https://ria.ru/20201006/boronov-1578509484.html

Биография Кубатбека Боронова

Кубатбек Айылчиевич Боронов родился 15 декабря 1964 года в селе Зергер Узгенского района Ошской области Киргизии. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T19:35

2020-10-06T19:35

2020-10-06T19:35

кубатбек боронов

справки

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Кубатбек Айылчиевич Боронов <a href="https://ru.sputniknews.kz/politics/20200616/14249067/Parlament‑podderzhal‑kandidaturu‑Kubatbeka‑Boronova‑na‑post‑premera‑Kyrgyzstana.html" target="_blank">родился</a> 15 декабря 1964 года в селе Зергер Узгенского района Ошской области Киргизии.В 1991 году окончил Фрунзенский политехнический институт по специальности "сельскохозяйственное строительство", в 2011 году – Международную академию управления, права, финансов и бизнеса, по специальности "юриспруденция".Трудовую деятельность начал в 1982 году учетчиком молочно‑товарной фермы (МТФ) совхоза "Социализм" Алайского района Ошской области.В 1983‑1985 годах Боронов проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил СССР.В 1991 году работал каменщиком в СМУ‑9 треста "Фрунзестрой".В 1992‑1998 годах был инженером первой категории, заместителем начальника базы, начальником базы производственного объединения "Стройлескомплект" при акционерной компании "Кыргызкурулуш".В 1998‑2000 годах занимал пост директора деревообрабатывающего завода при акционерной компании "Кыргызкурулуш".С 2001 по 2002 год – заместитель директора ОсОО "Гоктург".С февраля по ноябрь 2003 года – начальник отдела планово‑экономического и материально‑технического обеспечения штаба Гражданской обороны Министерства экологии и чрезвычайных ситуаций Киргизии.В 2003‑2006 годах – заместитель начальника Главного управления гражданской обороны по тылу Министерства экологии и чрезвычайных ситуаций Киргизии.В 2006‑2008 годах – заместитель начальника Северного межрегионального управления МЧС Киргизии.С 2009 по 2010 год был начальником управления МЧС КР по Чуйской области.С января по август 2010 года – директор департамента по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций МЧС Киргизии.С августа 2010 года по декабрь 2011 года Боронов являлся заместителем министра чрезвычайных ситуаций Киргизии.В 2011‑2018 годах занимал пост <a href="https://www.gov.kg/ru/p/pm_bio" target="_blank">министра чрезвычайных ситуаций</a> Киргизии.20 апреля 2018 года Боронов был назначен <a href="https://ria.ru/20180420/1519075282.html" target="_blank">первым вице‑премьер‑министром</a> Киргизии.16 июня 2020 года коалиция большинства парламента Киргизии одобрила кандидатуру Кубатбека Боронова на пост <a href="https://ria.ru/20200616/1572986833.html" target="_blank">главы правительства</a>.С 17 октября вступил в должность премьер-министра Киргизии.6 октября 2020 года Кубатбек Боронов <a href="https://ria.ru/20201006/otstavka-1578495257.html" target="_blank">подал в отставку</a>. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубатбек боронов, справки