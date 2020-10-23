https://ria.ru/20201023/volin-1581138434.html

Волин ответил на заявления о цензуре в России

Тем, кто говорит, что в России есть цензура, нужно прочитать конституцию и посмотреть, сколько времени уходит на поиск альтернативной точки зрения по какой-либо РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T10:18

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алексей волин

михаил мишустин

общество

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Тем, кто говорит, что в России есть цензура, нужно прочитать конституцию и посмотреть, сколько времени уходит на поиск альтернативной точки зрения по какой-либо теме, заявил в интервью РИА Новости экс-замглавы Минцифры РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Volin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Волин</a>.Ранее премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> освободил Волина от должности замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Курировать медиаотрасль в Минцифры будет Бэлла Черкесова из администрации президента."Посоветовал бы открыть Конституцию РФ. Где прямо прописан запрет на цензуру. И спросил бы: сколько секунд уходит на то, чтобы найти альтернативную точку зрения?" - ответил Волин на вопрос, что бы он сказал тем, кто обвиняет российские власти в цензуре.<strong><a href="https://ria.ru/20201023/volin-1581146850.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Алексеем Волиным >></a></strong>

https://ria.ru/20200830/chinovnik-1576488847.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей волин, михаил мишустин, общество