Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200921/tv-1577541403.html
Волин назвал главную задачу ТВ после пандемии
Замглавы Минцифры РФ Алексей Волин считает главной задачей после пандемии коронавируса попытаться уменьшить общегодовое падение рекламного рынка. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T12:21
2020-09-21T12:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
александр акопов
алексей волин
медиа - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155975/36/1559753616_0:132:2500:1538_1400x0_80_0_0_483f369f264b1911d8b02a5abdd6db19.jpg
<strong>СОЧИ, 21 сен - РИА Новости.</strong> Замглавы Минцифры РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Volin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Волин</a> считает главной задачей после пандемии коронавируса попытаться уменьшить общегодовое падение рекламного рынка.Ранее глава фонда "Ассоциация Российского Телевидения" <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Akopov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Акопов</a> на форуме "Вся Россия" заявил, что телевидение от пандемии коронавируса не пострадало."Телевидение пострадало, на пике падение (рекламного рынка) составляло примерно 30-40% по отдельным сегментам телевидения оно уходило даже больше", - сказал Волин РИА Новости.Общественно-политическое, новостное вещание, по мнению Волина, пострадало особенно."Сейчас главная задача, над которой все работают, - попытаться уменьшить общегодовое падение, а оно будет, примерно до 15%. За последний квартал мы попытаемся частично отыграть серьёзное падение весны и начала лета", - отметил Волин.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://radiosputnik.ria.ru/20200726/1574930078.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155975/36/1559753616_138:0:2363:1669_1400x0_80_0_0_853abbbba7da8dd71b6b29464706dcb6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, александр акопов, алексей волин, медиа - общество, общество

Волин назвал главную задачу ТВ после пандемии

12:21 21.09.2020
4927
© РИА Новости / Артём КоренюкПульт дистанционного управления
Пульт дистанционного управления - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Артём Коренюк
Читать ria.ru в
СОЧИ, 21 сен - РИА Новости. Замглавы Минцифры РФ Алексей Волин считает главной задачей после пандемии коронавируса попытаться уменьшить общегодовое падение рекламного рынка.
Ранее глава фонда "Ассоциация Российского Телевидения" Александр Акопов на форуме "Вся Россия" заявил, что телевидение от пандемии коронавируса не пострадало.
"Телевидение пострадало, на пике падение (рекламного рынка) составляло примерно 30-40% по отдельным сегментам телевидения оно уходило даже больше", - сказал Волин РИА Новости.
Общественно-политическое, новостное вещание, по мнению Волина, пострадало особенно.
Девушка с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 26.07.2020
26 июля, 09:46
Грядут увеличения? СМИ узнали о росте цен на ТВ и домашний интернет в РФ
"Сейчас главная задача, над которой все работают, - попытаться уменьшить общегодовое падение, а оно будет, примерно до 15%. За последний квартал мы попытаемся частично отыграть серьёзное падение весны и начала лета", - отметил Волин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
0101312
Обсудить1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАлександр АкоповАлексей ВолинМедиа - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Более 3 тысяч человек приняли участие в Спартакиаде Моспром-2020
Более 3 тысяч человек приняли участие в Спартакиаде "Моспром-2020"
Начальник кардиохирургического центра военного госпиталя имени А.А.Вишневского, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук Александр Лищук
Александр Лищук: искусственные сердца научатся выращивать за 10 лет
Актер Михаил Ефремов
Адвокат оценила шансы Ефремова на смягчение приговора
Участник и сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста Марш справедливости в Минске
Российский МИД прокомментировал резолюцию СПЧ ООН по Белоруссии
Снег на улице в Петрозаводске
В одном из регионов выпал первый снег
Весна в Москве
Сентябрь в Москве войдет в пятерку самых теплых за всю историю наблюдений
Фармацевт возле стеллажей с лекарствами в аптеке
Препарат от коронавируса "Арепливир" появился в московских аптеках
Главный редактор МИА Россия сегодня и RT Маргарита Симоньян
RT запускает новое шоу, в котором Симоньян ответит на вопросы подписчиков
Здание МИД России
Россия готова к любому развитию ситуации с ДСНВ, заявил Рябков
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине
Навальный рассказал о первых ощущениях после выхода из комы
Машина скорой медицинской помощи
Двухлетний ребенок выжил, выпав с девятого этажа в Екатеринбурге
Самолет в небе
Российская стюардесса покорила западных пользователей Сети
Ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи Русское лото Михаил Борисов
Гришаева эмоционально отреагировала на смерть ведущего "Русского лото"
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1 Lancer
Американский эксперт объяснил, почему США не могут разбомбить Калининград
Горбатый кит
В Австралии горбатый кит выплыл из кишащей крокодилами реки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Российские ученые определили, как именно климат влияет на развитие лесов
02:27Эксперт рассказал, куда могут пропасть фото и документы со смартфона
02:06Назван верный способ добиться повышения зарплаты
01:41Помпео заявил о готовности США "ответить" на ситуацию с Навальным
01:21Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей в 2020 году
00:51Минцифры предложило запретить протоколы для обхода блокировок
00:11Жители Слюдянки сообщают об отключениях света после землетрясения
00:09Минздрав РФ разрешил испытания еще одной вакцины от коронавируса
23:53В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
23:51В Японии завершили испытания препарата "Авиган" от коронавируса
23:48Трамп не ответил на вопрос о том, кто виновен в "отравлении" Навального
23:48Сбивший пешеходов на Остоженке водитель оказался певцом
23:33Байден пообещал руководить США "не как демократ, а как президент"
23:14В Бурятии обследуют здания после землетрясения у озера Байкал
23:09Путин наградил врачей за борьбу с COVID-19
23:05"Будто танк проехал". Очевидцы рассказали о землетрясении в Иркутске
23:02Власти Иркутска рассказали о ситуации в городе после землетрясения
22:58Названо условие роста евро выше 90 рублей
22:49В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности
22:27Путин наградил Михаила Боярского орденом
Лента новостейМолния