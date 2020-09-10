https://ria.ru/20200910/veschanie-1577022764.html
Вещатели предложили регулировать видео в Сети по правилам телевидения
Сервисы, позволяющие смотреть видео в интернете, должны подчиняться тем же правилам, что и телеканалы. Такое заявление содержится в проекте Концепции развития... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T11:05
2020-09-10T11:05
2020-09-10T11:17
алексей волин
youtube
вконтакте
технологии
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https://cdn25.img.ria.ru/images/153083/47/1530834770_0:270:5184:3186_1400x0_80_0_0_0030bbd81825b86b175bace533987af0.jpg
<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> Сервисы, позволяющие смотреть видео в интернете, должны подчиняться тем же правилам, что и телеканалы. Такое заявление содержится в проекте Концепции развития телерадиовещания на 2020–2025 годы, сообщает <a href="https://www.rbc.ru/technology_and_media/10/09/2020/5f5783179a7947e54ae342b8" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a>. Таким образом, деятельность "контентных интернет-платформ", под которыми в документе подразумеваются YouTube, "ВКонтакте" и другие социальные сети и интернет-телевидение, следует законодательно урегулировать. В частности, авторы концепции предлагают обязать владельцев интернет-платформ использовать единую платформу для распространения телеканалов первого и второго мультиплексов, определить правовой статус единого измерителя телевизионной аудитории и аудитории в интернете, создать систему маркировки контента, чтобы собирать и анализировать информацию о контенте в интернете. Среди других предложений – запрет приоритизации трафика иностранных видео и музыкальных сервисов и разрешение операторам предоставлять видео отечественных сервисов на лучшей скорости и повышенного качества. Как пояснил РБК представитель Национальной медиа группы, проект концепции еще обсуждается и комментировать эти инициативы преждевременно. Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин сообщил, что не знаком с содержанием документа.
https://ria.ru/20200713/1574304253.html
4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей волин, youtube, вконтакте, технологии
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.
Сервисы, позволяющие смотреть видео в интернете, должны подчиняться тем же правилам, что и телеканалы. Такое заявление содержится в проекте Концепции развития телерадиовещания на 2020–2025 годы, сообщает РБК
.
Таким образом, деятельность "контентных интернет-платформ", под которыми в документе подразумеваются YouTube, "ВКонтакте" и другие социальные сети и интернет-телевидение, следует законодательно урегулировать.
В частности, авторы концепции предлагают обязать владельцев интернет-платформ использовать единую платформу для распространения телеканалов первого и второго мультиплексов, определить правовой статус единого измерителя телевизионной аудитории и аудитории в интернете, создать систему маркировки контента, чтобы собирать и анализировать информацию о контенте в интернете.
Среди других предложений – запрет приоритизации трафика иностранных видео и музыкальных сервисов и разрешение операторам предоставлять видео отечественных сервисов на лучшей скорости и повышенного качества.
Как пояснил РБК представитель Национальной медиа группы, проект концепции еще обсуждается и комментировать эти инициативы преждевременно. Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин сообщил, что не знаком с содержанием документа.