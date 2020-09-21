https://ria.ru/20200921/tv-1577541403.html
Волин назвал главную задачу ТВ после пандемии
Замглавы Минцифры РФ Алексей Волин считает главной задачей после пандемии коронавируса попытаться уменьшить общегодовое падение рекламного рынка. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T12:21
2020-09-21T12:21
2020-09-21T12:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
александр акопов
алексей волин
медиа - общество
общество
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<strong>СОЧИ, 21 сен - РИА Новости.</strong> Замглавы Минцифры РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Volin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Волин</a> считает главной задачей после пандемии коронавируса попытаться уменьшить общегодовое падение рекламного рынка.Ранее глава фонда "Ассоциация Российского Телевидения" <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Akopov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Акопов</a> на форуме "Вся Россия" заявил, что телевидение от пандемии коронавируса не пострадало."Телевидение пострадало, на пике падение (рекламного рынка) составляло примерно 30-40% по отдельным сегментам телевидения оно уходило даже больше", - сказал Волин РИА Новости.Общественно-политическое, новостное вещание, по мнению Волина, пострадало особенно."Сейчас главная задача, над которой все работают, - попытаться уменьшить общегодовое падение, а оно будет, примерно до 15%. За последний квартал мы попытаемся частично отыграть серьёзное падение весны и начала лета", - отметил Волин.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://radiosputnik.ria.ru/20200726/1574930078.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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