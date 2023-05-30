https://ria.ru/20230530/sputnik-1874955166.html

ИСС Решетнева спроектировало первый полностью российский спутник связи

ИСС Решетнева спроектировало первый полностью российский спутник связи - РИА Новости, 30.05.2023

ИСС Решетнева спроектировало первый полностью российский спутник связи

Разработчики спутникостроительного предприятия "ИСС Решетнева" завершили проектирование спутника связи "Экспресс-АМУ4", говорится в телеграм-канале компании. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T04:57

2023-05-30T04:57

2023-05-30T04:57

космос - риа наука

алексей волин

фгуп "космическая связь"

thales alenia space

наука

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Разработчики спутникостроительного предприятия "ИСС Решетнева" завершили проектирование спутника связи "Экспресс-АМУ4", говорится в телеграм-канале компании. "В Решетневской фирме завершились работы по проектированию космического аппарата связи и вещания "Экспресс-АМУ4". Сейчас на предприятии идет выпуск конструкторской документации для изготовления спутника", - говорится в сообщении. Отмечается, что аппарат построят на основе квалифицированной платформы среднего класса "Экспресс-1000". В ее состав будут внесены изменения, связанные с импортозамещением. Полезную нагрузку также изготовит "ИСС Решетнева". Космический аппарат "Экспресс-АМУ4" создается в рамках программы восполнения орбитальной группировки национального оператора ФГУП "Космическая связь" и предназначен для предоставления услуг связи и вещания. Как ранее сообщил гендиректор "Космической связи" Алексей Волин, спутник будет первым полностью отечественным аппаратом связи. Изначально предполагалось, что полезную нагрузку для аппарата будет делать франко-итальянская компания Thales Alenia Space, однако, как уточнил Волин, ей пришлось "не совсем по своей воле" отказаться от проекта.

https://ria.ru/20230530/sputnik-1874953397.html

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космос - риа наука, алексей волин, фгуп "космическая связь", thales alenia space, наука