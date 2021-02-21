https://ria.ru/20210221/volin-1598450482.html

Волин рассказал о работе в Агентстве печати "Новости"

Волин рассказал о работе в Агентстве печати "Новости"

Агентство печати "Новости" следовало стандартам глобальной журналистики и работало "в режиме пиар-агентства полного профиля"; несмотря на пропагандистский... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T09:23

2021-02-21T09:23

2021-02-21T09:23

россия

агентство печати "новости"

алексей волин

ссср

медиа - общество

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Агентство печати "Новости" следовало стандартам глобальной журналистики и работало "в режиме пиар-агентства полного профиля"; несмотря на пропагандистский характер деятельности, существовавшей в те годы цензуре подвергались только материалы военной тематики, рассказал накануне 60-летия АПН экс-куратор медиаотрасли в Минцифре РФ Алексей Волин, в свое время прошедший в агентстве путь от сотрудника главной редакции Азии до председателя правления РИА Новости.В агентстве Волин попал в апреле 1986 года, будучи студентом пятого курса. Уже тогда появилась договоренность о том, что по окончании института он выходит на работу в главную редакцию Азии, на которую приходилось самое большое количество публикаций материалов за рубежом.При этом деятельность на азиатском направлении, впрочем, как и в других редакциях, не ограничивалась одной только подготовкой материалов для местных изданий. На плечах сотрудников лежал выпуск журналов и бюллетеней, организация зарубежных мероприятий, а также работа с гостями агентства. Так, представители АПН регулярно принимали иностранных журналистов, которые приезжали в Советский Союз."Мы работали, выражаясь современным языком, в режиме пиар-агентства полного профиля, где была работа журналистами, подготовка материалов и их размещение, а также формирование общественного мнения. Из таких достаточно серьезных вещей: это был 1989 год, происходило открытие города Владивосток для иностранцев. Там проводился первый на территории Советского Союза Тихоокеанский форум, куда приехало большое количество зарубежных делегаций. Я был руководителем пресс-центра этого форума. Достаточно интересной была работа, когда мы помогали в подготовке "белой книги" по Афганистану. Хотя по афганскому направлению была своя объединенная редакция, всех сотрудников главной редакции Азии привлекали к выпуску книги, которая стала достаточно серьезным внешнеполитическим шагом", - рассказал Волин.Впрочем, никто не забывал о том, что агентство выступало в роли пропагандистского органа. Любая информации подавалась "под определенным соусом". Но никто и никогда не ограничивал журналистов в том, как это делать. Ставилась общая задача, пути решения которой выбирались самостоятельно. В стране на тот момент, как напоминает экс-замминистра, была цензура, однако за АПН тем не менее сохранялось право самостоятельного выпуска материалов."То есть, внутри агентства принималось решение, отправлять материал на просмотр цензору или не направлять. Направляли исключительно в том случае, когда считалось, что в материале могут содержаться военные тайны или сведения, представляющие угрозу для безопасности страны. За все время работы в агентстве я выпустил точно несколько тысяч материалов. И единственный раз было, когда меня отправили в военную цензуру с материалом, посвященным балансу военных сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - утверждает Волин.Одной из главных специфических черт Агентства печати "Новости" экс-замминистра называет подготовку материалов по правилам и лекалам глобальной, мировой журналистики. Журналисты были избавлены от необходимости исполнения обязательных советских коммунистических ритуалов, будь то ссылки на решение съезда КПСС или апеллирование к идеологии. Особенно это касалось объединенной редакции стран Юго-Восточной Азии: на тот момент в странах АСЕАН у власти находились антикоммунистические режимы, что требовало работы в обстановке, совершенно свободной от любых идеологических посылов."Меня курировал один из замов главного редактора, Яков Сергеевич Воскобойников – ветеран войны, многие годы также проработавший в Азии. Он как раз занимался тем, что он для сотрудников агентства написал подобие учебника, в котором четко описывалась все требования к процессу работы: в материале должен быть лид, бэкграунд, ссылки на источники, должны представляться разные точки зрения, должна была быть собственно новость. То, что что сегодня, как мы зачастую можем наблюдать, в России развито куда лучше, чем в тех странах, у которых мы 40 лет назад учились. Ведь когда мы перенимали стандарты работы, точно никого не интересовало, оскорбит ли наш материал чью-то нежную и ранимую душу или нет. Точно так же как не было всяких глупостей, связанных с политической корректностью", - отметил Волин.

https://ria.ru/20210221/apn-1598343460.html

https://ria.ru/20200221/1565034813.html

https://ria.ru/20190221/1551167812.html

россия

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, агентство печати "новости", алексей волин, ссср, медиа - общество