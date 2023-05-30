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ИСС Решетнева спроектировало первый полностью российский спутник связи - РИА Новости, 30.05.2023
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04:57 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/sputnik-1874955166.html
ИСС Решетнева спроектировало первый полностью российский спутник связи
ИСС Решетнева спроектировало первый полностью российский спутник связи - РИА Новости, 30.05.2023
ИСС Решетнева спроектировало первый полностью российский спутник связи
Разработчики спутникостроительного предприятия "ИСС Решетнева" завершили проектирование спутника связи "Экспресс-АМУ4", говорится в телеграм-канале компании. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T04:57
2023-05-30T04:57
космос - риа наука
алексей волин
фгуп "космическая связь"
thales alenia space
наука
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Разработчики спутникостроительного предприятия "ИСС Решетнева" завершили проектирование спутника связи "Экспресс-АМУ4", говорится в телеграм-канале компании. "В Решетневской фирме завершились работы по проектированию космического аппарата связи и вещания "Экспресс-АМУ4". Сейчас на предприятии идет выпуск конструкторской документации для изготовления спутника", - говорится в сообщении. Отмечается, что аппарат построят на основе квалифицированной платформы среднего класса "Экспресс-1000". В ее состав будут внесены изменения, связанные с импортозамещением. Полезную нагрузку также изготовит "ИСС Решетнева". Космический аппарат "Экспресс-АМУ4" создается в рамках программы восполнения орбитальной группировки национального оператора ФГУП "Космическая связь" и предназначен для предоставления услуг связи и вещания. Как ранее сообщил гендиректор "Космической связи" Алексей Волин, спутник будет первым полностью отечественным аппаратом связи. Изначально предполагалось, что полезную нагрузку для аппарата будет делать франко-итальянская компания Thales Alenia Space, однако, как уточнил Волин, ей пришлось "не совсем по своей воле" отказаться от проекта.
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космос - риа наука, алексей волин, фгуп "космическая связь", thales alenia space, наука
Космос - РИА Наука, Алексей Волин, ФГУП "Космическая связь", Thales Alenia Space, Наука
ИСС Решетнева спроектировало первый полностью российский спутник связи

ИСС Решетнева спроектировало первый полностью российский спутник связи "Экспресс-АМУ4"

© РИА Новости / Роскосмос | Перейти в медиабанкПуск РН "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и космическими аппаратами "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7"
Пуск РН Протон-М с разгонным блоком Бриз-М и космическими аппаратами Экспресс-АМУ3 и Экспресс-АМУ7 - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Роскосмос
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Пуск РН "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и космическими аппаратами "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7". Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Разработчики спутникостроительного предприятия "ИСС Решетнева" завершили проектирование спутника связи "Экспресс-АМУ4", говорится в телеграм-канале компании.
«
"В Решетневской фирме завершились работы по проектированию космического аппарата связи и вещания "Экспресс-АМУ4". Сейчас на предприятии идет выпуск конструкторской документации для изготовления спутника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что аппарат построят на основе квалифицированной платформы среднего класса "Экспресс-1000". В ее состав будут внесены изменения, связанные с импортозамещением. Полезную нагрузку также изготовит "ИСС Решетнева".
Космический аппарат "Экспресс-АМУ4" создается в рамках программы восполнения орбитальной группировки национального оператора ФГУП "Космическая связь" и предназначен для предоставления услуг связи и вещания.
Как ранее сообщил гендиректор "Космической связи" Алексей Волин, спутник будет первым полностью отечественным аппаратом связи. Изначально предполагалось, что полезную нагрузку для аппарата будет делать франко-итальянская компания Thales Alenia Space, однако, как уточнил Волин, ей пришлось "не совсем по своей воле" отказаться от проекта.
Старт ракеты Союз-2.1а со спутником Кондор-ФКА с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Источник: новый российский спутник будет вести разведку объектов ВСУ
03:36
 
Космос - РИА НаукаАлексей ВолинФГУП "Космическая связь"Thales Alenia SpaceНаука
 
 
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