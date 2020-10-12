Полиция и журналисты получат рекомендации по работе при беспорядках
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев и руководитель Всероссийской полицейской ассоциации Юрий Жданов договорились о совместной разработке рекомендаций для сотрудников правоохранительных органов и представителей СМИ в условиях массовых беспорядков, сообщил РИА Новости замглавы Минцифры РФ Алексей Волин.
"Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и руководитель Всероссийской полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов договорились наладить сотрудничество между двумя организациями с целью разработки рекомендаций для полицейских и журналистов в условиях массовых беспорядков", - рассказал Волин.
Решение о необходимости сотрудничества было принято по итогам совещания, уточнил замминистра.
"Проблема взаимоотношений полицейских и журналистов в условиях массовых беспорядков крайне обострилась за последний год. О необходимости ее решения говорят события в США, Франции, Белоруссии, Киргизии и многих других странах. При этом и полиция, и журналисты крайне заинтересованы в том, чтобы между ними не возникало конфликтов, от которых страдают здоровье одних и репутация других", - объяснил решение Волин.
СЖР и Российская полицейская ассоциация, как уточнил замминистра, намерены совместно разработать рекомендации, которые затем будут доведены до работников медиасферы и органов правопорядка во всем мире по каналам Международной федерации журналистов и Международной полицейской ассоциации.