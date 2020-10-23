https://ria.ru/20201023/cherkesova-1581153265.html

Глава Роспечати оценил назначение Черкесовой куратором медиа в Минцифры

Новый куратор медиа в Минцифры РФ Бэлла Черкесова - свой человек для отрасли, ее назначение - удачное кадровое решение, такое мнение в разговоре с РИА Новости... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T11:28

2020-10-23T11:28

2020-10-23T11:28

бэлла черкесова

алексей волин

михаил мишустин

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

михаил сеславинский

политика

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Новый куратор медиа в Минцифры РФ <a href="https://ria.ru/person_bella-cherkesova" target="_blank">Бэлла Черкесова</a> - свой человек для отрасли, ее назначение - удачное кадровое решение, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал глава Роспечати <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Seslavinskijj" target="_blank">Михаил Сеславинский</a>.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Volin" target="_blank">Алексея Волина</a>. Курировать медиаотрасль в Минцифры будет Бэлла Черкесова из администрации президента.

https://ria.ru/20201023/cherkesova-1581146564.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бэлла черкесова, алексей волин, михаил мишустин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), михаил сеславинский, политика