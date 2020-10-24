https://ria.ru/20201024/kirgiziya-1581350205.html

Руслан Казакбаев: Бишкек готов рассмотреть вопрос расширения базы Кант

Вступивший 14 октября в должность новый министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев посетил Москву, где провел переговоры со своим российским коллегой... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T17:11

2020-10-24T17:11

2020-10-24T17:11

россия

садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

одкб

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дмитрий козак

киргизия

интервью

в мире

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<em>Вступивший 14 октября в должность новый министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> Руслан Казакбаев посетил <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, где провел переговоры со своим российским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Лавровым</a> и руководителями других ведомств. В преддверии отъезда в интервью РИА Новости глава киргизского МИД рассказал, о чем шла речь на многочисленных встречах во время визита, финансовой помощи РФ по поддержке бюджета республики, о ситуации в стране в поствыборный период и организаторах беспорядков, а также о перспективах укрепления авиабазы Кант вблизи <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкека</a>. Беседовала Елена Протопопова.</em><strong>— <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> накануне своей отставки снял с должности посла в России Аликбека Джекшенкулова. По вашему мнению, почему он пошел на такой шаг и есть ли кандидатура на этот пост?</strong>— Назначение посла или отзыв посла любой страны является политическим решением руководства страны. Я узнал об этом после выхода в правительственных СМИ указа, что одним из последних указов экс-президента Жээнбекова был отзыв посла. Ну, это политическое решение, не могу подробно комментировать этот вопрос.Он обратился в министерство иностранных дел по этому указу, так как это было политическое решение экс-президента, уходящего. Создана комиссия, она рассматривает его вопрос.Что касается назначения на его место, это политическая должность, рассматриваются различные кандидатуры, решение будет принимать наш премьер-министр, исполняющий обязанности президента. Кого-то конкретно назвать трудно, потому что официально еще никто не предлагается, а неофициально, как и в любой стране, желающих очень много. Но это будет политическое решение.<strong>— Вы тоже будете участвовать в принятии решения?</strong>— Да, конечно. Я могу вас заверить: кто бы ни стал послом в Москве, столице страны нашего стратегического партнера, он с удовольствием будет работать с вами. Конечно, мы будем стараться быстрее решить этот вопрос, но конкретных сроков сейчас нет.<strong>— Если говорить о бюджете Киргизии, есть прогнозы, что из-за пандемии, и не только из-за нее, будут немалые потери бюджета. Как вы собираетесь решать этот вопрос, будете ли обращаться к партнерам за помощью, к кому?</strong>— Да, сейчас социально-экономическое положение в Кыргызстане непростое. Этому предшествовали пандемия, связанная с коронавирусной инфекцией, в связи с ней упадок общей экономики, доходов в бюджет, закрытие границ. К сожалению, с закрытием границ с некоторыми нашими соседями – снижение товарооборота и в двустороннем формате, и в рамках <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ЕврАзЭС</a>, а этот вопрос также связан с неким политическим кризисом в поствыборный период после 4 октября.Вы знаете, что экономика и финансы любят тишину… Наши инвесторы, и внутренние, и зарубежные, в связи с коронавирусной инфекцией и неким политическим кризисом приостановили активную свою деятельность. В результате к концу года мы ожидаем дефицит бюджета от 35 миллиардов до 45 миллиардов сомов, в долларах это 400-450 миллионов. Для Кыргызстана это, конечно, очень ощутимая сумма.Да, мы обращаемся к международным донорам, и мы благодарны им, мы хотели бы поблагодарить, конечно, российскую сторону, наших соседей – <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстан</a>, а также <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a>, Всемирную организацию здравоохранения и другие международные институты, Международный валютный фонд, Азиатский банк, <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnyjj_bank/" target="_blank" data-auto="true">Всемирный банк</a> за оказанное содействие Кыргызстану по борьбе с коронавирусной инфекцией.В целом, сейчас по борьбе с коронавирусом нам выделено около 780 миллионов долларов – всеми этими структурами и странами и международными институтами, Россия в списке этих стран. Из них около 340 миллионов долларов поступили, остальные задерживаются, но есть дорожная карта, по которой мы надеемся получить эти суммы. Особая благодарность российской стороне, что в пик пандемии нам оказали экономическую и техническую помощь.<strong>— А из этих 780 миллионов долларов какой вклад России?</strong>— Россия традиционно с определенными периодами помогает. Что-то в конкретных суммах сейчас отразить сложно. Особая благодарность российским врачам, которые приехали и героически зашли в наши "красные зоны", когда наше бывшее правительство и министерство здравоохранения находились в достаточно растерянном состоянии. Российские врачи оказали содействие, составили протоколы по лечению.<strong>— Мы сейчас говорим о поддержке в связи с пандемией коронавируса, а что с помощью по поддержке бюджета Киргизии?</strong>— Что касается поддержки бюджета, мы обратились к нашим стратегическим партнерам в рамках ЕврАзЭС, и в том числе к <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>. Мы прежде уже обращались, но вчера еще раз обсудили этот вопрос. Если конкретно касаться РФ, я бы отметил выделение 100-миллионного кредита по линии фонда развития и стабилизации, в этом фонде основным учредителем является Российская Федерация. И также отдельно я обратился по выделению гранта на социальную поддержку для социальных выплат для поддержки бюджета. Ни для кого не секрет, почти ежегодно мы получаем поддержку от РФ для оказания социальной помощи для нашего населения.<strong>— Вы уже договорились?</strong>— Мы поставили вопрос в Москве… У нас вызвали некоторую обеспокоенность публикации в некоторых СМИ России, что РФ в связи с политической ситуацией в Кыргызстане приостанавливает свои проекты в отношении Кыргызстана, оказание финансовой помощи. Вчера у меня были переговоры с моим коллегой Сергеем Викторовичем Лавровым по этому поводу, где он озвучил, что это неофициальное заявление, кто что говорит – это к ним вопросы. А так, по линии наших правительств должны продолжить работу о конкретных сроках оказания содействия 100-миллионного кредита. Приостановления финансово-экономической помощи нет, но в то же время (в России) выражают желание скорейшей стабилизации политической ситуации в Кыргызстане. Речь идет не только о 100-миллионом кредите, но мы также просим грантовую поддержку бюджета. По грантовой помощи конкретных сроков и конкретной суммы нет, но есть намерения российской стороны по мере определения ясности политической ситуации в Кыргызстане оказывать эту помощь. Я вчера еще озвучивал, что когда между странами стратегические отношения, они не должны смотреть только на трудные периоды или помогать друг другу только в трудный период. Мы чувствуем и получаем поддержку Российской Федерации в любое другое время.<strong>— Как на сегодняшний день вы можете охарактеризовать обстановку в Киргизии?</strong>— Я считаю, что это, конечно, внутренние дела Кыргызстана, но вместе с тем хочу внести ясность, что, как вчера отметил Сергей Викторович Лавров, некая критическая ситуация уже преодолена. У нас сейчас работает легитимный парламент, легитимное правительство, премьер-министр Жапаров Садыр Нургожоевич, он действующий премьер-министр, исполняющий обязанности президента. Ситуация сейчас стабильная. Конечно, продолжаются достаточно активные дискуссии, политические баталии между политическими силами в Кыргызстане, это, конечно, связано, в первую очередь, с предстоящими президентскими выборами, парламентскими выборами, конституционной реформой, с внесениями изменений в конституцию, выбором конкретной формы правления в Кыргызстане – президентской или парламентской. В связи с этим, конечно, идут активные дискуссии.В ближайшие месяцы планируется проведение конституционной реформы в Кыргызстане. В ближайшие полгода. Позавчера был принят закон о внесении изменений в закон о выборах в парламент и выборы президента республики. В связи с этим законом не позднее 1 июня должна пройти конституционная реформа, президентские, парламентские выборы. Каждый день происходят события. Идет спор о толковании конституции, толковании законов. Но закон позволяет: не позднее 1 июня — может быть, и через два, может быть, и через три месяца, — мы это закончим. Закон позволяет до 1 июня. Хотя идут активные дискуссии с разнополярными мнениями.<strong>— А как вы оцениваете сроки конституционной реформы?</strong>— Я могу точно сказать, что в течение шести месяцев мы все закончим. Там несколько путей, если мы пойдем по пути сначала принятия конституционной реформы, а потом проведения выборов, я думаю, в течение трех месяцев можно провести конституционную реформу, потом можно сразу же провести президентские выборы и парламентские выборы. О конкретных датах трудно сейчас говорить. По крайней мере, мы приложим все усилия, чтобы в ближайшие полгода все вошло в стабильное русло.Часто сейчас говорят о легитимности в Киргизии… Да у нас легитимный парламент шестого созыва работает, легитимный премьер-министр, и.о. президента работает, правительство работает, которое не только утверждено парламентом, а также утверждено указом президента, уже экс-президента.Поэтому я хочу добавить. Меня, конечно, удивляет позиция некоторых наших партнеров в рамках региональных организаций, которые настороженно следят за событиями в Кыргызстане и не спешат активизировать наше двусторонние, многосторонние отношения.<strong>— Вы можете кого-то назвать из этих партнеров?</strong>— Это будет не совсем дипломатично.<strong>— С кем вы встречались в Москве во время своего визита?</strong>— Встречался я с очень многими. Это было не только на официальном уровне, на протокольном уровне, были и частные встречи с достаточно высокопоставленными лицами, это нормальные явления, мы всегда с удовольствием, любой наш руководитель, приезжаем в Москву, между стратегическими партнерами, союзниками так и должно быть. Вообще я за то, чтобы протоколы были сняты, но мы независимые суверенные государства, поэтому соблюдаем некий протокол этих встреч. У меня сегодня уже третий день визита. Так как в последние восемь лет я немного отошел от внешней политики, мне надо было побыстрее со всеми встретиться, узнать не только, что делается на двусторонней основе, но и на многосторонней основе. Исполнительные комитеты наших региональных организаций находятся в Москве.По приезде я сразу встретился с генеральным секретарем ОДКБ (Станиславом Засем), председателем исполкома <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a>, господином (Сергеем) <a href="http://ria.ru/person_Igor_Lebedev_Igor_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Лебедевым</a>. Встретился с верховным муфтием. Хотел встретиться с патриархом всея Руси, но, к сожалению, из-за пандемии не получилось, искренне желаю им всем скорее выздороветь.Также у меня были встречи в <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совете Федерации</a>, с господином (Константином) <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Kosachev/" target="_blank" data-auto="true">Косачевым</a>, еще группой депутатов, где у нас состоялась очень интересная беседа, где я рассказал о ситуации в Кыргызстане, чтобы мы могли скорее активизировать двусторонние и многосторонние отношения, и конечно же, о проблемах, которые сейчас имеются в постпандемический и поствыборный период. Очень интересно, я остался доволен всеми этими встречами.Вчера была основная встреча – со своим коллегой Сергеем Викторовичем Лавровым, где мы обсудили весь спектр вопросов наших стратегических партнерств и союзничества – и на двусторонней основе, и на многосторонней основе.Потом у меня была встреча с замруководителя администрации <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kozak/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрием Николаевичем Козаком</a> и со всеми его коллегами. Вы знаете, что российская сторона сыграла важную роль по стабилизации поствыборной политической ситуации в Кыргызстане, за что мы искренне благодарны. Мы обсуждали не только ситуацию в Кыргызстане, но и в целом говорили о социально-экономическом положении, рабочего нашего правительства, успешное проведение политических мероприятий, которые сейчас предстоит нам один за одним. Конечно, (обсуждали) оказание поддержки со стороны Российской Федерации и наших других партнеров в рамках ЕврАзЭС — экономической, финансовой, конкретно помощи со стороны России по поддержке бюджета, социальных выплат на этот непростой период.Были также просьбы оказания помощи по борьбе во время второй волны пандемии. У нас статистика по заболевшим растет.Потом у меня был еще ряд встреч, но это неофициальные встречи.<strong>— Вы упомянули Дмитрия Козака, который в разгар волнений посещал Бишкек. Каков был вклад России по стабилизации обстановки?</strong>— Вы знаете, что у нас были жесткие дискуссии внутри Киргизии. Я сам прямой участник, один из сопредседателей одной из ведущих политических партий, участвовал в выборах, во всех этих митингах. Конечно, мы не ожидали, что это все превратится в такие беспорядки.Хочу еще отметить, что беспорядки произошли не только из-за политических разногласий между политическими партиями и действующей властью, я думаю, что беспорядки, конечно, также произошли не без провокационных сил, не только внутри страны, но и за рубежом. Не хочу сейчас останавливаться на конкретике, это я уже обсуждал здесь, в Москве. Это по информации наших партнеров, в рамках наших региональных организаций.В поствыборный период у нас создался управленческий вакуум, в течение где-то пяти-десяти дней, этот как раз политический кризис, когда правительство и спикер ушли в отставку, президент на несколько дней был как бы изолирован, он был легитимен, но не вел активную деятельность. И в это время, конечно же, были достаточно сильные противостояния между легитимным президентом и определенными политическими силами, в то же время между провластными политическими силами и оппозиционными политическими силами.Это все могло перерасти в такой массовый беспорядок и кровопролитные действия. Здесь, конечно, и Россия в первую очередь, а также другие наши партнеры делали заявления, оказывали информационно-моральную поддержку.Большую роль также сыграли наши здоровые политические конструктивные силы, совет старейшин, интеллигенция, молодежь, и при их содействии нам удалось очень быстро, по сравнению с 2010 годом, все привести в правовое конституционное русло, буквально за две недели закончилось все это. Чем мы можем, конечно, гордиться: политическое сознание людей, политически достаточно высокое.Удалось все это мирно решить. В этом была, конечно, особая роль Российской Федерации. Это была консультационная поддержка, информационная, моральная поддержка стратегического партнера и союзника.<strong>— Вы сказали, что внешние силы оказали влияние на обстановку в Киргизии после выборов…</strong>— Конечно же, у каждой страны есть свои интересы — политические, экономические, интересы по вопросам безопасности. Ни для кого не секрет, не нужно быть политиком, чтобы это понять: события в Кыргызстане определенные силы пытались повернуть с учетом своих геополитических, в том числе, конечно, экономических интересов, касающихся своих вопросов, вопросов безопасности, но, наверное, если проще сказать, по распространению своих политических ценностей, идеологических ценностей.Многие аналитики сейчас пишут, многие партнеры говорят, об этом говорил и наш экс-президент, это нормальное явление. К этому я нормально отношусь. Прежде всего мы, сами кыргызстанцы, должны беспокоиться о своем суверенитете, о безопасности своей страны, об устойчивости, инклюзивном и устойчивом развитии своей страны.<strong>— Достаточно ли у Киргизии сил, чтобы противостоять давлению на внутреннюю ситуацию извне?</strong>— Не только у Кыргызстана, но и у наших других партнеров тоже, наверное, есть достаточно сил бороться по каким-то направлением по обеспечению своей безопасности. По каким-то направлениям не только у нас, но и у других может не хватать своих сил. Поэтому у нас есть такие региональные организации. Не только мы, весь мир интегрируется, создаются региональные какие-то организации, глобальные организации по обеспечению своей экономической безопасности, по обеспечению идеологической безопасности, по борьбе с международными вызовами, угрозами, с международным терроризмом.Для этого мы являемся членами <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>, Шанхайской организации сотрудничества. Прямая уставная функция ОДКБ – охранять своих членов и партнеров от внешней агрессии, в первую очередь, включая туда все виды безопасности.Например, у нас в Кыргызстане в свое время находились две (иностранные) базы, охраняли нашу столицу. У нас был даже анекдот такой, что самый безопасный город в мире – это Бишкек, потому что с одной стороны его охраняет американская база, а с другой российская база.Сейчас у нас находится российская база в городе Кант, она является компонентом сил быстрого развертывания стран ОДКБ, и она является гарантом стабильности не только в Кыргызстане, но и целой нашей организации, всех наших партнеров. Силы есть, их достаточно.<strong>— Вы сказали, что встречались с господином Засем, вы говорили с ним о базе Кант? Будет ли она укрепляться, расширяться?</strong>— Не буду скрывать, в предыдущие годы при прежних властях были некоторые намерения, возможно, об открытии учебной базы на юге республики с учетом угрозы терроризма со стороны соседних стран, например, <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистана</a>. Сейчас этот вопрос не рассматривается.Что касается базы Кант, я только могу сказать, что у нас твердая принципиальная позиция о сохранении этой базы как компонента гаранта стабильности и безопасности Кыргызстана и стран ОДКБ. Никакого пересмотра ранее подписанных соглашений мы не имеем, пересмотра не будет.А о расширении мы готовы будем разговаривать, если российская сторона или страны ОДКБ, – если они инициируют такой вопрос – конечно, будем его обсуждать.<strong>— То есть Киргизия не против расширения базы Кант?</strong>— Сперва пусть будут предложения, дальше будем рассматривать.<strong>— В ходе событий этого месяца в Киргизии не было ли угрозы, достаточной для привлечения сил ОДКБ?</strong>— По уставу, ОДКБ не имеет права вмешаться во внутренние вопросы. ОДКБ должен защищать от прямой внешней агрессии, а в случае политических провокаций или других провокаций, это вопрос не к ОДКБ, это больше вопрос к спецслужбам.<strong>— Какие планируются зарубежные визиты у и.о. президента, премьер-министра <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>?</strong>— Да, мы часто обсуждаем это в Кыргызстане, есть определенные приглашения отдельных стран, но, конечно же, мы имеем намерения первый визит совершить в Москву.<strong>— То есть первый зарубежный визит Жапарова будет в Москву?</strong>— Да. Это я обсуждал с своими коллегами, с Сергеем Викторовичем Лавровым, и в администрации (президента РФ). Надеюсь, в ближайшее время они дадут ответ (по дате).<strong>— Будет ли зависеть дата визита Жапарова от проведения конституционной реформы и других внутриполитических событий?</strong>— Я просил, чтобы визит был независимо от этого, потому что наши союзнические, стратегические отношения не должны зависеть от какой-то политической ситуации в Кыргызстане, от проведения политических мероприятий в Кыргызстане или в России. Они должны продолжаться всегда.

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https://ria.ru/20201022/putin-valday-1581095490.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Наш главный партнер" – соратник нового премьер-министра Киргизии о взаимоотношениях с Россией Соратник нового премьер-министра Киргизии лидер партии "Мекенчил" Камчыбек Ташиев высказался о взаимоотношениях с Россией. 2020-10-24T17:11 true PT0M48S

Кадры из парламента Киргизии: президент Жээнбеков ушел под аплодисменты Президент Кыргызстана Жээнбеков ушел под аплодисменты. Сегодня он в парламенте попросил у соотечественников прощения за недочеты в работе на президентском посту. 2020-10-24T17:11 true PT0M20S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, одкб, всемирный банк, дмитрий козак, киргизия, интервью, в мире