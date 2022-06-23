https://ria.ru/20220623/ekspress-rv-1797449582.html

В "Космической связи" рассказали о выборе оператора спутников "Экспресс-РВ"

В "Космической связи" рассказали о выборе оператора спутников "Экспресс-РВ" - РИА Новости, 23.06.2022

В "Космической связи" рассказали о выборе оператора спутников "Экспресс-РВ"

Оператор спутников связи и вещания "Экспресс-РВ", заказчиком которых "Роскосмос" стал вместо Минцифры, будет определен после того, как их запустят на орбиту,... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T03:39

2022-06-23T03:39

2022-06-23T03:39

роскосмос

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

россия

алексей волин

космос - риа наука

москва

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Оператор спутников связи и вещания "Экспресс-РВ", заказчиком которых "Роскосмос" стал вместо Минцифры, будет определен после того, как их запустят на орбиту, сообщил РИА Новости генеральный директор государственного предприятия "Космическая связь" Алексей Волин.Он напомнил, что у "Роскосмоса" есть группировка связи "Гонец", а также перспективные проекты в рамках "Сферы" — аппараты широкополосного доступа в интернет "Скиф" и интернета вещей "Марафон". В то же время "Космическая связь" является оператором спутников связи и вещания на геостационарной орбите. После того, как появится группировка "Экспресс-РВ", можно будет обсуждать предоставление "комплексных услуг", чтобы пользователь не метался между разными операторами и спутниковыми группировками,Изначально заказчиком аппаратов на высокоэллиптических орбитах "Экспресс-РВ" выступало Минцифры. Затем функции заказчика передали "Роскосмосу", чтобы внедрить эти спутники в состав многоспутниковой группировки "Сфера". Ожидается, что четыре аппарата могут быть запущены в 2025 году. Помимо них в "Сферу" должны войти около 160 спутников, хотя изначальный проект подразумевал более 500.

https://ria.ru/20220618/sputniks-1796501814.html

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роскосмос, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия, алексей волин, космос - риа наука, москва