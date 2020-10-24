Глава МИД Киргизии рассказал о причастности к беспорядкам внешних сил
13:36 24.10.2020 (обновлено: 17:18 24.10.2020)
© РИА Новости / МИД РФМинистр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев во время пресс-конференции в Москве
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. К организации беспорядков после выборов в Киргизии причастны провокационные силы не только внутри страны, но и из-за рубежа, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел страны Руслан Казакбаев.
"Хочу отметить, что беспорядки произошли не только из-за политических разногласий между политическими партиями и действующей властью. Беспорядки произошли, конечно, не без провокационных сил не только внутри страны, но и за рубежом. Не хочу останавливаться на конкретике. Это я обсуждал уже в Москве", - сказал Казакбаев.
О каких странах идет речь, киргизский министр уточнять не стал. "У каждой страны есть свои интересы, экономические, по вопросам безопасности. События в Кыргызстане определенные силы пытались повернуть с учетом своих геополитических, в том числе, конечно экономических интересов и вопросов безопасности, по распространению своих политических, идеологических ценностей", - отметил глава МИД.
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов. Повторные выборы ЦИК ранее планировал провести 20 декабря.
Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек. После добровольной отставки Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к премьер-министру Садыру Жапарову.
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