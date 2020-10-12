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https://ria.ru/20201012/zhurnalisty-1579419213.html
Полиция и журналисты получат рекомендации по работе при беспорядках
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев и руководитель Всероссийской полицейской ассоциации Юрий Жданов договорились о совместной разработке... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T14:59
2020-10-12T14:59
юрий жданов
международная федерация журналистов
алексей волин
союз журналистов россии
общество
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев и руководитель Всероссийской полицейской ассоциации <a href="http://ria.ru/person_yuriy-zhdanov/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Жданов</a> договорились о совместной разработке рекомендаций для сотрудников правоохранительных органов и представителей СМИ в условиях массовых беспорядков, сообщил РИА Новости замглавы Минцифры РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Volin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Волин</a>.Решение о необходимости сотрудничества было принято по итогам совещания, уточнил замминистра.<a href="http://ria.ru/organization_Sojuz_zhurnalistov_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">СЖР</a> и Российская полицейская ассоциация, как уточнил замминистра, намерены совместно разработать рекомендации, которые затем будут доведены до работников медиасферы и органов правопорядка во всем мире по каналам <a href="http://ria.ru/organization_Mezhdunarodnaja_federacija_zhurnalistov/" target="_blank" data-auto="true">Международной федерации журналистов</a> и Международной полицейской ассоциации.
https://ria.ru/20201012/zhurnalist-1579403698.html
https://ria.ru/20201011/sputnik-1579297188.html
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юрий жданов, международная федерация журналистов, алексей волин, союз журналистов россии, общество

Полиция и журналисты получат рекомендации по работе при беспорядках

14:59 12.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЖурналисты наблюдают за посадкой на автотрассу в Ростовской области истребителя-бомбардировщика Су-34
Журналисты наблюдают за посадкой на автотрассу в Ростовской области истребителя-бомбардировщика Су-34 - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев и руководитель Всероссийской полицейской ассоциации Юрий Жданов договорились о совместной разработке рекомендаций для сотрудников правоохранительных органов и представителей СМИ в условиях массовых беспорядков, сообщил РИА Новости замглавы Минцифры РФ Алексей Волин.
"Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и руководитель Всероссийской полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов договорились наладить сотрудничество между двумя организациями с целью разработки рекомендаций для полицейских и журналистов в условиях массовых беспорядков", - рассказал Волин.
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Решение о необходимости сотрудничества было принято по итогам совещания, уточнил замминистра.
"Проблема взаимоотношений полицейских и журналистов в условиях массовых беспорядков крайне обострилась за последний год. О необходимости ее решения говорят события в США, Франции, Белоруссии, Киргизии и многих других странах. При этом и полиция, и журналисты крайне заинтересованы в том, чтобы между ними не возникало конфликтов, от которых страдают здоровье одних и репутация других", - объяснил решение Волин.
СЖР и Российская полицейская ассоциация, как уточнил замминистра, намерены совместно разработать рекомендации, которые затем будут доведены до работников медиасферы и органов правопорядка во всем мире по каналам Международной федерации журналистов и Международной полицейской ассоциации.
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Юрий ЖдановМеждународная федерация журналистовАлексей ВолинСоюз журналистов РоссииОбщество
 
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