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Волин заявил, что чиновники должны быть готовы к критике
Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин считает, что закон об оскорблении власти касается госсимволов и небольшого числа людей, чиновникам же нужно быть готовыми... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T13:35
2020-08-30T13:35
алексей волин
общество
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<strong>МОСКВА, 30 авг – РИА Новости.</strong> Замглавы Минкомсвязи РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Volin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Волин</a> считает, что закон об оскорблении власти касается госсимволов и небольшого числа людей, чиновникам же нужно быть готовыми к критике со стороны налогоплательщиков."Закон об оскорблении власти касается не чиновников, закон об оскорблении власти касается, прежде всего, государственных символов и очень ограниченного количества людей", - рассказал Волин на форуме "Территория смыслов".У чиновников же, по словам Волина, "работа такая, чтобы быть готовыми в том числе и к оскорблениям"."Когда человек туда пошел работать, он должен четко понимать, что всем он не угодит, что будут недовольные, и что у избирателя и у налогоплательщика есть право о нем отзываться. Поэтому если у вас тонкая нервная система и душевная организация, вы не идите в чиновники, вы идите куда-нибудь еще. А коль вы пошли в чиновники, так извольте быть готовыми к критике людей, на деньги которых вы содержитесь", - добавил замминистра.
https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576049215.html
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РИА Новости
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60
алексей волин, общество

Волин заявил, что чиновники должны быть готовы к критике

13:35 30.08.2020
300
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Волин
Алексей Волин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Волин. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин считает, что закон об оскорблении власти касается госсимволов и небольшого числа людей, чиновникам же нужно быть готовыми к критике со стороны налогоплательщиков.
"Закон об оскорблении власти касается не чиновников, закон об оскорблении власти касается, прежде всего, государственных символов и очень ограниченного количества людей", - рассказал Волин на форуме "Территория смыслов".
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"Иначе делать нечего". Путин будущим чиновникам: главное остаться людьми
У чиновников же, по словам Волина, "работа такая, чтобы быть готовыми в том числе и к оскорблениям".
"Когда человек туда пошел работать, он должен четко понимать, что всем он не угодит, что будут недовольные, и что у избирателя и у налогоплательщика есть право о нем отзываться. Поэтому если у вас тонкая нервная система и душевная организация, вы не идите в чиновники, вы идите куда-нибудь еще. А коль вы пошли в чиновники, так извольте быть готовыми к критике людей, на деньги которых вы содержитесь", - добавил замминистра.
3342001
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Алексей ВолинОбщество
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