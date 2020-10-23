Экс-замглавы Минцифры рассказал, чем займется его преемница
10:23 23.10.2020 (обновлено: 12:08 23.10.2020)
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин во время брифинга
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Новый куратор медиаотрасли в Минцифры РФ Бэлла Черкесова на нехватку работы жаловаться не будет, впереди решение таких задач, как отмена возрастной маркировки, изменение закона о персональных данных и либерализация рекламы, сообщил в интервью РИА Новости экс-замглавы Минцифры РФ Алексей Волин.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Волина от должности замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Курировать медиаотрасль в Минцифры будет Черкесова из администрации президента.
"Хорошие (перспективы). На нехватку работы она точно жаловаться не будет. Но уверен, что со всем справится. Характер у нее бойцовский", - ответил Волин на вопрос о том, каковы перспективы нового куратора медиаотрасли.
Среди еще нерешенных вопросов в медиасфере Волин назвал отмену обязательной возрастной маркировки и создание унифицированного счетчика для интернета, или единого измерителя.
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"Изменение закона о персональных данных, потому что с нынешним работать невозможно. Обязательный стандарт для телевизоров, принимающих эфирный HD. Реклама алкоголя и рецептурных лекарств. Перенос и реконструкция Шуховской башни. И игровики - очень перспективная индустрия с аудиторией внутри страны 50 миллионов человек. Только начали общение. Задача - помочь им развиваться. И не лезть с излишней регуляторикой", - отметил Волин.