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Топ-менеджер Российского фонда развития IT отказался от "отката" - РИА Новости, 03.08.2022
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Топ-менеджер Российского фонда развития IT отказался от "отката"
Топ-менеджер Российского фонда развития IT отказался от "отката" - РИА Новости, 03.08.2022
Топ-менеджер Российского фонда развития IT отказался от "отката"
Двух дельцов задержали за попытку подкупа топ-менеджера государственного Российского фонда развития информационных технологий - ему обещали "откат" от грантов в РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T10:13
2022-08-03T11:02
происшествия
алексей волин
россия
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
аркадий дворкович
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Двух дельцов задержали за попытку подкупа топ-менеджера государственного Российского фонда развития информационных технологий - ему обещали "откат" от грантов в 700 миллионов рублей, сообщает ФСБ РФ в среду."ФСБ РФ совместно со СК РФ на раннем этапе пресечена попытка коммерческого подкупа топ-менеджера Российского фонда развития информационных технологий", - говорится в релизе.По данным ведомства, двое дельцов сообщили топ-менеджеру фонда о готовности передать ему "откат" в 1% от суммы грантов за "организацию рассмотрения вне очереди заявок двух коммерческих организаций на предоставление грантовой поддержки в размере более 700 миллионов рублей".Как добавила со своей стороны старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова, по этому факту заведено уголовное дело. Дома у фигурантов прошли обыски, изъяты электронные устройства, документы и другие вещи.Российский фонд развития информационных технологий создан государством для финансовой поддержки инновационных научных работ в сфере IT, продвижения российской продукции в России за рубежом, импортозамещению, взращиванию кадров. В попечительском совете, судя по сайту фонда, среди прочих значатся Аркадий Дворкович, Алексей Волин и Наталья Касперская.
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происшествия, алексей волин, россия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), аркадий дворкович
10:13 03.08.2022 (обновлено: 11:02 03.08.2022)
 
Топ-менеджер Российского фонда развития IT отказался от "отката"

Двух дельцов задержали за попытку подкупа топ-менеджера Российского фонда развития IT

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ РФ изымают денежные средства, переданные при попытке подкупа подкупа топ-менеджера Российского фонда развития информационных технологий
Сотрудники ФСБ РФ изымают денежные средства, переданные при попытке подкупа подкупа топ-менеджера Российского фонда развития информационных технологий - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Сотрудники ФСБ РФ изымают денежные средства, переданные при попытке подкупа подкупа топ-менеджера Российского фонда развития информационных технологий
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Двух дельцов задержали за попытку подкупа топ-менеджера государственного Российского фонда развития информационных технологий - ему обещали "откат" от грантов в 700 миллионов рублей, сообщает ФСБ РФ в среду.
"ФСБ РФ совместно со СК РФ на раннем этапе пресечена попытка коммерческого подкупа топ-менеджера Российского фонда развития информационных технологий", - говорится в релизе.
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По данным ведомства, двое дельцов сообщили топ-менеджеру фонда о готовности передать ему "откат" в 1% от суммы грантов за "организацию рассмотрения вне очереди заявок двух коммерческих организаций на предоставление грантовой поддержки в размере более 700 миллионов рублей".
"Мужчина сообщил о произошедшем в правоохранительные органы. Дальнейшие встречи и переговоры проводились под контролем сотрудников спецслужбы. При передаче 600 тысяч рублей за ускоренное прохождение первого этапа отбора один мужчина был задержан в Москве, второй – в Сочи", - добавляется в сообщении.
Как добавила со своей стороны старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова, по этому факту заведено уголовное дело. Дома у фигурантов прошли обыски, изъяты электронные устройства, документы и другие вещи.
"В ходе допроса они полностью признали свою вину. Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемым меры пресечения в виде домашнего ареста", - добавила Иванова.
Российский фонд развития информационных технологий создан государством для финансовой поддержки инновационных научных работ в сфере IT, продвижения российской продукции в России за рубежом, импортозамещению, взращиванию кадров. В попечительском совете, судя по сайту фонда, среди прочих значатся Аркадий Дворкович, Алексей Волин и Наталья Касперская.
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