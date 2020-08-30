https://ria.ru/20200830/chinovnik-1576488847.html

Волин заявил, что чиновники должны быть готовы к критике

Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин считает, что закон об оскорблении власти касается госсимволов и небольшого числа людей, чиновникам же нужно быть готовыми... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T13:35

2020-08-30T13:35

2020-08-30T13:35

алексей волин

общество

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<strong>МОСКВА, 30 авг – РИА Новости.</strong> Замглавы Минкомсвязи РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Volin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Волин</a> считает, что закон об оскорблении власти касается госсимволов и небольшого числа людей, чиновникам же нужно быть готовыми к критике со стороны налогоплательщиков."Закон об оскорблении власти касается не чиновников, закон об оскорблении власти касается, прежде всего, государственных символов и очень ограниченного количества людей", - рассказал Волин на форуме "Территория смыслов".У чиновников же, по словам Волина, "работа такая, чтобы быть готовыми в том числе и к оскорблениям"."Когда человек туда пошел работать, он должен четко понимать, что всем он не угодит, что будут недовольные, и что у избирателя и у налогоплательщика есть право о нем отзываться. Поэтому если у вас тонкая нервная система и душевная организация, вы не идите в чиновники, вы идите куда-нибудь еще. А коль вы пошли в чиновники, так извольте быть готовыми к критике людей, на деньги которых вы содержитесь", - добавил замминистра.

https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576049215.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей волин, общество