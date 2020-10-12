Полиция и журналисты получат рекомендации по работе при беспорядках

"Проблема взаимоотношений полицейских и журналистов в условиях массовых беспорядков крайне обострилась за последний год. О необходимости ее решения говорят события в США, Франции, Белоруссии, Киргизии и многих других странах. При этом и полиция, и журналисты крайне заинтересованы в том, чтобы между ними не возникало конфликтов, от которых страдают здоровье одних и репутация других", - объяснил решение Волин.