 миллионов рублей, сообщает ФСБ РФ в среду."ФСБ РФ совместно со СК РФ на раннем этапе пресечена попытка коммерческого подкупа топ-менеджера Российского фонда развития информационных технологий", - говорится в релизе.По данным ведомства, двое дельцов сообщили топ-менеджеру фонда о готовности передать ему "откат" в 1% от суммы грантов за "организацию рассмотрения вне очереди заявок двух коммерческих организаций на предоставление грантовой поддержки в размере более 700 миллионов рублей".Как добавила со своей стороны старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова, по этому факту заведено уголовное дело. Дома у фигурантов прошли обыски, изъяты электронные устройства, документы и другие вещи.Российский фонд развития информационных технологий создан государством для финансовой поддержки инновационных научных работ в сфере IT, продвижения российской продукции в России за рубежом, импортозамещению, взращиванию кадров. В попечительском совете, судя по сайту фонда, среди прочих значатся Аркадий Дворкович, Алексей Волин и Наталья Касперская.

https://ria.ru/20210713/sud-1741100999.html

https://ria.ru/20220726/mirimskaya-1805198308.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, алексей волин, россия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), аркадий дворкович