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Экс-замглавы Минцифры рассказал, чем займется его преемница
Новый куратор медиаотрасли в Минцифры РФ Бэлла Черкесова на нехватку работы жаловаться не будет, впереди решение таких задач, как отмена возрастной маркировки,... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T10:23
2020-10-23T12:08
алексей волин
михаил мишустин
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
правительство рф
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Новый куратор медиаотрасли в Минцифры РФ Бэлла Черкесова на нехватку работы жаловаться не будет, впереди решение таких задач, как отмена возрастной маркировки, изменение закона о персональных данных и либерализация рекламы, сообщил в интервью РИА Новости экс-замглавы Минцифры РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Volin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Волин</a>.Ранее премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> освободил Волина от должности замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Курировать медиаотрасль в Минцифры будет Черкесова из администрации президента."Хорошие (перспективы). На нехватку работы она точно жаловаться не будет. Но уверен, что со всем справится. Характер у нее бойцовский", - ответил Волин на вопрос о том, каковы перспективы нового куратора медиаотрасли.Среди еще нерешенных вопросов в медиасфере Волин назвал отмену обязательной возрастной маркировки и создание унифицированного счетчика для интернета, или единого измерителя."Изменение закона о персональных данных, потому что с нынешним работать невозможно. Обязательный стандарт для телевизоров, принимающих эфирный HD. Реклама алкоголя и рецептурных лекарств. Перенос и реконструкция Шуховской башни. И игровики - очень перспективная индустрия с аудиторией внутри страны 50 миллионов человек. Только начали общение. Задача - помочь им развиваться. И не лезть с излишней регуляторикой", - отметил Волин.<strong><a href="https://ria.ru/20201023/volin-1581146850.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Алексеем Волиным &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200922/blokirovka-1577577935.html
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алексей волин, михаил мишустин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), правительство рф

Экс-замглавы Минцифры рассказал, чем займется его преемница

10:23 23.10.2020 (обновлено: 12:08 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин во время брифинга
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин во время брифинга - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Новый куратор медиаотрасли в Минцифры РФ Бэлла Черкесова на нехватку работы жаловаться не будет, впереди решение таких задач, как отмена возрастной маркировки, изменение закона о персональных данных и либерализация рекламы, сообщил в интервью РИА Новости экс-замглавы Минцифры РФ Алексей Волин.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Волина от должности замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Курировать медиаотрасль в Минцифры будет Черкесова из администрации президента.
"Хорошие (перспективы). На нехватку работы она точно жаловаться не будет. Но уверен, что со всем справится. Характер у нее бойцовский", - ответил Волин на вопрос о том, каковы перспективы нового куратора медиаотрасли.
Среди еще нерешенных вопросов в медиасфере Волин назвал отмену обязательной возрастной маркировки и создание унифицированного счетчика для интернета, или единого измерителя.
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
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"Изменение закона о персональных данных, потому что с нынешним работать невозможно. Обязательный стандарт для телевизоров, принимающих эфирный HD. Реклама алкоголя и рецептурных лекарств. Перенос и реконструкция Шуховской башни. И игровики - очень перспективная индустрия с аудиторией внутри страны 50 миллионов человек. Только начали общение. Задача - помочь им развиваться. И не лезть с излишней регуляторикой", - отметил Волин.
Читайте полный текст интервью с Алексеем Волиным >>
 
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Алексей ВолинМихаил МишустинМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Правительство РФ
 
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