В "Космической связи" рассказали о выборе оператора спутников "Экспресс-РВ"
Глава "Космической связи" Волин: оператора "Экспресса-РВ" определят после вывода на орбиту
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСимволика "Роскосмоса"
Символика "Роскосмоса". Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Оператор спутников связи и вещания "Экспресс-РВ", заказчиком которых "Роскосмос" стал вместо Минцифры, будет определен после того, как их запустят на орбиту, сообщил РИА Новости генеральный директор государственного предприятия "Космическая связь" Алексей Волин.
"Когда аппараты будут готовы, мы уже будем с коллегами из "Роскосмоса" определять, кто и как будет выступать оператором этих аппаратов, и каким образом будет происходить координация и взаимодействие имеющихся операторов … Вот когда железо в космосе повиснет, тогда и будем определяться", — сказал Волин.
Он напомнил, что у "Роскосмоса" есть группировка связи "Гонец", а также перспективные проекты в рамках "Сферы" — аппараты широкополосного доступа в интернет "Скиф" и интернета вещей "Марафон". В то же время "Космическая связь" является оператором спутников связи и вещания на геостационарной орбите. После того, как появится группировка "Экспресс-РВ", можно будет обсуждать предоставление "комплексных услуг", чтобы пользователь не метался между разными операторами и спутниковыми группировками,
Изначально заказчиком аппаратов на высокоэллиптических орбитах "Экспресс-РВ" выступало Минцифры. Затем функции заказчика передали "Роскосмосу", чтобы внедрить эти спутники в состав многоспутниковой группировки "Сфера". Ожидается, что четыре аппарата могут быть запущены в 2025 году. Помимо них в "Сферу" должны войти около 160 спутников, хотя изначальный проект подразумевал более 500.