https://ria.ru/20200910/veschanie-1577022764.html

Вещатели предложили регулировать видео в Сети по правилам телевидения

Сервисы, позволяющие смотреть видео в интернете, должны подчиняться тем же правилам, что и телеканалы. Такое заявление содержится в проекте Концепции развития... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T11:05

2020-09-10T11:05

2020-09-10T11:17

алексей волин

youtube

вконтакте

технологии

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> Сервисы, позволяющие смотреть видео в интернете, должны подчиняться тем же правилам, что и телеканалы. Такое заявление содержится в проекте Концепции развития телерадиовещания на 2020–2025 годы, сообщает <a href="https://www.rbc.ru/technology_and_media/10/09/2020/5f5783179a7947e54ae342b8" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a>. Таким образом, деятельность "контентных интернет-платформ", под которыми в документе подразумеваются YouTube, "ВКонтакте" и другие социальные сети и интернет-телевидение, следует законодательно урегулировать. В частности, авторы концепции предлагают обязать владельцев интернет-платформ использовать единую платформу для распространения телеканалов первого и второго мультиплексов, определить правовой статус единого измерителя телевизионной аудитории и аудитории в интернете, создать систему маркировки контента, чтобы собирать и анализировать информацию о контенте в интернете. Среди других предложений – запрет приоритизации трафика иностранных видео и музыкальных сервисов и разрешение операторам предоставлять видео отечественных сервисов на лучшей скорости и повышенного качества. Как пояснил РБК представитель Национальной медиа группы, проект концепции еще обсуждается и комментировать эти инициативы преждевременно. Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин сообщил, что не знаком с содержанием документа.

https://ria.ru/20200713/1574304253.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей волин, youtube, вконтакте, технологии