https://ria.ru/20241003/sputnik-1976109605.html

Первый спутник связи "Экспресс-РВ" хотят запустить в 2026 году

Первый спутник связи "Экспресс-РВ" хотят запустить в 2026 году - РИА Новости, 03.10.2024

Первый спутник связи "Экспресс-РВ" хотят запустить в 2026 году

Запуск первого спутника связи "Экспресс-РВ" на высокоэллиптическую орбиту планируется в 2026 году, сообщил гендиректор предприятия "Космическая связь" Алексей... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T11:26

2024-10-03T11:26

2024-10-03T11:26

наука

россия

арктика

алексей волин

илон маск

роскосмос

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Запуск первого спутника связи "Экспресс-РВ" на высокоэллиптическую орбиту планируется в 2026 году, сообщил гендиректор предприятия "Космическая связь" Алексей Волин. "По планам в 2026 году первый спутник "Экспресс-РВ" должен быть запущен, и мы также надеемся, что в ближайшие годы, с учётом того, что строительство спутников идёт достаточно активно, группировка на высоком эллипсе будет оказывать полноценную услугу", - сказал он на пленарной сессии конференции Satcomrus. Ранее сообщалось, что запуски четырёх "Экспрессов-РВ" планируются в 2024-2025 годах. Как ожидается, оператор спутников связи и вещания "Экспресс-РВ" будет определен после того, как их запустят на орбиту. "Роскосмос" сообщал, что "Экспресс-РВ" войдут в многоспутниковую орбитальную группировку "Сфера". Проект "Сфера" призван обеспечить россиян интернетом вещей, а также связью в удалённых от центра территорий России, в частности в Арктике. Особый акцент разработчики делают на обеспечении связи на Северном морском пути. "Сферу" можно сравнить с уже функционирующей системой Илона Маска Starlink - с той разницей, что у российской системы спутников будет меньше, а функционал планируется более широкий.

https://ria.ru/20240927/kosmos-1975068422.html

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россия

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, арктика, алексей волин, илон маск, роскосмос