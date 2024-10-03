Первый спутник связи "Экспресс-РВ" хотят запустить в 2026 году
"Космическая связь": спутник "Экспресс-РВ" планируется запустить в 2026 году
© iStock.com / cemagraphicsСолнечная система
© iStock.com / cemagraphics
Солнечная система. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Запуск первого спутника связи "Экспресс-РВ" на высокоэллиптическую орбиту планируется в 2026 году, сообщил гендиректор предприятия "Космическая связь" Алексей Волин.
"По планам в 2026 году первый спутник "Экспресс-РВ" должен быть запущен, и мы также надеемся, что в ближайшие годы, с учётом того, что строительство спутников идёт достаточно активно, группировка на высоком эллипсе будет оказывать полноценную услугу", - сказал он на пленарной сессии конференции Satcomrus.
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Ранее сообщалось, что запуски четырёх "Экспрессов-РВ" планируются в 2024-2025 годах.
Как ожидается, оператор спутников связи и вещания "Экспресс-РВ" будет определен после того, как их запустят на орбиту. "Роскосмос" сообщал, что "Экспресс-РВ" войдут в многоспутниковую орбитальную группировку "Сфера".
Проект "Сфера" призван обеспечить россиян интернетом вещей, а также связью в удалённых от центра территорий России, в частности в Арктике. Особый акцент разработчики делают на обеспечении связи на Северном морском пути. "Сферу" можно сравнить с уже функционирующей системой Илона Маска Starlink - с той разницей, что у российской системы спутников будет меньше, а функционал планируется более широкий.
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