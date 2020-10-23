https://ria.ru/20201023/mintsifry-1581139510.html

Экс-замглавы Минцифры рассказал, чем займется его преемница

Новый куратор медиаотрасли в Минцифры РФ Бэлла Черкесова на нехватку работы жаловаться не будет, впереди решение таких задач, как отмена возрастной маркировки,... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T10:23

2020-10-23T10:23

2020-10-23T12:08

алексей волин

михаил мишустин

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

правительство рф

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Новый куратор медиаотрасли в Минцифры РФ Бэлла Черкесова на нехватку работы жаловаться не будет, впереди решение таких задач, как отмена возрастной маркировки, изменение закона о персональных данных и либерализация рекламы, сообщил в интервью РИА Новости экс-замглавы Минцифры РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Volin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Волин</a>.Ранее премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> освободил Волина от должности замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Курировать медиаотрасль в Минцифры будет Черкесова из администрации президента."Хорошие (перспективы). На нехватку работы она точно жаловаться не будет. Но уверен, что со всем справится. Характер у нее бойцовский", - ответил Волин на вопрос о том, каковы перспективы нового куратора медиаотрасли.Среди еще нерешенных вопросов в медиасфере Волин назвал отмену обязательной возрастной маркировки и создание унифицированного счетчика для интернета, или единого измерителя."Изменение закона о персональных данных, потому что с нынешним работать невозможно. Обязательный стандарт для телевизоров, принимающих эфирный HD. Реклама алкоголя и рецептурных лекарств. Перенос и реконструкция Шуховской башни. И игровики - очень перспективная индустрия с аудиторией внутри страны 50 миллионов человек. Только начали общение. Задача - помочь им развиваться. И не лезть с излишней регуляторикой", - отметил Волин.<strong><a href="https://ria.ru/20201023/volin-1581146850.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Алексеем Волиным >></a></strong>

https://ria.ru/20200922/blokirovka-1577577935.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей волин, михаил мишустин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), правительство рф